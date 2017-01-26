Linux Air Combat 3.42

Linux Air Combat - авиасимулятор, который является форком и дальнейшим развитием свободной игры GL-117.

Основные изменения (LAC v.3.42, январь 2017) :

Долгосрочные миссии в которые можно войти по желанию, в том числе и онлайн миссии;

Присоединение команды в многопользовательском режиме;

Три онлайн миссии разделяют игроков на команды «Синих» and «Красных». На радаре учасники отображаются соответственно синими и красными значками.

Увеличена дистанция обнаружения радаром. Чем ближе другие объекты к вашему радару, тем выше точность и скорость их обнаружения. Высокая точность отображения на расстоянии до 100 миль, и приблизителное отображение объектов на растоянии до 400 миль;

Улучшены кабина и панель инструментов для удобства прохождения онлайн и многопользовательских миссий;

Всплывающие подсказки и индикаторы в кабине анонсируют о подключении к миссии новых игроков (а также об их отключении, в случае обрыва связи на их стороне);

Набор индикаторов «Mission Router Panel», подобный LED-индикаторам на домашнем роутере, отображает поступление данных телеметрии и сетевых пакетов от других игроков. Таким образом вы будете видеть количество игроков в онлайн миссиях, их ID номера, а также индикаторы приближения к ним и основные показатели их телеметрии;

Звуковое оповещение озвучивает идентификационные номера и командную принадлежность выбранных объектов на радаре ближе 50 миль;

Для коммуникации игроков на игровом сервере ( BoseNet.no-ip.biz Mumble", которое оптимизировано для игрового процесса в LAC; Детали по использованию «Mumble» в игре LAC читайте на сайте игры;

Mumble", которое оптимизировано для игрового процесса в LAC; Детали по использованию «Mumble» в игре LAC читайте на сайте игры; Иерархия коммуникации в миссиях (общий канал и приватные каналы для участников каждой из комманд).

Расширенная стандартная раскладка клавиатуры теперь пригодна для использования 16 новых «горячих клавиш» для функцый коммуникации, в дополнение к ранее определённым 44 горячим клавишам для управлкения польотом.

Также обновлен Linux Air Combat Network Manager - консольная утилита для проверки статуса игрового сервера "Linux Air Combat Server" на наличие подключений других игроков и названий текущих сценария и миссии.

>>> Видеообзор

>>> СКАЧАТЬ LAC ver.3.42 (исходники + бинарник для PCLinuxOS 64bit)

>>> СКАЧАТЬ LAC Network Manager ver.0.19 (исходники + бинарник для PCLinuxOS 32bit)

Инструкции по компиляции смотрите на сайте игры по основной ссылке.

>>> Подробности