luastatus — генератор данных для панелей состояния, поддерживающий i3bar и dwm

Вышла первая версия luastatus, универсального генератора данных для панелей состояния, поддерживающего i3bar и dwm.
Программа написана на языке программирования Си и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.
Большинство генераторов данных для панелей состояния тайловых WM либо просто обновляют информацию по таймеру (например, conky), либо требуют, чтобы им присылали сигнал для перерисовки (например, i3status). Панели же в составе DE, как правило, обновляют информацию мгновенно и автоматически, как и luastatus.
luastatus работает с загружаемыми модулями двух типов: плагины (отвечают за работу с каким-либо «источником событий») и так называемые “barlib”ы (отвечают за работу с конкретным status bar’ом).
Схема работы luastatus следующая:
- один из плагинов говорит, что произошло какое-то событие, и генерирует Lua-объект, описывающий его;
- вызывается пользовательская функция (
widget.cb) с этим объектом в качестве аргумента;
- значение, которая она вернула, передаётся в barlib.
Также, barlib может оповестить программу-виджет о том, что с виджетом произошло какое-либо событие.
В таком случае barlib также генерирует Lua-объект, описывающий это событие, и пользовательская функция (
widget.event) вызывается с ним в качестве аргумента.
Например, barlib для i3 сообщает, когда пользователь щёлкнул по виджету, и передаёт информацию о том, какой кнопкой был сделан щелчёк и его координаты.
На данный момент реализованы следующие плагины:
- alsa — следит за изменением громкости alsa-канала;
- fs — генерирует события по таймеру, передаёт виджету информацию о том, насколько заполнена файловая система. Также поддерживается wake-up FIFO;
- mpd — следит за громкостью и текущим плейлистом mpd-сервера;
- pipe — запускает процесс и генерирует событие каждый раз, когда он выводит в stdout строку (можно указать другой разделитель вывода). Эта строка передаётся виджету;
- timer — просто генерирует события по таймеру (например, для виджета-часов или виджетов, читающих какие-то файлы в
/proc). Также поддерживается wake-up FIFO;
- xkb — следит за текущей раскладкой клавиатуры и передаёт виджету номер группы активной раскладки и её имя;
- xtitle — следит за текущим активным окном и сообщает его заголовок.
И следующие barlib’ы:
- i3;
- dwm.
>>> Страница проекта на GitHub
>>> Страница релиза