Новый выпуск GeckoLinux Static

Представлено обновление GeckoLinux Static, основанное на openSUSE Leap 42.2.

Некоторые отличия GeckoLinux от openSUSE

Live DVD / USB с возможностью установки.

Предлагаются версии с недоступными во время установки openSUSE окружениями рабочего стола, такими как Cinnamon, Mate и LXQt.

В поставку включены проприетарные медиакодеки.

GeckoLinux предпочитает пакеты из репозитория Packman (если они доступны), между тем как функциональность некоторых пакетов openSUSE ограничена из-за патентов.

Программы могут быть удалены со всеми зависимостями.

Конфигурация PolicyKit не такая строгая и позволяет выполнять такие действия, как монтирование и отмонтирование дисков, работа с сетями WiFI и перезагрузка, без пароля администратора.

Улучшена конфигурация отображения шрифтов по умолчанию.

В новом релизе

Ядро Linux обновлено до версии 4.4.36. Обновлён скрипт для установки языковых пакетов language-installer.sh . Значительно улучшен скрипт, запускающий Xorg в live-сессии. Возможно, главным изменением является то, что yast2-live-installer , боле не поддерживаемый openSUSE, заменён инструментом Calamares, который отличается простым дизайном и полезными функциями, такими как уменьшение существующего раздела; также Calamares позволяет установить систему на раздел, отформатированный в файловую систему NILFS2.

Кроме упомянутых выше окружений рабочего стола, предлагаются Xfce, GNOME, KDE Plasma. Кроме Static, доступны rolling-редакции, основанные на openSUSE Tumbleweed.

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