Qucs 0.0.19

Гильерме Торри выпустил первое за два с половиной года обновление свободного симулятора электрических схем Qucs.

Разработчики ещё не выбрались из болота под названием «порт с Qt3 на Qt4», но в процессе портирования исправили огромное количество ошибок, отрефакторили код и добавили некоторые новшества.

Главные изменения: Добавлен инструмент Qucs Active Filter для создания фильтров Баттерворта, Чебышева (обычный, инвертированный), Кауэра, Бесселя; поддерживаются топологии Саллена—Ки, Кауэра и Рауха (multiple feedback).

Добавлен полосно-заграждающий фильтр на четверть длины волны и фильтр-пробка.

Добавлен поиск по библиотеке компонентов.

Исправлены формулы для компланарных волноводов в QucsTranscalc и qucsator.

Добавлен новый компонент: N индуктивно связанных катушек.

Исправлены ошибки при экспорте схемы в картинку.

Исправлены ошибки в движке Qucsator при моделировании схемы во временной области. Теперь работает часть схем с ключами и импульсные схемы, что приближает Qucs по характеристикам к SPICE-симуляторам.

Из принципа удалены компоненты некоторых Verilog-A, несовместимые с лицензией GPL (все модели BSIM и HICUM).

Переписан код управления проектами, добавлен быстрый доступ к последним открывавшимся файлам.

Добавлен опциональный антиалиасинг при отрисовке.

Исправлены некоторые недочёты в эргономике программы.

Обновлены переводы, в том числе, на русский язык.

За новостями проекта можно следить в блоге одного из разработчиков Qucs, Вадима Кузнецова ( DarthVadimius).

Скачать: http://qucs.sourceforge.net/download.html

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