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Новости - Проприетарное ПО

Gogland — новая среда разработки от JetBrains

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Компания JetBrains, известный производитель инструментов для разработки ПО, сегодня объявила о начале работы над новой интегрированной средой разработки Gogland, которая — как нетрудно догадаться — будет ориентированна в первую очередь на язык программирования Go.

Подробностей касательно функциональности нового продукта пока мало, но так как Gogland создаётся на платформе IntelliJ, можно ожидать качественного автодополнения кода, удобной навигации по проекту и подсветки ошибок «на лету».

Сейчас Gogland находится в раннем доступе; для получения сборки нужно оформить заявку.

>>> Анонс в блоге JetBrains

>>> Получить раннюю сборку Gogland

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Проверено: Shaman007 ()
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Как же я отстал от жизни. Сейчас норма делать IDE под конкретный ЯП? Универсальные IDE для разработки на многих языках сейчас не в тренде? Или это гонка за эффективностью для конкретного ЯП?

DeVliegendeHollander ()
Ответ на: комментарий от vertinsky

Просто ещё один сравнительно честный способ отжать побольше средств у разработчиков.

Обычно работодатель платит, вот его-то они и будут доить. А обычный разработчик может и с торрентов скачать.

java_util_Random ()

Если я правильно все понял, то это ужасная новость.

Andrey Cheptsov says:
December 15, 2016 at 4:38 pm
Yes, we’re going to make it available when the EAP goes public in >2017. The plugin is only planned for IntellIJ IDEA Ultimate and other paid IDEs.

Сейчас то плагин бесплатный, и работает замечательно в Community Edition, но когда сделают IDE, то что, он станет платным?

pftBest ★★ ()
Ответ на: комментарий от java_util_Random

Так он же не джетбрейновский, а от сторонних разрабов.

Но эти сторонние разрабы почему-то работают в jetbrans :)

А Чепцов вроде как про их собственный говорит.

Так они свой с нуля сделали или как? Что-то я сомневаюсь.

pftBest ★★ ()
Ответ на: комментарий от DeVliegendeHollander

Сейчас норма делать IDE под конкретный ЯП? Универсальные IDE для разработки на многих языках сейчас не в тренде? Или это гонка за эффективностью для конкретного ЯП?

Ну есть же отдельные текстовые редакторы для языков общения, например, вот парочка текстовы редакторов специализированных для Японского языка:

А языки программирования куда сложнее языков общения.

"- Why? Because F**k You, That's Why!"(c)

atsym ()
Ответ на: комментарий от anonymous

лол, расскажи как в idea мне выбрать в какой метод заходить отладчиком если их два и оба на одной строке:

saveSomething(loadSomething());
subwoofer ★★★★ ()
Последнее исправление: subwoofer (всего исправлений: 1)

так как Gogland создаётся на платформе IntelliJ, то можно смело ожидать

...дичайших тормозов и жора памяти, очень низкого качества анализа кода и полного неумения в HiDPI и нативную тему оформления.

Спасибо, не надо.

intelfx ★★★★★ ()
Последнее исправление: intelfx (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от subwoofer

лол, расскажи как в idea мне выбрать в какой метод заходить отладчиком если их два и оба на одной строке:

shift+f7, появилось в 2008 году, а то и раньше.

stigger ()
Последнее исправление: stigger (всего исправлений: 3)
Ответ на: комментарий от intelfx

Критика правдива, но альтернатив - нет. IDEA сейчас самая фичастая и умная. Была бы она на Qt и C++ - цены бы ей не было. Есть альтернатива только в определенных нишах - и то - с оговорками.

Смысл в том, что от Java уже можно отказываться. В 2017. И нужно. Уже есть достойные платформы, но они пока что не получили захват рынка, поэтому имеем энтерпрайзненькую ява во все поля.

Если Майкрософт напишет для Swift биндинги к своим API - то большинство ломанется с java / c++ на Apple Swift, т.к. у него прекрасные возможности и опенсорс - от этого все выиграют. На рынок могут повлиять и всякие Facebook с Твиттером - если тоже зарелизят полезные gui и network либы на swift.

Go пока что интересен исключительно на server side.

menangen ★★★★ ()
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Проприетарное ПО