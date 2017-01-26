За релизом Qucs последовал, как и было обещано, релиз неофициальной сборки Qucs-S. Это первый релиз Qucs-S. Буква S в названии означает «SPICE». Qucs-S отличается от Qucs тем, что в него интегрирован набор патчей spice4qucs. Это позволяет моделировать схему при помощи open-source SPICE-совместимых консольных симуляторов. Простыми словами: базовый Qucs зависает при моделировании схемы на операционнике со SPICE моделью даташита, а Qucs-S с движком Ngspice позволяет легко её смоделировать.
Сейчас spice4qucs находится в состоянии «вечного патча», и включение его в основную ветку не рассматривается, что напоминает pf-kernel.
Основные возможности Qucs-S:
- поддержка движков моделирования Ngspice, XYCE, SpiceOpus и Qucsator (для обратной совместимости);
- прямая поддержка существующих SPICE-моделей и библиотек без адаптации, использования конвертеров и слоёв совместимости;
- присутствуют все компоненты SPICE-3f5 и компоненты, задаваемые уравнениями;
- поддержка директив SPICE (.MODEL, .IC, .OPTIONS и т.п.), которые можно добавить на схему;
- параметрические схемы и доступ к постпроцессору SPICE (Nutmeg);
- обратная совместимость с Qucs по формату файла схемы и библиотек;
- базовые (на постоянном токе, во временной и частотной области) и расширенные (шумовой анализ, анализ нелинейных искажений, анализ нулей и полюсов) виды моделирования;
- моделирование гармонического баланса (однотоновое и многотоновое) при помощи XYCE.
- скриптовое моделирование (Nutmeg script и XYCE script), которое позволяет конструировать нестандартные виды моделирования;
- поддержка моделей XSPICE;
- синтезатор моделей Verilog-A из подсхемы.
>>> Репозитории для Debian и Ubuntu (пакеты собраны при помощи OBS)
>>> Официальный сайт