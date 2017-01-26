Компания Google представила новую стабильную версию браузера Chrome и свободного проекта Chromium.

Основные изменения

Прекращена поддержка SHA-1, локально добавленные сертификаты на основе SHA-1 продолжат свою работу до выпуска Chrome 57, намеченного на март 2017 года. Настройка EnableSha1ForLocalAnchors , позволяющая обойти вводимые ограничения и продолжить использование SHA-1 в PKI будет поддерживаться до 1 января 2019 года.

, позволяющая обойти вводимые ограничения и продолжить использование SHA-1 в PKI будет поддерживаться до 1 января 2019 года. Добавлена поддержка чернового варианта спецификации TLS 1.3 и режима 1-RTT, устраняющего задержки при согласовании соединений.

Для исполнения Flash от пользователя требуется включение Flash для каждого сайта.

Страницы передаваемые по HTTP с полями для паролей теперь отмечаются как небезопасные.

Добавлена поддержка Web Bluetooth.

Добавлена поддержка звукового кодека FLAC.

Включена по умолчанию поддержка WebGL 2.0

Переработана всплывающая полоса прокрутки.

В API Notifications реализована поддержка включения изображений в состав уведомлений. Для определения изображений добавлено свойство image .

. Добавлена поддержка API WebVR, предоставляющего средства для создания приложений виртуальной реальности. Поддержка API пока ограничена платформой Android.

На устройствах с платформой Android, имеющих как минимум 512 Мб ОЗУ, в формах ввода текста включена по умолчанию проверка орфографии, при наличии необходимых словарей в системе.

На платформе Android параметры упреждающей загрузки по умолчанию установлены на получение только метаданных для видео (загружается эскиз картинки и данные о времени воспроизведения), в случае соединения через мобильную сеть.

Скрытие или отображение адресной строки на мобильных устройствах более не приводит к изменению размеров содержимого и элементов, подогнанных под параметры viewport .

. Унифицировано базовое семейство шрифтов, используемое для элементов интерфейса, которое теперь на всех платформах поставляется под именем system-ui.

Добавлена экспериментальная поддержка Media Sessions.

Основные нововведения для разработчиков

Реализована поддержка липкого позиционирования CSS - position:sticky

Web-приложениям предоставлена возможность инициирования создания фотографий со встроенной камеры и изменения настроек камеры через API Image Capture.

При вылезании содержимого за пределы заданной в параметрах viewport области, браузер теперь автоматически подстраивает позицию прокрутки для оставления содержимого видимым, за исключением случаев явного применения CSS-свойства overflow-anchor .

. Добавлен новый HTTP-заголовок Referrer-Policy , позволяющий организовать перенаправление пользователя на другой URL без утечки идентификаторов сеансов и другой приватной информации. Поддержка CSP-директивы referrer прекращена.

, позволяющий организовать перенаправление пользователя на другой URL без утечки идентификаторов сеансов и другой приватной информации. Поддержка CSP-директивы прекращена. Расширены возможности API PaymentRequest, появилась поддержка запроса имени плательщика requestPayerName и сериализации JSON.

и сериализации JSON. Прекращена загрузка скриптов, в параметрах которых некорректно выставлены атрибуты type или language

или Добавлен метод KeyboardEvent.isComposing(), позволяющий web-приложению определить факт того, что пользователь в настроящее время занят набором текста, без прямого мониторинга за событиями ввода.

Для сокращения потребления памяти и накладных расходов на совмещение изображений добавлена возможность отрисовки пиксельных данных через ImageBitmapRenderingContext в форме ImageBitmap .

в форме . В CSS-свойство touch-action добавлен параметр pinch-zoom , позволяющий настроить обработку жеста «масштабирование щипком».

добавлен параметр , позволяющий настроить обработку жеста «масштабирование щипком». Добавлен источник звука ConstantSourceNode, позволяющий генерировать постоянный звуковой фон, который можно смешивать при помощи AudioParam .

. В режим только для чтения переведены два атрибута интерфейса Web Audio ChannelSplitterNode - channelCount и channelCountMode .

- и . От префикса webkit избавлен API RTCPeerConnection (поддержка webkitRTCPeerConnection сохранена).

избавлен API RTCPeerConnection (поддержка webkitRTCPeerConnection сохранена). В версии для платформы Android появилась поддержка API Remote Playback, позволяющего управлять воспроизведением контента через HTMLMediaElement на умных телевизорах или громкоговорителях.

Кроме нововведений и исправления ошибок, в новой версии устранена 51 уязвимость. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity и LibFuzzer. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения, не выявлено.