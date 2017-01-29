Bodhi Linux 4.1

Идея создания форка возникла, когда лидер проекта Bodhi вернулся на Enlightenment 17 после нескольких месяцев использования Enlightenment 19. Рабочий стол на базе Enlightenment 17 оценивается как более быстрый, с более качественным набором модулей и расширенной поддержкой тем. В то время как Enlightenment 19 уже трудно назвать легковесной системой, он хуже поддерживает устаревшее оборудование и не поддерживает все возможности, которые были доступны в Enlightenment 17. От релиза к релизу Enlightenment стал раздуваться и вместо полировки существующих возможностей для конечных пользователей переключился на переработку внутренних подсистем, что привело к потере некоторых ранее доступных возможностей, таких как встраивание в системный лоток с использованием протокола Xembed.

В итоге, уровень качества и стабильности новых выпусков Enlightenment деградировал по сравнению с Enlightenment 17, а попытки решить имеющиеся проблемы с разработчиками Enlightenment не привели к успеху. Выяснилось, что почти никто из разработчиков Enlightenment не использует выпуск E19 в качестве основного окружения рабочего стола - сразу после выпуска E19, они переключились на кодовую базу следующего выпуска Enlightenment 20. Вместо решения проблемы в актуальном релизе, разработчики отвечали на сообщения об ошибках, что проблема не проявляется в версии из Git.

Поднятое в форуме проекта Bodhi Linux обсуждение подтвердило, что многие пользователи более комфортно чувствуют себя в Enlightenment 17. В связи с этим, возникла мысль вернуть дистрибутив по умолчанию на Enlightenment 17, обеспечив сопровождение его кодовой базы силами проекта, а для более мощных систем предоставить возможность установки Enlightenment 19 из репозитория. По сути, как и раньше разработчики Bodhi Linux будут поддерживать свой набор исправлений, но теперь уже в рамках своего проекта Moksha, а не в форме набора патчей к Enlightenment 17. После решения накопившихся в системе отслеживания ошибок проблем планируется приступить к бэкпортированию некоторых полезных возможностей из E18 и E19, а также работать над созданием собственных улучшений.