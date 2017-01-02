Персональные компьютеры Эльбрус-401 готовы к серийному производству

В АО «МЦСТ» завершён цикл подготовки серийного производства отечественных персональных компьютеров Эльбрус-401 РС. В связи со снижением производственных издержек, снижена их розничная цена. Серийное производство готово выполнить заказ в объёме до нескольких сотен тысяч компьютеров в год.

В состав ПК Эльбрус-401 РС входят: системный блок, монитор 23”, клавиатура, мышь. Предустановленно программное обеспечение – операционная система «Эльбрус». Цена на ПК Эльбрус-401 РС модификации «Б», имеющей тактовую частоту процессора 750 МГц, в розничной продаже составляет 199 тысяч рублей (включая НДС).

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