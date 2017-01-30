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НовостиKDE

KDE Plasma 5.9

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31 января состоялся выпуск окружения рабочего стола KDE Plasma 5.9. При подготовке релиза разработчики следовали сформированному ранее плану. В новой версии улучшены и переработаны различные элементы, а также портированы некоторые функции KDE 4.

Новые возможности

  • Теперь меню могут быть отделены от приложений и показываться либо на специальном виджете, либо при нажатии на кнопку в заголовке окна.
  • В уведомления добавлен интерактивный предпросмотр. Например, когда Spectacle создаёт снимок экрана и выводит об этом уведомление, изображение можно сразу перетащить в окно другой программы (иллюстрация).
  • Теперь с помощью drag and drop виджеты могут быть помещены в системный лоток, в том числе и из полноэкранного меню (Application Dashboard).
  • У виджета иконки, создаваемого при перетаскивании приложения или документа на рабочий стол или панель, появилось окно настроек, в котором можно изменить его иконку, текст, рабочую директорию и другие параметры. В контекстное меню виджета добавлен пункт «Открыть с помощью», а также ссылка для открытия директории, в которой находится данный файл.
  • В апплет «Quick Launch» добавлена поддержка действий выпадающего списка, имевшаяся ранее в других апплетах запуска. Действия KRunner, такие как «Запустить в терминале» и «Открыть содержащую папку», теперь также показываются в меню запуска приложений.
  • Виджет «Folder View» теперь может отображать эмблемы файла, используемые, например, для выделения ссылок.
  • Доработан процесс навигации и переименования файлов.
  • Из KDE 4 портирован апплет, позволяющий переключать различные виджеты с помощью вкладок.
  • Глобальные темы теперь также могут изменять декорации окон: утилита «lookandfeelexplorer» будет экспортировать текущие декорации окон в создаваемую тему.
  • При установке из магазина KDE тем, зависящих от другого контента, присутствующего в магазине, этот контент будет также загружен.

Диспетчер задач

  • По многочисленным просьбам, реализована поддержка навигации между окнами с помощью сочетаний Meta + номер (как в ОС Windows).
  • В разных комнатах теперь можно прикреплять разные приложения.
  • Аналогично современным браузерам теперь помечаются специальной иконкой приложения, проигрывающие звук, а в меню окна добавлен пункт для его отключения (иллюстрация).

Переработанные компоненты

  • Наряду с различными улучшениями внешнего вида, переработан дизайн полос прокрутки в теме «Breeze».
  • Миниатюры на панели задач были обновлены, став компактнее и в то же время предоставляя больше информации.
  • В панель настроек добавлен новый модуль настройки сетевых соединений, использующий QML. Интерфейс получил новый внешний вид, однако его функциональность не изменилась.

Wayland

  • Добавлена возможность создавать снимки экрана и использовать пипетку для выбора цвета.
  • Реализована возможность скрытия декораций у развёрнутых окон.
  • Указатели теперь могут быть ограничены приложениями, поддерживаются жесты (см. видео), добавлена поддержка относительных движений мыши, используемых в играх.
  • Настройки устройств ввода были расширены и теперь также сохраняются между сессиями. Добавлен новый интерфейс настройки тачпадов.
  • При использовании темы «Breeze» теперь, как и в сессии на базе X, можно перетаскивать окна за пустые области.
  • Иконки X-приложений теперь корректно отображаются на панели.
  • Реализовано автоматическое скрытие панелей.
  • Для окон теперь могут быть назначены собственные цветовые схемы.

Для тестирования новых возможностей предлагаются live-сборки, а также образы Docker.

>>> Официальный анонс

>>> Полный список изменений

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Проверено: Shaman007 ()

KDE с каждым релизом всё лучше и лучше! Гоняю на ноуте для тестов (и просто ради интереса) Neon с Plasma on Wayland. Из замеченных мной недостатков - нет индикатора раскладок, порой появляются забавныы глюки анимаций и отрисовки (к примеру окно настроек может отрисоваться лишь в 1/3, а всплывающие уведомления прилетают из левого верхнего угла), а также - увеличенные раза в 2 шрифты везде. К примеру в Kate из-за этого надписи в меню окна не умещаются, а терминале работать становится неудобно. Остально, что раздражало, пофиксили в сабже. Думаю вследующая LTS-плазма будет полностью юзабельна в Wayland.

Sunderland93 ★★★★★ ()
KDE