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НовостиOpen Source

Wine 2.0

 


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Состоялся релиз Wine 2.0.

На разработку новой версии ушло более года, было внесено около 6000 изменений. Из основных нововведений следует отметить поддержку Microsoft Office 2013 и поддержку 64-битного режима в macOS.

Также следует отметить следующие изменения:

  • Расширена функциональность Direct3D 10 и 11, включая Shader Model 4 и 5, добавлена поддержка чтения/записи sRGB (Direct 3D 11 все ещё поддерживается не полностью).
  • GStreamer 1.0 теперь поддерживается для аудио и видео-потоков.
  • Графический драйвер macOS теперь поддерживает режим высокого разрешения («Retina»).
  • В Direct2D добавлены window, bitmap и GDI DC render targets.
  • В desktop-режиме панель задач отображает запущенные приложения и позволяет переключаться между ними.
  • Для лучшей совместимости переписана поддержка буфера обмена. Копирование и вставка HTML-текста также улучшена. Drag & drop теперь работает более плавно.
  • Теперь поддерживается встраивание шрифтов в PDF.

>>> Полный список изменений

>>> Подробности

Ответ на: комментарий от mandala

Уже везде кроме лора об этом написали). Я думал это ведь вроде как событие, пусть и не б-гоугодное для некоторых, тем не менее. Учитывая то, что на самом деле тут вообще пара строк написано).

cheshire_cat ()

Должны или не должны страдать?

UPD: никто не должен страдать, сам вот как раз занят форматированием диска для установки восьмерочки, в ближайшее время придется работать в SolidWorks 2016.

slon ()
Последнее исправление: slon (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от mandala

Ну, ты про блох написал (не в тему, кстати), а я просто ответил. На оппенете в 10 утра уже развёрнутая статейка просочилась, к примеру, а совсем непопулярные бложики и инфосайты к обеду подтянулись. Хотя тут публика вроде как «посерьёзнее».

cheshire_cat ()
Open Source