LINUX.ORG.RU
Новости - Open Source

PCManFM и LibFM 1.2.5

 , , , ,


1

6

Вышли новые версии PCManFM и LibFM. LibFM представляет собой библиотеку для создания файловых менеджеров. PCManFM — файловый менеджер для LXDE, построенный с использованием LibFM. Он поддерживает все необходимые для файлового менеджера возможности (поиск, панели, вкладки, миниатюры и т. д.), но при этом остаётся легковесным. PCManFM может быть собран с использованием как GTK+ 2, так и GTK+ 3, также развивается альтернативная версия, использующая Qt.

Основные изменения

В новой версии LibFM была исправлена серия ошибок. Также в список эмуляторов терминалов был добавлен termite, а в archivers.list добавлен новый MIME-тип (RAR).

В PCManFM также было исправлено несколько ошибок. Из контекстного меню для отображаемых на рабочем столе разделов были удалены опции «вырезать», «удалить» и «переименовать», так как они могли привести к случайному удалению всех файлов на разделе. Из контекстного меню для папок, которые не могут быть открыты в эмуляторе терминала, был удалён соответствующий пункт.

>>> Подробности

1 2

Задрали "папко-ненавистники!"

Removed ‘Open in terminal’ from context menu on folder on the desktop that cannot be opened in terminal.

Также для директорий, которые не могут быть открыты в терминале, из контекстного меню был удалён соответствующий пункт.

folder
директорий

Директория (транслитерация англ. directory) — каталог файловой системы.

А запустить терминал нельзя в папке которая не директория! Нельзя так с терминами. Директорий (англ. directory) «Устройства», «Компьютер», «Сеть» и прочих не существует. Есть только папки в файловом менеджере.

mandala ★★ ()
Последнее исправление: mandala (всего исправлений: 2)
Ответ на: Re: Задрали "папко-ненавистники!" от anonymous

В ФМ они ведут себя как папки. Да, часто пиктограмма такой папки специальная. Также есть папка «Недавние документы» и аналогичные, где размещены линки на реальные файлы. Кстати, некоторые ФМ дают возможность попытаться туда что-то сохранить, после попытки плюются ошибкой.

mandala ★★ ()
Последнее исправление: mandala (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от mandala

В ФМ они ведут себя как папки.

Тогда можно сказать и что «В ФМ они ведут себя как директории.»

И если еще говоря о «Недавних документах» можно с натяжкой приводить ИРЛ-папку как аналогичную сущность (кстати с тем же успехом «каталог», ага), то с «Сеть» или «Устройства» такое будет выглядеть странно.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Тогда можно сказать и что «В ФМ они ведут себя как директории.»

Не, в директории можно создать файл, другую директорию, запустить терминал. Вот с этим и проблемы. А как папка они себя ведут именно по ФМ-взаимодействию: так же открывается, можно перейти вперёд, назад и сделать закладку, что там еще фм предоставляет.

И если еще говоря о «Недавних документах» можно с натяжкой приводить ИРЛ-папку как аналогичную сущность (кстати с тем же успехом «каталог», ага), то с «Сеть» или «Устройства» такое будет выглядеть странно.

Самое гадостное в них, то что они все разные сущности. И либо надо для каждой отдельно делать кучу своих фич, или максимально упростить, но тогда они теряют смысл.

mandala ★★ ()
Ответ на: комментарий от mandala

Но один фиг виноваты «папко-ненавистники». Директория — это определиние касается только файловой системы, а не интерфейсов ФМ. Изменение такое:

для элементов типа «папка» (анг. folder). которые не могут быть открыты в терминале, удалена соответствующая опция из контекстного меню.

Например, для «Корзина».

Я так пока это понимаю.

mandala ★★ ()
Последнее исправление: mandala (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от mandala

Да, так и есть. Проверил на древней версии 0.9.10, так там он предлагает открыть в терминале даже элементы из menu://applications/ — эмулятор открывается в домашней директории.

mandala ★★ ()
Последнее исправление: mandala (всего исправлений: 1)

в список эмуляторов терминалов был добавлен termite

Э... там есть какая-то интеграция с эмуляторами терминалов? Я, честно говоря, думал, что сабж - это что-то проводникообразное.

hobbit ★★★★★ ()

Qt версия пока не допилена и работает медленнее, чем GTK+'шная. Sad but true, надеюсь доработают. Но опять же, у них нет ресурсов, разработчиков и тестеров. Из-за ухода на Qt, все GTK+-разработчики отвалились. И вот уже пятый год в Lubuntu не принимают LXQt.

EXL ★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Что из этого «гномоговно»?

Depends: libatk1.0-0 (>= 1.12.4), libc6 (>= 2.4), libcairo2 (>= 1.6.0), libdbus-1-3 (>= 1.0.2), libdbus-glib-1-2 (>= 0.88), libexo-1-0 (>= 0.10.0), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libglib2.0-0 (>= 2.37.3), libgtk2.0-0 (>= 2.24.0), libgudev-1.0-0 (>= 146), libice6 (>= 1:1.0.0), libnotify4 (>= 0.7.0), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libsm6, libthunarx-2-0 (>= 1.1.0), libxfce4ui-1-0 (>= 4.9.0), libxfce4util6 (>= 4.9.0), libxfconf-0-2 (>= 4.6.0), thunar-data (= 1.6.3-2), desktop-file-utils, shared-mime-info, exo-utils

DELIRIUM ★★★★★ ()

Все время пользовался thunar, но он тянет за собой лишние сущности, и пол года как пересел на spacefm. Вчера поставил посмотреть ranger и он мне понравился больше чем все предыдущие. Думю останься на нем. pcmanfm нет желания смотреть, тот же spacefm, только тянет за собой половину lxde, да и функциями перегружен.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от mandala

Директория — это определиние касается только файловой системы, а не интерфейсов ФМ.

представь, что это просто неподмонтированная через (гипотетический) модуль fuse директория, и выдохни

anonymous ()
Ответ на: комментарий от mandala

Заметил такой прикол: судя по логу иксы в тестинге собраны на ядре 3.16 старым gcc. Это что? Собирали на стейбле что ли? Работает как то и ладно (хотя у меня дикие лаги в gtk3). Меня добил (как обычно) системд. Делаю из консоли systemctl stop lightdm - мертвый фриз. WTF? Ладно, перезагрузка sysrq, systemctl disable lightdm, ковыряю xinit, потом пробую назад enable - выплевывает портянку мол не буду активировать, нет секции Install в юните. И правда нет. WTF? Не, стретч не готов до сих пор. Разве что не дышать.

bread ()
Ответ на: комментарий от Jayrome

В отдельном окне? Если да, то это не то.

Если бы хотя б как в konqueror... А вообще почти идеальная интеграция с командной строкой - это в Far Manager, но он только в ReactOS винде.

hobbit ★★★★★ ()
Последнее исправление: hobbit (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от zabbal

У него и правда был бугурт

udev or eudev or udevil

Но

SpaceFM and my other projects are in a slow development phase, mostly just critical bugfixes being addressed recently. If you want a little adventure you can try SpaceFM alpha for some new features, including deep directory sizes and faster directory load.

Это в апреле он писал. Там и правда разработка в год по чайной ложке, но не брошена. Даже инструкция по сборке с гтк-3.20 есть.

Knigochey ()
1 2
Open Source