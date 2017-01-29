unDE — это не-DE, которая в будущем должна стать полноценной заменой всех программ в ОС.

А пока это файловый менеджер, просмотрщик текстов и изображений и (то что добавилось в версии 0.2.0) командная строка с панелью клавиш.

Основной идеей файлового менеджера unDE является ZUI (Zooming user interface), а командная строка отличается от привычных терминалов тем, что ведёт раздельную историю команд для каждой директории, команда cd интегрирована с файловым менеджером. Кроме того, запустив, скажем, vim в одном терминале, можно смело запускать ещё один vim — они будут рядом (друг над другом).

Панель же клавиш — это концепция, которая говорит о том, что вы всегда будете знать горячую клавишу для любого действия, ведь панель инструментов располагается прямо на экранной клавиатуре.

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