Анонсирован первый конкурс недобросовестного программирования на Rust

да любая ошибка с копипастой.

Вы хоть читали по ссылке? Они хотят, что бы за упоминание своего имени, а так же если повезёт 1 и 2, вы нашли бы ошибки в экосистеме rust или в самом ЯП... Казалось бы, при чём тут копипаста?