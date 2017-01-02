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Новости - Hardware and Drivers

Персональные компьютеры Эльбрус-401 готовы к серийному производству

 


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В АО «МЦСТ» завершён цикл подготовки серийного производства отечественных персональных компьютеров Эльбрус-401 РС. В связи со снижением производственных издержек, снижена их розничная цена. Серийное производство готово выполнить заказ в объёме до нескольких сотен тысяч компьютеров в год.

В состав ПК Эльбрус-401 РС входят: системный блок, монитор 23”, клавиатура, мышь. Предустановленно программное обеспечение – операционная система «Эльбрус». Цена на ПК Эльбрус-401 РС модификации «Б», имеющей тактовую частоту процессора 750 МГц, в розничной продаже составляет 199 тысяч рублей (включая НДС).

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anonymous

Проверено: tailgunner ()

Цена на ПК Эльбрус-401 РС модификации «Б», имеющей тактовую частоту процессора 750 МГц, в розничной продаже составляет 199 тысяч рублей (включая НДС)

Ничо так.

tailgunner ★★★★★ ()

операционная система «Эльбрус»

Дениска?

Количество процессоров 1
Рабочая тактовая частота процессора, МГц 750
199 тысяч рублей

Мда... У меня Кетайфон за 5к мощнее.

PanZagloba ()

Цена на ПК Эльбрус-401 РС модификации «Б», имеющей тактовую частоту процессора 750 МГц, в розничной продаже составляет 199 тысяч рублей (включая НДС).

Фигасе O_O.

<sarcasm>Ну это победа ящитаю!</sarcasm>

robus ★★ ()
Ответ на: комментарий от robus

Ну если учесть, что в 70-80-х отечественную электронику целенаправленно гробили, в 90-х и 2000-х не давали денег на развитие, то это действительно победа! Вложат миллиарды как в интел будут вам и гигагерцы и 18 нм и т.п.

GladAlex ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от tailgunner

Думается мне что такая цена потому что железо сертифицировано ФСТЭК и не имеет аппаратных закладок. Помнится простая сертификация компа для обработки секретной информации стоила больше 50 тыр на 2007 год. (Честно говорю сейчас сумму незнаю) А так же вычищенная от всяких 0-day уязвимостей ОСь. (Хотя это под сомнением)

liss21 ()

199 тысяч рублей

Вот это уже действительно похоже на правду. Всего в 5-8 раз дороже среднего десктопа на штеуде. Я думал, будет хуже.

Осталось только понять, что там с открытостью ОС. Как минимум нужны исходники ведра и всех пакетов. Как у них с этим, никто не в курсе ? Закрытый тулчейн, я может и переживу, но исходники ко всему остальному необходимы.

DawnCaster ()

Поставка ПК Эльбрус-401 РС осуществляется юридическим лицам со склада в г.Москве.

Фотограф наверное уже взял себе один.

d_a ★★★★ ()

А зачем оно в рознице по такой цене? Продавали бы конторам и государству. Не думаю что найдётся сколь-либо значимое количество гиков, которые потратят 200к на игрушку.

Inshallah ()
Ответ на: комментарий от dmxrand

Кстати, давно пора бы запилить крауфандинг на государственном уровне. Хотим свои процессоры - скидываемся, хотим освободить какую-нибудь страну - скидываемся, хотим Ангару побыстрее - скидываемся.

Inshallah ()

снижена их розничная цена

199 тысяч рублей

Снижена на 1 рубль? Цена в 200 рублей озвучивалась уже некоторое время назад, а также то, что при заказе большой партии цена за штуку может снизится до 100 рублей.

no-such-file ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от liss21

Думается мне что такая цена потому что железо сертифицировано ФСТЭК и не имеет аппаратных закладок

Подозреваю, что именно железо столько и стоит за счет малой серии.

Какой смысл продавать дорогущее сертифицированное железо с сайта компании? Вояки его оттуда покупать не станут. А для энтузиастов деньги за сертификацию - выброшенные деньги.

tailgunner ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от dmxrand

А что, не дороже? Сравнимый комп на интеле стоит тысяч 15 (без клавы, монитора и прочего). Его, конечно, фсбшники не сертифицируют, но как раз в рознице это нафиг и не нужно.

Inshallah ()
Ответ на: комментарий от Inshallah

А зачем оно в рознице по такой цене?

Цена определяется ненужностью для розницы (т.е. в бытовом применении) данных машин в принципе. Они могли бы заказать партию проциков к количестве десятков-сотен миллионов и цена была бы на 2 порядка ниже, но проблема в том, что даже за 2к рублей такой объём просто не сбыть.

no-such-file ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от dmxrand

Скинемся все. Ты правда с кислой миной, но для победы надо! За Глонасс ведь заплатили.

+1 Гос органы захотят безопасности, а они уже хотят т.к. идёт процесс суверинизации, - заплатят. Советский Союз платил и ничего. Кстати наработки отечественной микроэлектроники за последние годы неслабые: http://sdelanounas.ru/blogs/?search=микроэлектроника - уже всё практически есть, даже чипы с 10 или 100 ГГц собираются делать, освоен 28 Нм техпроцесс и т.п. Процесс идёт и издёвки здесь непонятны, когда Родина из дерьма и оккупации выбирается.

GladAlex ★★★★★ ()

Интересно. Система построена на процессоре Эльбрус-4С, который судя по странице построен на архитектуре Эльбрус (VLIW). Хорошо бы знать, возможно ли получить исходники ядра, загрузчика и компилятора от МЦСТ. Если да, то FSF и прочие энтузиасты оторвут с руками любую систему с открытыми прошивками, систему можно экспортировать зарубеж и получать тонны профита.

Payload ()
Ответ на: комментарий от tailgunner

Ну как аналог:

Производство мотоциклов УРАЛ (стоит чето около 10-20 тыс$) Rcnfnb Кстати спрос еть

http://doozy.ru/f/image/2016/1/11/1452525925-272be8.jpg

Цех по производству мотоциклов ХОНДА

http://www.hondaprokevin.com/honda-crf1000l-africa-twin-adventure-motorcycle-...

dmxrand ()
Ответ на: комментарий от Inshallah

Чтобы я как погромист мог попробовать свои наработки на этом железе. И с чистой совестью написать себе в резюме, что имел опыт разработки ПО на данном устройстве.

DawnCaster ()

Ой спирали витки... кучерявые...

Советую всем сходить на релевантные ресурсы и узнать цену компьютеров в 80х годах, сопоставить их со средней зарплатой работников ИТР и понять, что ничего не поменялось :-))

Спираль, спираль, ты моя кучерявая...истории ход не меняй.

RTP ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от dmxrand

А это уже неважно. В некой условной конторе в которой этот пункт может иметь значение, уровень специалистов скорее всего будет не особо высокий чтобы уточнить все детали. Зато денег у такой конторы скорее всего будет достаточно.

DawnCaster ()
Hardware and Drivers