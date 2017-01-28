Каталог «2016 Open Source Yearbook»

Издание Opensource.com, принадлежащее компании Red Hat, Inc., опубликовало в свободный доступ каталог, который содержит в себе описание открытых проектов за 2016 год.

О публикации каталога 25 января в блоге издания написал Рикки Эндсли (Rikki Endsley):

Благодаря вкладу, сделанному более чем 25 авторами, редакция каталога 2016 более объемная и включает описания свыше 100 организаций, проектов, технологий и посвящённых им мероприятий.

Это уже второй каталог серии «Open Source Yearbook»; первый каталог вышел в прошлом году и был посвящён обзору открытых проектов за 2015 год.

>>> 2016 Open Source Yearbook (PDF, ~ 9.5 Mb, на английском)

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