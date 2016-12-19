Piwik 3.0.0

Что мешает заблокировать переименованный? Заблокировать картинки, заблокировать все скрипты. Сбор статистики через встроенный в страницу элемент - всегда криво и ненадёжно.



Что ты несешь? о чем ты вообще?



Мы тут кажется говорим о статистике для веб-сайта, альтернативе GA.

Так вот, piwik.js блокируется стандартным EasyList, если есть желание логгировать посетителей с адблоком - делаешь js с другим именем, вот и все.

И даже если твой сайт - ЛОР, не стоит опасаться что прямо завтра в листы внесут конкретно твой js. Возможно, через пару месяцев. Но и тут можно придумать динамически меняющийся js из корня сайта, не поддающийся фильтрации не затронув легитимные скрипты.





Это вообще никто не увидит, кроме аналитикс/вебмастера соответственно.



Верно, и раз мы тут ничего не теряем, значит смысл есть. Piwik покажет более полную статистику и по js, и по логам сервера.