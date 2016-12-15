Компания JetBrains, известный производитель инструментов для разработки ПО, сегодня объявила о начале работы над новой интегрированной средой разработки Gogland, которая — как нетрудно догадаться — будет ориентированна в первую очередь на язык программирования Go.

Подробностей касательно функциональности нового продукта пока мало, но так как Gogland создаётся на платформе IntelliJ, можно ожидать качественного автодополнения кода, удобной навигации по проекту и подсветки ошибок «на лету».

Сейчас Gogland находится в раннем доступе; для получения сборки нужно оформить заявку.

>>> Анонс в блоге JetBrains

>>> Получить раннюю сборку Gogland