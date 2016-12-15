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Новости - Novell

Новый выпуск GeckoLinux Static

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Представлено обновление GeckoLinux Static, основанное на openSUSE Leap 42.2.

Некоторые отличия GeckoLinux от openSUSE

  • Live DVD / USB с возможностью установки.
  • Предлагаются версии с недоступными во время установки openSUSE окружениями рабочего стола, такими как Cinnamon, Mate и LXQt.
  • В поставку включены проприетарные медиакодеки.
  • GeckoLinux предпочитает пакеты из репозитория Packman (если они доступны), между тем как функциональность некоторых пакетов openSUSE ограничена из-за патентов.
  • Программы могут быть удалены со всеми зависимостями.
  • Конфигурация PolicyKit не такая строгая и позволяет выполнять такие действия, как монтирование и отмонтирование дисков, работа с сетями WiFI и перезагрузка, без  пароля администратора.
  • Улучшена конфигурация отображения шрифтов по умолчанию.

В новом релизе

Ядро Linux обновлено до версии 4.4.36. Обновлён скрипт для установки языковых пакетов language-installer.sh. Значительно улучшен скрипт, запускающий Xorg в live-сессии. Возможно, главным изменением является то, что yast2-live-installer, боле не поддерживаемый openSUSE, заменён инструментом Calamares, который отличается простым дизайном и полезными функциями, такими как уменьшение существующего раздела; также Calamares позволяет установить систему на раздел, отформатированный в файловую систему NILFS2.

Кроме упомянутых выше окружений рабочего стола, предлагаются Xfce, GNOME, KDE Plasma. Кроме Static, доступны rolling-редакции, основанные на openSUSE Tumbleweed.

>>> Скачать (ISO размером около 1 ГБ)

>>> Страница дистрибутива

>>> Подробности

Судя по названию, я уж было подумал, что это статически собранный фокс, работающий поверх статически собранных иксов на голом ядре. А это какая-то вариация говносуси. Ненужно.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Aceler

Это аналог точек восстановления в винде, он запоминает изменения файлов и создает точку отката и создает отметку с временем изменения в меню загрузчика GRUB, тем самым дает возможность безболезненно восстановить как практически полностью убитую систему так и отдельные файлы. Есть возможность посмотреть изменения каждого файла. Работает только с btrfs.
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Dead_Mozay ()
Ответ на: комментарий от anonymous

а не перечисленная херота для домохозяек.

Могу не моргая назвать с десяток высоконагруженных известных сервисов, где работает Убунта или её производные, так что ты не прав.

Fedorast ()
Ответ на: комментарий от Fedorast

Могу не моргая назвать с десяток высоконагруженных известных сервисов, где работает Убунта

Да. Одно то, что Wikipedia работает на Ubuntu, делает список «только RH, CentOS, Amazon Linux» сомнительным

arnoldaz ()
Ответ на: комментарий от log4tmp

баг с раскладкой не у него, а у тех систем где он используется, вне зависимости от установщика, например на arch based дистрибутивах 4 установщика включая Calamares, и везде раскладка одна

Dead_Mozay ()

Представлено обновление GeckoLinux Static, основанное на openSUSE Leap 42.2.

На базе ненужного, выпущен еще один ненужный дистр...в топку его.

Odalist ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от dinn

мерить промышленность web-серверами

Википедия - пятый по посещаемости сайт планеты. Не важно, что не коммерческий. Так что промышленнее (промысел тут - знания) некуда.

arnoldaz ()
Novell