strace 4.15

strace — утилита для диагностики и отладки программ для ОС, использующих ядро Linux. Она позволяет отслеживать и (начиная с данной версии) вмешиваться в процесс взаимодействия программы и ядра, включая происходящие системные вызовы, возникающие сигналы и изменения состояния процесса. Для своей работы strace использует механизм ptrace. Начиная с версии 4.13 формирование выпусков strace синхронизировано с выходом новых версий Linux.
Основные изменения этого релиза:
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Реализована возможность подмены номера системного вызова и результата вызова («fault injection»). Это позволяет изучать поведение приложений в случае возникновения ошибок при выполнении различных системных вызовов. Например, данная возможность позволила выявить недостаточную проверку кода возврата вызовов
mprotect()в коде glibc dynamic linker:Более подробно она рассмотрена автором прототипной реализации, сделанной в рамках GSoC 2016, и на выступлении «Can strace make you fail?» на тринадцатой конференции разработчиков свободных программ.
$ strace -e mprotect -e fault=mprotect:when=1:error=ENOMEM cat </dev/null mprotect(0xf774e000, 4096, PROT_NONE) = -1 ENOMEM (Cannot allocate memory) (INJECTED) mprotect(0xf774f000, 8192, PROT_READ) = 0 mprotect(0x8054000, 4096, PROT_READ) = 0 mprotect(0xf7784000, 4096, PROT_READ) = 0 +++ exited with 0 +++
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Добавлена поддержка декодирования команд
ioctl(), связанных с подсистемой device mapper:
$ strace -e trace=ioctl -v dmsetup ls ioctl(3, DM_VERSION, {version=4.0.0, data_size=16384, flags=DM_EXISTS_FLAG} => {version=4.27.0, data_size=16384, flags=DM_EXISTS_FLAG}) = 0 ioctl(3, DM_LIST_DEVICES, {version=4.0.0, data_size=16384, data_start=312, flags=DM_EXISTS_FLAG} => {version=4.27.0, data_size=339, data_start=312, flags=DM_EXISTS_FLAG, {dev=makedev(253, 0), name="dm0"}}) = 0 dm0 (253:0) +++ exited with 0 +++
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Добавлена поддержка декодирования значения аргумента
attrсистемного вызова
perf_event_open():
$ strace -e trace=perf_event_open -v perf stat -e kmem:mm_page_pcpu_drain sh -c 'git gc 2>/dev/null' --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=10413, si_uid=0, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} --- perf_event_open({type=PERF_TYPE_TRACEPOINT, size=PERF_ATTR_SIZE_VER3, config=398, sample_period=1, sample_type=PERF_SAMPLE_TIME|PERF_SAMPLE_CPU|PERF_SAMPLE_PERIOD|PERF_SAMPLE_RAW, read_format=PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED|PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING, disabled=1, inherit=1, pinned=0, exclusive=0, exclusive_user=0, exclude_kernel=0, exclude_hv=0, exclude_idle=0, mmap=0, comm=0, freq=0, inherit_stat=0, enable_on_exec=1, task=0, watermark=0, precise_ip=0 /* arbitrary skid */, mmap_data=0, sample_id_all=0, exclude_host=0, exclude_guest=1, exclude_callchain_kernel=0, exclude_callchain_user=0, mmap2=0, comm_exec=0, use_clockid=0, context_switch=0, write_backward=0, wakeup_events=0, config1=0, config2=0, sample_regs_user=0}, 10414, -1, -1, 0) = 3 --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=10414, si_uid=0, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} --- Performance counter stats for 'sh -c git gc 2>/dev/null': 7,006 kmem:mm_page_pcpu_drain 2.207781396 seconds time elapsed --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=SI_USER, si_pid=10412, si_uid=0} --- +++ exited with 0 +++
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Добавлена поддержка декодирования системных вызовов
pkey_alloc(),
pkey_free()и
pkey_mprotect(), добавленных в Linux 4.9 (см. также).
- Обновлена поддержка декодирования системных вызовов для архитектур arc, x32 и xtensa.
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Переработана страница документации
strace(1).
>>> Сайт проекта (sourceforge)
>>> Репозиторий (sourceforge)