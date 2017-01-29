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НовостиUbuntu Linux

Bodhi Linux 4.1

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Состоялся выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.1, в котором предлагается основанное на E17 окружение Moksha. Причиной появления является несогласие с политикой развития Enlightenment и ухудшение стабильности кода. Пакетная база основана на Ubuntu 16.04.

В новом выпуске отмечены в основном исправления ошибок и обновления версий пакетов (например EFL 1.18.4 и Linux 4.8). Из заметных пользователю изменений выделяется новая тёмная тема оформления «Arc Dark». Для загрузки предлагается три установочных образа: обычный (719 МБ), сокращённый для устаревшего оборудования (691 МБ) и расширенный с дополнительным набором приложений (1.3 ГБ).

>>> На opennet.ru

>>> Подробности



Проверено: jollheef ()

предлагается основанное на E17 окружение Moksha. Причиной появления является несогласие с политикой развития Enlightenment и ухудшение стабильности кода.

Я вижу, делать форки DE вошло в моду.

devzero ()

Причиной появления является несогласие с политикой развития Enlightenment и ухудшение стабильности кода. Пакетная база основывается на Ubuntu 16.04.

Маркетологи Марка рыгочут всем шредером! Самое интересное, что каждый такой вырвиглазный клон, с истинно правильными настройками чего-либо, однозначно приводит пользователя на ванильный дистр Убунты.

Задумка просто гениальная. Клиент пробует «хакинтош» и под финиш квеста настолько фрустрирован, что согласен пойти и купить оригинальный компьютер с Яблоком.
Что-то такое вот читал про больших попугаев, типа гладить можно только по голове, избегать остальных частей тела, т.к. поглаживания там птички трактуют однозначно и невозможность исполнить трактовку в реальность вызывает жуткую агрессию со стрессом. Поэтому птичек надобно отвлекать от природных инстинктов путем заместительной терапии.
:-)

RTP ★★★★☆ ()
Ответ на: комментарий от jollheef

Почитал старую новость о форке на опеннете

Идея создания форка возникла, когда лидер проекта Bodhi вернулся на Enlightenment 17 после нескольких месяцев использования Enlightenment 19. Рабочий стол на базе Enlightenment 17 оценивается как более быстрый, с более качественным набором модулей и расширенной поддержкой тем. В то время как Enlightenment 19 уже трудно назвать легковесной системой, он хуже поддерживает устаревшее оборудование и не поддерживает все возможности, которые были доступны в Enlightenment 17. От релиза к релизу Enlightenment стал раздуваться и вместо полировки существующих возможностей для конечных пользователей переключился на переработку внутренних подсистем, что привело к потере некоторых ранее доступных возможностей, таких как встраивание в системный лоток с использованием протокола Xembed.

В итоге, уровень качества и стабильности новых выпусков Enlightenment деградировал по сравнению с Enlightenment 17, а попытки решить имеющиеся проблемы с разработчиками Enlightenment не привели к успеху. Выяснилось, что почти никто из разработчиков Enlightenment не использует выпуск E19 в качестве основного окружения рабочего стола - сразу после выпуска E19, они переключились на кодовую базу следующего выпуска Enlightenment 20. Вместо решения проблемы в актуальном релизе, разработчики отвечали на сообщения об ошибках, что проблема не проявляется в версии из Git.

Поднятое в форуме проекта Bodhi Linux обсуждение подтвердило, что многие пользователи более комфортно чувствуют себя в Enlightenment 17. В связи с этим, возникла мысль вернуть дистрибутив по умолчанию на Enlightenment 17, обеспечив сопровождение его кодовой базы силами проекта, а для более мощных систем предоставить возможность установки Enlightenment 19 из репозитория. По сути, как и раньше разработчики Bodhi Linux будут поддерживать свой набор исправлений, но теперь уже в рамках своего проекта Moksha, а не в форме набора патчей к Enlightenment 17. После решения накопившихся в системе отслеживания ошибок проблем планируется приступить к бэкпортированию некоторых полезных возможностей из E18 и E19, а также работать над созданием собственных улучшений.

Если всё так и обстоит, всё правильно сделали. Молодцы.

devzero ()
Ответ на: Почитал старую новость о форке на опеннете от devzero

Я несколько дней назад ставил Enlightenment с надеждой, что он превратился во что-то хорошее, но надежды разбились о суровую реальность. Отсутствие юзабилити, свистоперделки, вырвиглазие — всё как всегда.

И вот у этих чуваков я вижу на скриншотах невырвиглазный Enlightenment. Если он еще и юзабельный и стабильный... Пойду скомпиляю под арчик, проверю. ^_^

devzero ()

О, репосты с опеннета. Кто знает, тот поймет.

P.S Пруф:

Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.1, предлагающего десктоп-окружение Moksha. Состоялся релиз дистрибутива Bodhi Linux 4.1, пользователям которого предлагается десктоп-окружение Moksha. Moksha развивается как форк кодовой базы Enlightenment 17, созданный для продолжения разработки Enlightenment как легковесного рабочего стола, в результате несогласия с политикой развития Enlightenment, разрастания окружения Enlightenment 19 и ухудшения стабильности кодовой базы. Пакетная база Bodhi Linux 4 основана на Ubuntu 16.04.

Valman_new ()
Ответ на: комментарий от devzero

Пойду скомпиляю под арчик, проверю.

Проверил.

  • За 20 минут упала раз 5.
  • Из тем оформления, доступных в AUR — три не устанавливаются, остальные вырвиглазные.
  • Как и в оригинале, очень большая доза упорина в интерфейсе. Но в целом терпимо.

Вердикт: не готово.

Как будет дальше развиваться будем посмотреть.

devzero ()
Ubuntu Linux