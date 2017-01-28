Экосистема среды статистических вычислений R достигла рубежа 10 тысяч пакетов

Популярная среда статистических вычислений R пополнила свою экосистему пакетов-расширений 10000ным пакетом.

Следует отметить, что данный рубеж развития преодолён в официальной базе пакетов CRAN, поскольку общее число пакетов написанных для этой самой популярной среды статистических расчетов давно превысило это число.

Размер экосистемы гарантирует наличие готового решения практически для любой задачи анализа и визуализации данных. Высокие стандарты предъявляемые к пакету для вхождения в CRAN и «бесшовное» встраивание новых функций в базовую среду R позволяет использовать любое расширение практически без потерь времени на адаптацию ранее написанного кода.

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