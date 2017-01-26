Миграционная ГИС переехала с IBM на «Эльбрусы» и СПО

Минкомсвязи перевела ведомственный сегмент системы «Мир» с «железа» и софта IBM на серверы на процессорах «Эльбрус». В работе ГИС «Мир» использует PostgreSQL, Apache ActiveMQ, Redis и другие свободные программные решения.

Сумма контракта по первому тендеру составила 49,5 млн рублей, по второму — 195,3 млн рублей.

«Суммарная стоимость закупки отечественного оборудования, внедрения и годовой поддержки данного решения меньше, чем стоимость только годовой поддержки оборудования иностранного производства», — заверяет директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко.

По условиям старого тендера, ОС должна была поддерживать СУБД PostgreSQL, брокеры гарантированной доставки сообщений Apache ActiveMQ, ПО хранилища данных Redis, Ceph и Librados, балансировщики нагрузки PgBouncer и Nginx, менеджеры ресурсов кластера и средства защиты от сбоев Pacemaker, ПО для обмена сообщениями между узлами кластера Corosync, средства защиты от сбоев Sentinel, ПО резервного копирования Bacula, утилиты для резервного копирования Barman, ПО сетевого мониторинга Zabbix, ПО сервисной поддержки OTRS, средства IP-телефонии Asterisk, среды разработки Java OpenJDK, серверы приложений Apache Tomcat. По данным источника CNews, именно эти решения и были задействованы в «Мире».

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