Linux Air Combat 3.42

Linux Air Combat - авиасимулятор, который является форком и дальнейшим развитием свободной игры GL-117.
Основные изменения (LAC v.3.42, январь 2017):
- Долгосрочные миссии в которые можно войти по желанию, в том числе и онлайн миссии;
- Присоединение команды в многопользовательском режиме;
- Три онлайн миссии разделяют игроков на команды «Синих» and «Красных». На радаре учасники отображаются соответственно синими и красными значками.
- Увеличена дистанция обнаружения радаром. Чем ближе другие объекты к вашему радару, тем выше точность и скорость их обнаружения. Высокая точность отображения на расстоянии до 100 миль, и приблизителное отображение объектов на растоянии до 400 миль;
- Улучшены кабина и панель инструментов для удобства прохождения онлайн и многопользовательских миссий;
- Всплывающие подсказки и индикаторы в кабине анонсируют о подключении к миссии новых игроков (а также об их отключении, в случае обрыва связи на их стороне);
- Набор индикаторов «Mission Router Panel», подобный LED-индикаторам на домашнем роутере, отображает поступление данных телеметрии и сетевых пакетов от других игроков. Таким образом вы будете видеть количество игроков в онлайн миссиях, их ID номера, а также индикаторы приближения к ним и основные показатели их телеметрии;
- Звуковое оповещение озвучивает идентификационные номера и командную принадлежность выбранных объектов на радаре ближе 50 миль;
- Для коммуникации игроков на игровом сервере () установлено свободное VoIP-приложение "Mumble", которое оптимизировано для игрового процесса в LAC; Детали по использованию «Mumble» в игре LAC читайте на сайте игры;
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- Иерархия коммуникации в миссиях (общий канал и приватные каналы для участников каждой из комманд).
- Расширенная стандартная раскладка клавиатуры теперь пригодна для использования 16 новых «горячих клавиш» для функцый коммуникации, в дополнение к ранее определённым 44 горячим клавишам для управлкения польотом.
Также обновлен Linux Air Combat Network Manager - консольная утилита для проверки статуса игрового сервера "Linux Air Combat Server" на наличие подключений других игроков и названий текущих сценария и миссии.
>>> Видеообзор
>>> СКАЧАТЬ LAC ver.3.42 (исходники + бинарник для PCLinuxOS 64bit)
>>> СКАЧАТЬ LAC Network Manager ver.0.19 (исходники + бинарник для PCLinuxOS 32bit)
Инструкции по компиляции смотрите на сайте игры по основной ссылке.
>>> Подробности