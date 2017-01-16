luastatus — генератор данных для панелей состояния, поддерживающий i3bar и dwm

Вышла первая версия luastatus, универсального генератора данных для панелей состояния, поддерживающего i3bar и dwm.

Программа написана на языке программирования Си и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.

Большинство генераторов данных для панелей состояния тайловых WM либо просто обновляют информацию по таймеру (например, conky), либо требуют, чтобы им присылали сигнал для перерисовки (например, i3status). Панели же в составе DE, как правило, обновляют информацию мгновенно и автоматически, как и luastatus.

luastatus работает с загружаемыми модулями двух типов: плагины (отвечают за работу с каким-либо «источником событий») и так называемые “barlib”ы (отвечают за работу с конкретным status bar’ом).

Схема работы luastatus следующая:

один из плагинов говорит, что произошло какое-то событие, и генерирует Lua-объект, описывающий его;

вызывается пользовательская функция ( widget.cb ) с этим объектом в качестве аргумента;

) с этим объектом в качестве аргумента; значение, которая она вернула, передаётся в barlib.