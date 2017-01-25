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НовостиOpen Source

Qucs 0.0.19

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Гильерме Торри выпустил первое за два с половиной года обновление свободного симулятора электрических схем Qucs.

Разработчики ещё не выбрались из болота под названием «порт с Qt3 на Qt4», но в процессе портирования исправили огромное количество ошибок, отрефакторили код и добавили некоторые новшества.

Главные изменения:

  • Добавлен инструмент Qucs Active Filter для создания фильтров Баттерворта, Чебышева (обычный, инвертированный), Кауэра, Бесселя; поддерживаются топологии Саллена—Ки, Кауэра и Рауха (multiple feedback).
  • Добавлен полосно-заграждающий фильтр на четверть длины волны и фильтр-пробка.
  • Добавлен поиск по библиотеке компонентов.
  • Исправлены формулы для компланарных волноводов в QucsTranscalc и qucsator.
  • Добавлен новый компонент: N индуктивно связанных катушек.
  • Исправлены ошибки при экспорте схемы в картинку.
  • Исправлены ошибки в движке Qucsator при моделировании схемы во временной области. Теперь работает часть схем с ключами и импульсные схемы, что приближает Qucs по характеристикам к SPICE-симуляторам.
  • Из принципа удалены компоненты некоторых Verilog-A, несовместимые с лицензией GPL (все модели BSIM и HICUM).
  • Переписан код управления проектами, добавлен быстрый доступ к последним открывавшимся файлам.
  • Добавлен опциональный антиалиасинг при отрисовке.
  • Исправлены некоторые недочёты в эргономике программы.
  • Обновлены переводы, в том числе, на русский язык.

За новостями проекта можно следить в блоге одного из разработчиков Qucs, Вадима Кузнецова ( DarthVadimius).

Скачать: http://qucs.sourceforge.net/download.html

>>> Подробности

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Проверено: jollheef ()

www.linux.org.ru/forum/talks/12356565?cid=12357305

А вот дальнейшая судьба 0.0.19S не ясна. [...] Сейчас я жду релиза. Затем нужно будет принимать политическое решение, какую реализацию использовать. Если мой патч будет отклонен, то я вынужден буду делать форк.

Ждём новостей :)

AP ★★★★★ ()

Собирался тоже писать новость, но отложил это дело, т.к. на самом деле Qucs ещё не вышел. Пока нет объявления на оф. сайте и пакеты на Sourceforge пока не доступны.

Добавь в новость ещё пунктов, важных на мой взгляд:

  • Добавлен новый компонент: N индуктивно связанных катушек;
  • Исправлены баги при экспорте схемы в картинку;
  • Исправлены баги в движке Qucsator при моделировании схемы во временной области. Теперь работает часть схем с ключами и импульсные схемы, что приближает Qucs по характеристикам к SPICE-симуляторам;
  • Удалены компоненты некоторые Verilog-A, не совместимые с лицензией GPL. Под удаление попали все модели BSIM и HICUM. Убедить разработчиков в глупости этого решения не удалось.
DarthVadimius ()
Последнее исправление: DarthVadimius (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от AP

Ждём новостей :)

Qucs-S --- неофициальная сборка Qucs, которая позволят использовать в качестве движка моделирования SPICE (через Ngspice и Qucs). Qucs-S выйдет сразу же после релиза Qucs. Сейчас пакеты и объявление о релизе у меня готовы, но я его запущу их только после того как релизнется основной проект. Прочитать про Qucs-S можно ещё здесь: https://ra3xdh.github.io/

DarthVadimius ()
Последнее исправление: DarthVadimius (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от AP

Да, сначала планируется портировать на Qt4, а только потом на Qt5. У нас используются отдельные компоненты Qt3, которые в Qt4 выкинуты, и доступны только через Qt3Support. Поэтому сначала портируем на Qt4.

Отдельные горячие головы даже предлагали переписать интерфейс с нуля, но не нашли поддержки.

DarthVadimius ()
Ответ на: комментарий от DarthVadimius

Отдельные горячие головы даже предлагали переписать интерфейс с нуля, но не нашли поддержки.

Слава б-гу, а то есть тут на ЛОРе один любитель раз в четыре года переписать всё на новом тулките. Финальный релиз уже 12 лет ждём. Новость щас обновлю, спасибо. Дай тогда отмашку, когда подтверждать можно, если не сложно.

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от AP

Обычно этим страдают студенты. Он перепилит код и потом себе в резюме допишет пункт что-то вроде «Опыт написания интерфейса САПР», а после этого исчезнет, написав, что нашёл новую интересную работу с большой зарплатой. А мы останемся с кодом с новыми глюками.

Дай тогда отмашку, когда подтверждать можно

Да, как появятся новости, то напишу.

DarthVadimius ()

Рад, что узнал об этой программе. Как раз подбираю папе что-нибудь свободное вместо Splan'а. Как вы думаете, это подойдёт?
Сейчас пока что щупаю сам (пока что старую версию). Первое встретившееся затруднение: пока что не понял, как поместить в схему просто обычный проводник произвольной длины?

Dmitry_Sokolowsky ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от atsym

Ну написано же:

«The resulting Python program outputs a netlist that a PCB layout tool uses to create a finished circuit board.»

Параметрически описываешь схему, программа проверяет описание на предмет ошибок и генерит нетлист. Результат скармливаешь кикаду.

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Dmitry_Sokolowsky

Понятия «вход» и «выход» в Qucs нет. Есть «порт подсхемы» (subcircuit port) и «метка проводника» (wire label). При помощи них можно пометить какой-либо узел ка вход, питание и т.п. Этот мануал поясняет базовые принципы работы с программой.

DarthVadimius ()
Ответ на: комментарий от AP

Это относится не только к GSoC. У нас ранее (ещё при старом лидере) был индус, который взялся портировать всё на Qt4. Потом он бросил работу на середине, объявив, что нашёл новую интересную должность. Сейчас периодически поступают предложения от студентов переписать что-нибудь с нуля, впилить какой-нибудь Lua, Python и т.п. При этом помочь с тем, чтобы фиксить баги в существующем коде особенно никто не горит желанием.

DarthVadimius ()
Ответ на: комментарий от DarthVadimius

При этом помочь с тем, чтобы фиксить баги в существующем коде особенно никто не горит желанием.

Скажу по секрету: нужно иметь очень особенных тараканов в голове, чтобы прийти с целью фиксить баги. В многочисленных проектах, про которые я знаю всё или почти всё, я сходу могу вспомнить ровно одного такого человека. Он слегонца странный малый.

Желание фиксить баги обычно появляется со временем, когда ты уже накодерастил туда всяких фич и так или иначе привязан к проекту.

AP ★★★★★ ()
Последнее исправление: AP (всего исправлений: 1)
Open Source