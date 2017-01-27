Конкурс по параллельному программированию GraphHPC-2017

В рамках четвертой научно-технической конференции GraphHPC-2017 по проблемам параллельной обработки больших графов с использованием суперкомпьютеров состоится конкурс GraphHPC.

В этот раз участникам предстоит разработать самую быструю реализацию задачи расчета Betweenness Centrality для неориентированного графа без весов.

Для реализации задачи участникам предлагаются две категории вычислительных систем: одноузловая вычислительная система (CPU и/или GPU) и 36-узловой вычислительный кластер.

К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и IT-специалисты, для которых данный конкурс может стать реальным шансом заявить о себе перед научным сообществом и ведущими IT-компаниями.

На сайте конкурса вы можете ознакомиться с условием задачи и скачать пример реализации. Конкурс будет проводиться с 1 по 27 февраля при помощи автоматической системы, которая будет запущена 1 февраля, но работать над решением можно начинать уже сейчас.

Победителей конкурса и творчески отличившихся участников ждут ценные призы, а также они смогут рассказать о своей реализации задачи на конференции. Для студентов предусмотрена отдельная номинация.

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