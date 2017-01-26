Компания Google представила новую стабильную версию браузера Chrome и свободного проекта Chromium.
Основные изменения
- Прекращена поддержка SHA-1, локально добавленные сертификаты на основе SHA-1 продолжат свою работу до выпуска Chrome 57, намеченного на март 2017 года. Настройка
EnableSha1ForLocalAnchors, позволяющая обойти вводимые ограничения и продолжить использование SHA-1 в PKI будет поддерживаться до 1 января 2019 года.
- Добавлена поддержка чернового варианта спецификации TLS 1.3 и режима 1-RTT, устраняющего задержки при согласовании соединений.
- Для исполнения Flash от пользователя требуется включение Flash для каждого сайта.
- Страницы передаваемые по HTTP с полями для паролей теперь отмечаются как небезопасные.
- Добавлена поддержка Web Bluetooth.
- Добавлена поддержка звукового кодека FLAC.
- Включена по умолчанию поддержка WebGL 2.0
- Переработана всплывающая полоса прокрутки.
- В API Notifications реализована поддержка включения изображений в состав уведомлений. Для определения изображений добавлено свойство
image.
- Добавлена поддержка API WebVR, предоставляющего средства для создания приложений виртуальной реальности. Поддержка API пока ограничена платформой Android.
- На устройствах с платформой Android, имеющих как минимум 512 Мб ОЗУ, в формах ввода текста включена по умолчанию проверка орфографии, при наличии необходимых словарей в системе.
- На платформе Android параметры упреждающей загрузки по умолчанию установлены на получение только метаданных для видео (загружается эскиз картинки и данные о времени воспроизведения), в случае соединения через мобильную сеть.
- Скрытие или отображение адресной строки на мобильных устройствах более не приводит к изменению размеров содержимого и элементов, подогнанных под параметры
viewport.
- Унифицировано базовое семейство шрифтов, используемое для элементов интерфейса, которое теперь на всех платформах поставляется под именем system-ui.
- Добавлена экспериментальная поддержка Media Sessions.
Основные нововведения для разработчиков
- Реализована поддержка липкого позиционирования CSS -
position:sticky
- Web-приложениям предоставлена возможность инициирования создания фотографий со встроенной камеры и изменения настроек камеры через API Image Capture.
- При вылезании содержимого за пределы заданной в параметрах viewport области, браузер теперь автоматически подстраивает позицию прокрутки для оставления содержимого видимым, за исключением случаев явного применения CSS-свойства
overflow-anchor.
- Добавлен новый HTTP-заголовок
Referrer-Policy, позволяющий организовать перенаправление пользователя на другой URL без утечки идентификаторов сеансов и другой приватной информации. Поддержка CSP-директивы
referrerпрекращена.
- Расширены возможности API PaymentRequest, появилась поддержка запроса имени плательщика
requestPayerNameи сериализации JSON.
- Прекращена загрузка скриптов, в параметрах которых некорректно выставлены атрибуты
typeили
language
- Добавлен метод KeyboardEvent.isComposing(), позволяющий web-приложению определить факт того, что пользователь в настроящее время занят набором текста, без прямого мониторинга за событиями ввода.
- Для сокращения потребления памяти и накладных расходов на совмещение изображений добавлена возможность отрисовки пиксельных данных через
ImageBitmapRenderingContextв форме
ImageBitmap.
- В CSS-свойство
touch-actionдобавлен параметр
pinch-zoom, позволяющий настроить обработку жеста «масштабирование щипком».
- Добавлен источник звука ConstantSourceNode, позволяющий генерировать постоянный звуковой фон, который можно смешивать при помощи
AudioParam.
- В режим только для чтения переведены два атрибута интерфейса Web Audio
ChannelSplitterNode-
channelCountи
channelCountMode.
- От префикса
webkitизбавлен API RTCPeerConnection (поддержка webkitRTCPeerConnection сохранена).
- В версии для платформы Android появилась поддержка API Remote Playback, позволяющего управлять воспроизведением контента через
HTMLMediaElementна умных телевизорах или громкоговорителях.
Кроме нововведений и исправления ошибок, в новой версии устранена 51 уязвимость. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity и LibFuzzer. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения, не выявлено.
>>> Подробности