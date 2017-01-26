Состоялся релиз Wine 2.0.
На разработку новой версии ушло более года, было внесено около 6000 изменений. Из основных нововведений следует отметить поддержку Microsoft Office 2013 и поддержку 64-битного режима в macOS.
Также следует отметить следующие изменения:
- Расширена функциональность Direct3D 10 и 11, включая Shader Model 4 и 5, добавлена поддержка чтения/записи sRGB (Direct 3D 11 все ещё поддерживается не полностью).
- GStreamer 1.0 теперь поддерживается для аудио и видео-потоков.
- Графический драйвер macOS теперь поддерживает режим высокого разрешения («Retina»).
- В Direct2D добавлены window, bitmap и GDI DC render targets.
- В desktop-режиме панель задач отображает запущенные приложения и позволяет переключаться между ними.
- Для лучшей совместимости переписана поддержка буфера обмена. Копирование и вставка HTML-текста также улучшена. Drag & drop теперь работает более плавно.
- Теперь поддерживается встраивание шрифтов в PDF.
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