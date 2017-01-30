31 января состоялся выпуск окружения рабочего стола KDE Plasma 5.9. При подготовке релиза разработчики следовали сформированному ранее плану. В новой версии улучшены и переработаны различные элементы, а также портированы некоторые функции KDE 4.
Новые возможности
- Теперь меню могут быть отделены от приложений и показываться либо на специальном виджете, либо при нажатии на кнопку в заголовке окна.
- В уведомления добавлен интерактивный предпросмотр. Например, когда Spectacle создаёт снимок экрана и выводит об этом уведомление, изображение можно сразу перетащить в окно другой программы (иллюстрация).
- Теперь с помощью drag and drop виджеты могут быть помещены в системный лоток, в том числе и из полноэкранного меню (Application Dashboard).
- У виджета иконки, создаваемого при перетаскивании приложения или документа на рабочий стол или панель, появилось окно настроек, в котором можно изменить его иконку, текст, рабочую директорию и другие параметры. В контекстное меню виджета добавлен пункт «Открыть с помощью», а также ссылка для открытия директории, в которой находится данный файл.
- В апплет «Quick Launch» добавлена поддержка действий выпадающего списка, имевшаяся ранее в других апплетах запуска. Действия KRunner, такие как «Запустить в терминале» и «Открыть содержащую папку», теперь также показываются в меню запуска приложений.
- Виджет «Folder View» теперь может отображать эмблемы файла, используемые, например, для выделения ссылок.
- Доработан процесс навигации и переименования файлов.
- Из KDE 4 портирован апплет, позволяющий переключать различные виджеты с помощью вкладок.
- Глобальные темы теперь также могут изменять декорации окон: утилита «lookandfeelexplorer» будет экспортировать текущие декорации окон в создаваемую тему.
- При установке из магазина KDE тем, зависящих от другого контента, присутствующего в магазине, этот контент будет также загружен.
Диспетчер задач
- По многочисленным просьбам, реализована поддержка навигации между окнами с помощью сочетаний Meta + номер (как в ОС Windows).
- В разных комнатах теперь можно прикреплять разные приложения.
- Аналогично современным браузерам теперь помечаются специальной иконкой приложения, проигрывающие звук, а в меню окна добавлен пункт для его отключения (иллюстрация).
Переработанные компоненты
- Наряду с различными улучшениями внешнего вида, переработан дизайн полос прокрутки в теме «Breeze».
- Миниатюры на панели задач были обновлены, став компактнее и в то же время предоставляя больше информации.
- В панель настроек добавлен новый модуль настройки сетевых соединений, использующий QML. Интерфейс получил новый внешний вид, однако его функциональность не изменилась.
Wayland
- Добавлена возможность создавать снимки экрана и использовать пипетку для выбора цвета.
- Реализована возможность скрытия декораций у развёрнутых окон.
- Указатели теперь могут быть ограничены приложениями, поддерживаются жесты (см. видео), добавлена поддержка относительных движений мыши, используемых в играх.
- Настройки устройств ввода были расширены и теперь также сохраняются между сессиями. Добавлен новый интерфейс настройки тачпадов.
- При использовании темы «Breeze» теперь, как и в сессии на базе X, можно перетаскивать окна за пустые области.
- Иконки X-приложений теперь корректно отображаются на панели.
- Реализовано автоматическое скрытие панелей.
- Для окон теперь могут быть назначены собственные цветовые схемы.
Для тестирования новых возможностей предлагаются live-сборки, а также образы Docker.