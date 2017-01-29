Состоялся выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.1, в котором предлагается основанное на E17 окружение Moksha. Причиной появления является несогласие с политикой развития Enlightenment и ухудшение стабильности кода. Пакетная база основана на Ubuntu 16.04.
В новом выпуске отмечены в основном исправления ошибок и обновления версий пакетов (например EFL 1.18.4 и Linux 4.8). Из заметных пользователю изменений выделяется новая тёмная тема оформления «Arc Dark». Для загрузки предлагается три установочных образа: обычный (719 МБ), сокращённый для устаревшего оборудования (691 МБ) и расширенный с дополнительным набором приложений (1.3 ГБ).
>>> На opennet.ru
>>> Подробности