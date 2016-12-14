PCManFM и LibFM 1.2.5

Вышли новые версии PCManFM и LibFM. LibFM представляет собой библиотеку для создания файловых менеджеров. PCManFM — файловый менеджер для LXDE, построенный с использованием LibFM. Он поддерживает все необходимые для файлового менеджера возможности (поиск, панели, вкладки, миниатюры и т. д.), но при этом остаётся легковесным. PCManFM может быть собран с использованием как GTK+ 2, так и GTK+ 3, также развивается альтернативная версия, использующая Qt.

Основные изменения

В новой версии LibFM была исправлена серия ошибок. Также в список эмуляторов терминалов был добавлен termite, а в archivers.list добавлен новый MIME-тип (RAR).

В PCManFM также было исправлено несколько ошибок. Из контекстного меню для отображаемых на рабочем столе разделов были удалены опции «вырезать», «удалить» и «переименовать», так как они могли привести к случайному удалению всех файлов на разделе. Из контекстного меню для папок, которые не могут быть открыты в эмуляторе терминала, был удалён соответствующий пункт.