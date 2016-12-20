Анонсирован первый конкурс недобросовестного программирования на Rust

Команда Rust-комьюнити анонсирует первый ежегодный конкурс «недобросовестного Rust», по мотивам существующих конкурсов «недобросовестного C» и «недобросовестной криптографии».
Задача Rust - сделать доступным написание безопасного низкоуровнего кода, защищенного от случайных уязвимостей. Меньше времени уделяется возможности Rust защитить от умышленного внедрения уязвимостей при наличии бдительного обзора кода. Этот конкурс рассчитан протестировать язык и экосистему Rust, и помочь обнаружить и преодолеть их слабости. Иными словами, авторы просят вас сломать систему с помощью достаточно легкого для понимания кода. Можете ли вы написать полностью safe-Rust скрывающий логический баг, или скрыть уязвимость в unsafe-Rust которая не обнаружится при обзоре кода? Это - ваш шанс!
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