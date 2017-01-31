Представлен новый гипервизор KSM

В рамках нового экспериментального проекта KSM 1.5 создается гипервизор для процессоров Intel с поддержкой VT-x и EPT. Релиз проекта подготовлен для Linux и Windows, и написан на языке Си под лицензией GPLv2. KSM ставит своей основной задачей создание дополнительного уровня защиты для хоста, создавая песочницу для изоляции приложений. Он поддерживает вложенную виртуализацию и умеет создавать окружения для запуска других гипервизоров. К отличительным особенностям KSM можно отнести обработку исключений #VE процессоров Intel при нарушении EPT (Extended Page Tables), а также применение VMFUNC над EPTP (Extended-Page-Table Pointer). В скором времени ожидается релиз для macOS, поддержка APIC, UEFI, Intel TXT (Trusted Execution Technology), а также AMD-V и NPT

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