KDE Plasma 5.9

KDE с каждым релизом всё лучше и лучше! Гоняю на ноуте для тестов (и просто ради интереса) Neon с Plasma on Wayland. Из замеченных мной недостатков - нет индикатора раскладок, порой появляются забавныы глюки анимаций и отрисовки (к примеру окно настроек может отрисоваться лишь в 1/3, а всплывающие уведомления прилетают из левого верхнего угла), а также - увеличенные раза в 2 шрифты везде. К примеру в Kate из-за этого надписи в меню окна не умещаются, а терминале работать становится неудобно. Остально, что раздражало, пофиксили в сабже. Думаю вследующая LTS-плазма будет полностью юзабельна в Wayland.