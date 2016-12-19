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Новости - Интернет

Piwik 3.0.0

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Состоялся релиз свободной системы сбора статистики Piwik 3.0.0, по функциональности аналогичной таким сервисам, как Google Analytics и Яндекс.Метрика, но также предоставляющей возможность установки на собственный сервер (например, чтобы не допустить использования полученных данных третьими лицами).

В этом выпуске:

  • Добавлен новый интерфейс панели управления в стиле Material Design.
  • Улучшена работа на мобильных устройствах.
  • Сделано множество мелких улучшений, направленных на увеличение удобства использования.
  • Переработан код на JavaScript, HTML и CSS для повышения скорости работы.
  • Реализована поддержка использования системных шрифтов.
  • Добавлены новые виджеты для проверки обновлений плагинов, отображения статуса и проверки системы.
  • В API cделаны изменения. Для разработчиков плагинов подготовлено руководство по переходу на новую версию.
  • Обновлена документация. Также на странице с документацией появилась возможность выбора версии Piwik.

>>> Подробности

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А смысл в ней? Часть пользователей она все равно не увидит, т.к будет заблокирована блокировщиками рекламы и прочих левых скриптов. Внутренняя статистика сервера будет точнее.

Зашифрованные переходы с Google и Yandex, тоже не увидеть будет.

th3m3 ★★★ ()
Ответ на: комментарий от th3m3

А смысл в ней? Часть пользователей она все равно не увидит, т.к будет заблокирована блокировщиками рекламы и прочих левых скриптов.

Оно умеет работать по логам, а не только встраиванием зонда на страницу, насколько я помню.

Зашифрованные переходы с Google и Yandex, тоже не увидеть будет.

Это вообще никто не увидит, кроме аналитикс/вебмастера соответственно.

slovazap ★★★★★ ()

Пару раз думал её попробовать, но в итоге плюнул. Сначала не хотелось только ради неё городить базу, а sqlite оно не умеет. Потом база появилась (постгрес), посмотрел - а оно умеет только mysql. Ещё и на PHP. Лесом, пачкаться в этом не хочется.

Кстати, а кто что использует для статистики посещений по сайтам (естественно, интересуют только анализаторы логов HTTP сервера, как правильно сказали всякие скрипты и счётчики добавляющиеся на страницу неработоспособны)? Такое чувство что и альтернатив-то нет, кроме пары полумёртвых проектов, явно выросших из наколеночных скриптов анализирующих логи. Вот сейчас у меня awstats. Что-то показывает, но мало, криво и неудобно.

slovazap ★★★★★ ()
Последнее исправление: slovazap (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от areafix

Что мешает заблокировать переименованный? Заблокировать картинки, заблокировать все скрипты. Сбор статистики через встроенный в страницу элемент - всегда криво и ненадёжно.

slovazap ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от slovazap

Что мешает заблокировать переименованный? Заблокировать картинки, заблокировать все скрипты. Сбор статистики через встроенный в страницу элемент - всегда криво и ненадёжно.

Что ты несешь? о чем ты вообще?

Мы тут кажется говорим о статистике для веб-сайта, альтернативе GA.
Так вот, piwik.js блокируется стандартным EasyList, если есть желание логгировать посетителей с адблоком - делаешь js с другим именем, вот и все.
И даже если твой сайт - ЛОР, не стоит опасаться что прямо завтра в листы внесут конкретно твой js. Возможно, через пару месяцев. Но и тут можно придумать динамически меняющийся js из корня сайта, не поддающийся фильтрации не затронув легитимные скрипты.

Это вообще никто не увидит, кроме аналитикс/вебмастера соответственно.

Верно, и раз мы тут ничего не теряем, значит смысл есть. Piwik покажет более полную статистику и по js, и по логам сервера.

areafix ()
Ответ на: комментарий от slovazap

Всегда можно

1) встроить js прямо в страницу

2) сравнивать хиты во встроенном логгере и в этой системе и в случае сильного расхождения переименовывать.

AVL2 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от th3m3

Почему блокировщик рекламы и всяких левых ссылок должен заблокировать например /piwik.js, но не должен заблокировать /my_awesome_gornokod.js?
А вот популярные системы аналитики как-раз некоторые пользователи блочат.

MrClon ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от slovazap

Пользователи которые блокируют вот это вот всё с большой вероятностью не пользователи, а боты. Их исключение их статистики посещаемости сайта (это ведь не статистика загрузки сервера) не только допустимо, но и желательно.

MrClon ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от areafix

Так вот, piwik.js блокируется стандартным EasyList

Разве? Adblock Edge с какими-то там стандартными фильтрами (настраивал очень давно) не блокирует. Adblock Plus тоже. О, оказывается uBlock блокирует (вот-же зоопарк блокировщиков у меня), но не EasyList-ом, а EasyPrivacy‎.

MrClon ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от th3m3

Внутренняя статистика сервера будет точнее.

