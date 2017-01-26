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НовостиOpen Source

Qucs-S — симулятор электронных схем Qucs c поддержкой SPICE

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За релизом Qucs последовал, как и было обещано, релиз неофициальной сборки Qucs-S. Это первый релиз Qucs-S. Буква S в названии означает «SPICE». Qucs-S отличается от Qucs тем, что в него интегрирован набор патчей spice4qucs. Это позволяет моделировать схему при помощи open-source SPICE-совместимых консольных симуляторов. Простыми словами: базовый Qucs зависает при моделировании схемы на операционнике со SPICE моделью даташита, а Qucs-S с движком Ngspice позволяет легко её смоделировать.

Сейчас spice4qucs находится в состоянии «вечного патча», и включение его в основную ветку не рассматривается, что напоминает pf-kernel.

Основные возможности Qucs-S:

  • поддержка движков моделирования Ngspice, XYCE, SpiceOpus и Qucsator (для обратной совместимости);
  • прямая поддержка существующих SPICE-моделей и библиотек без адаптации, использования конвертеров и слоёв совместимости;
  • присутствуют все компоненты SPICE-3f5 и компоненты, задаваемые уравнениями;
  • поддержка директив SPICE (.MODEL, .IC, .OPTIONS и т.п.), которые можно добавить на схему;
  • параметрические схемы и доступ к постпроцессору SPICE (Nutmeg);
  • обратная совместимость с Qucs по формату файла схемы и библиотек;
  • базовые (на постоянном токе, во временной и частотной области) и расширенные (шумовой анализ, анализ нелинейных искажений, анализ нулей и полюсов) виды моделирования;
  • моделирование гармонического баланса (однотоновое и многотоновое) при помощи XYCE.
  • скриптовое моделирование (Nutmeg script и XYCE script), которое позволяет конструировать нестандартные виды моделирования;
  • поддержка моделей XSPICE;
  • синтезатор моделей Verilog-A из подсхемы.

>>> Объявление о релизе

>>> Репозитории для Debian и Ubuntu (пакеты собраны при помощи OBS)

>>> SlackBuild для Slackware

>>> Официальный сайт

После чтения треда под пулл-реквестом у меня возник один вопрос: это случайно не перфекционист Феликс выбыл из команды год назад?

AP ★★★★★ ()

Есть ещё такой вопрос: можно ли сохранять в формат Splan, или чем-то конвертировать? Дело в том, что это одно из требований того журнала, где папа печатается...

Dmitry_Sokolowsky ★★★★★ ()

включение его в основную ветку не рассматривается

Что значит «не рассматривается»? Не увидел этого нигде. Вам там говорят, что код говно и нужно переделать. Я, правда, не понял, почему конкретно код говно, но это вроде как подлежит обсуждению.

intelfx ★★★★★ ()
Последнее исправление: intelfx (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от intelfx

Для начала, ему там пишут, что если б он отдавал изменения маленькими кусочками, то было бы проще интегрировать изменения. Но он прислал патчбомбу. И что это ужас как плохо.

Кроме того, они там не сошлись во мнениях по архитектурным вопросам.

AP ★★★★★ ()
Последнее исправление: AP (всего исправлений: 1)
Open Source