LINUX.ORG.RU
НовостиOpen Source

unDE 0.2.0 — необычная командная строка и панель клавиш

 ,


0

2

unDE — это не-DE, которая в будущем должна стать полноценной заменой всех программ в ОС.

А пока это файловый менеджер, просмотрщик текстов и изображений и (то что добавилось в версии 0.2.0) командная строка с панелью клавиш.

Основной идеей файлового менеджера unDE является ZUI (Zooming user interface), а командная строка отличается от привычных терминалов тем, что ведёт раздельную историю команд для каждой директории, команда cd интегрирована с файловым менеджером. Кроме того, запустив, скажем, vim в одном терминале, можно смело запускать ещё один vim — они будут рядом (друг над другом).

Панель же клавиш — это концепция, которая говорит о том, что вы всегда будете знать горячую клавишу для любого действия, ведь панель инструментов располагается прямо на экранной клавиатуре.

>>> Страница со скриншотами

>>> Видео

>>> Статья о релизе

★★★★

Проверено: Shaman007 ()

На счёт видео: неплохо бы сначала написать элементарный сценарий, заготовить какой-нибудь текст, и желательно выучить его, а также заняться банальным монтажом, чтобы не было, цитирую, «мимé» и прочих неловких моментов. :D

На счёт самого unDE: штука неимоверно занятная, но совсем неюзабельная.

HashDerpy ()
Ответ на: комментарий от HashDerpy

На счёт видео: всё есть и заготовка сценария и монтаж, без этого вообще работать невозможно.. Но качество растёт постепенно от ролика к ролику.

На счёт самого unDE: штука неимоверно занятная, но совсем неюзабельная.

Попробывали бы хоть :-)

unDEFER ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от liss21

Да, нет, показывать картинки и видео в терминале мысли у меня не было. Но командная строка несомненно будет расширяться, а список внутренних команд пополняться.

unDEFER ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от liss21

Да, Линус писал эмулятор терминала, а написал операционную систему.

А мы пишем не DE, обидно будет если в результате DE получится :-)

unDEFER ★★★★ ()
Последнее исправление: unDEFER (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Aceler

это не-DE, которая в будущем должна стать полноценной заменой всех программ в ОС.

Уже есть emacs, ты куда?

А в emacs'е есть графический редактор, полноценный браузер с поддержкой javascript и видеоредактор?

unDEFER ★★★★ ()
Последнее исправление: unDEFER (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Barracuda72

графический редактор
https://www.emacswiki.org/emacs/EmacsImageManipulation
полноценный браузер с поддержкой javascript
emacs-webkit
видеоредактор
https://1010.co.uk/gneve.html

Где-то во всём этом есть подвох.. Ах, да, интеграции нету.. А у меня будет.

Текстового редактора там нет, вот его лучше напиши

Вот в следующей версии его и будем пилить.

unDEFER ★★★★ ()

О, еще один LeechCraft, только в том управление окнами появилось не давно, а тут с этого всё начинается похоже.

В любом случае - успехов проекту

Pinkbyte ★★★★★ ()

Как файловый менеджер с предпросмотром вполне сойдёт за оригинальность идеи, но зачем там «полноценная замена всех программ в ОС»? Ведь этим всё равно невозможно будет серьёзно пользоваться.

sudopacman ★★★★★ ()
Open Source