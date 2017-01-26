За релизом Qucs последовал, как и было обещано, релиз неофициальной сборки Qucs-S. Это первый релиз Qucs-S. Буква S в названии означает «SPICE». Qucs-S отличается от Qucs тем, что в него интегрирован набор патчей spice4qucs. Это позволяет моделировать схему при помощи open-source SPICE-совместимых консольных симуляторов. Простыми словами: базовый Qucs зависает при моделировании схемы на операционнике со SPICE моделью даташита, а Qucs-S с движком Ngspice позволяет легко её смоделировать.

Сейчас spice4qucs находится в состоянии «вечного патча», и включение его в основную ветку не рассматривается, что напоминает pf-kernel.

Основные возможности Qucs-S: поддержка движков моделирования Ngspice, XYCE, SpiceOpus и Qucsator (для обратной совместимости);

прямая поддержка существующих SPICE-моделей и библиотек без адаптации, использования конвертеров и слоёв совместимости;

присутствуют все компоненты SPICE-3f5 и компоненты, задаваемые уравнениями;

поддержка директив SPICE (.MODEL, .IC, .OPTIONS и т.п.), которые можно добавить на схему;

параметрические схемы и доступ к постпроцессору SPICE (Nutmeg);

обратная совместимость с Qucs по формату файла схемы и библиотек;

базовые (на постоянном токе, во временной и частотной области) и расширенные (шумовой анализ, анализ нелинейных искажений, анализ нулей и полюсов) виды моделирования;

моделирование гармонического баланса (однотоновое и многотоновое) при помощи XYCE.

скриптовое моделирование (Nutmeg script и XYCE script), которое позволяет конструировать нестандартные виды моделирования;

поддержка моделей XSPICE;

синтезатор моделей Verilog-A из подсхемы.

>>> Объявление о релизе

>>> Репозитории для Debian и Ubuntu (пакеты собраны при помощи OBS)

>>> SlackBuild для Slackware

>>> Официальный сайт