Не согласен. Смысл в piwik'е и прочих аналитиках - это отсев всяких «Business Intelligence» ботов, которые обходят сайт, не считаясь с robots.txt, но при этом не выполняют javascript.

AEP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от MrClon

Почему блокировщик рекламы и всяких левых ссылок должен заблокировать

Код piwik будет детектиться и блокироваться, наравне с другими следящими скриптами. Ибо нефиг.

th3m3 ★★★ ()
Ответ на: комментарий от MrClon

Ну, тогда я бот ;) Вообще, пользователи сами не блокируют, а ставят софт, который делает это за них. Или помогают ему это сделать, если он не детектит.

th3m3 ★★★ ()
Ответ на: комментарий от th3m3

Piwik заблокируют явно после попсовых следилок от гугла и яндекса. И в случае с piwik это можно обойти.
Впрочем если человек не хочет что-бы его отслеживали — его право. Мой пивик ещё и на учёт DNT хедера настроен.

P.S. я же сказа «с большой вероятностью».

MrClon ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от th3m3

А смысл в ней? Часть пользователей она все равно не увидит, т.к будет заблокирована блокировщиками рекламы и прочих левых скриптов.

Прайваси-фриков во всем мире два с половиной калеки. Вас можно и нужно игнорировать.

AP ★★★★★ ()

а код на php переписан, чтобы не тормозить, как не в себя

жёсткая привязка к mysql-only когда-нибудь будет отвязана? (что за привычка у пыхеров, на кривых гвоздях прибиваться только к чему-то одному? на нормальных языках проекты, где только одна база - это большая редкость)

buratino ()
Ответ на: комментарий от th3m3

Внутренняя статистика сервера будет точнее.

Если тебе нужно точное число посещений - то да, во всем остальном, эта статистика сливает данным, собираемым JS-счетчиком.

pi11 ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от AP

Ты забыл про расширения к браузерами, которые делают это автоматически. Пользователь может даже не догадываться, что его приваси защищается от всяких метрик.

th3m3 ★★★ ()
Ответ на: комментарий от th3m3

Ты забыл про расширения к браузерами, которые делают это автоматически.

Которые стоят у ещё трёх с половиной калек.

Веб-аналитика — это просто инструмент, которые помогает бизнесу делать свои сайты удобнее для людей и за счет этого зарабатывать больше денег. С мнением прайваси-фриков можно не считаться.

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Rodegast

Она не делится информацией о пользовательском поведении с поисковиками.

Коля полдня потратил на выгугливание зимних шин для своей тачки. Коля возражает против того, чтобы анонимизированные данные о его пользовательском поведении на сайтах с шинами продавались рекламодателям, у которых магазины автозапчастей. Коля за свободу от тирании бигдаты в руках продавцов автозапчастей. Коля умный. Будь как Коля!

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от th3m3

Я то как раз в теме и вижу всю эту кухню из нутри.

Если бы ты был в теме, то не порол бы эту адскую чушь, смотритель изнутри.

Нормальная схема работы сейчас такая:

1. Настраиваем сквозную аналитику с коллтрекингом и интеграцией с CRM.
2. Анализируем данные в GA или Я.М на большой выборке.
3. Отлавливаем самые провальные страницы, делаем по ним аудит юзабилити, пишем рекомендации.
4. Запускаем A/B- или MVT-тесты. Выбираем лучший вариант.

На выходе получаем более удобный сайт, который генерит больше денег.

И это я ещё не говорю про анализ всей воронки продаж, который делается там же — в едином «окне».

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от AP

Коля умный. Будь как Коля!

Не в Коле дело. Ели пользователи на сайте «не хорошо» себя ведут (например большой процент отказов) и поисковик это видит, то такой сайт и прибанить могут. Вот тут Piwik и выручает.

Rodegast ★★★★ ()
Последнее исправление: Rodegast (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Rodegast

Ели пользователи на сайте «не хорошо» себя ведут (например большой процент отказов) и поисковик это видит, то такой сайт и прибанить могут.

Никто его не «прибанит». Его могут разве что опустить в выдаче за то, что владельцы им не занимаются. И только в совокупности с тонной других факторов. И это будет совершенно справедливо.

AP ★★★★★ ()
Последнее исправление: AP (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Rodegast

Про гугл не знаю, но яндекс только так прибанить может. У меня уже такое было.

Парень, у яндекса сотни — ещё раз — сотни факторов оценки каждой страницы. Кроме кучи внешних и поведенческих факторов есть ещё больше трёх сотен коммерческих. Но тут приходишь ты и с умным видом заявляешь, что твой сайт понизили за высокий показатель отказов. Ну офигеть уровень аналитики :)

AP ★★★★★ ()
Последнее исправление: AP (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Dmitry_Sokolowsky

То есть если человек не хочет, чтобы за ним следили, то он фрик?

Необязательно. Он ещё может быть параноиком, например.

Вот я, например, не хочу.

Да, теперь зловредный гугл не узнает, что анонимизированный пользователь ID457884950 читает сотню страниц лора в день. Так победим!

AP ★★★★★ ()
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