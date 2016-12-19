Состоялся релиз свободной системы сбора статистики Piwik 3.0.0, по функциональности аналогичной таким сервисам, как Google Analytics и Яндекс.Метрика, но также предоставляющей возможность установки на собственный сервер (например, чтобы не допустить использования полученных данных третьими лицами).
В этом выпуске:
- Добавлен новый интерфейс панели управления в стиле Material Design.
- Улучшена работа на мобильных устройствах.
- Сделано множество мелких улучшений, направленных на увеличение удобства использования.
- Переработан код на JavaScript, HTML и CSS для повышения скорости работы.
- Реализована поддержка использования системных шрифтов.
- Добавлены новые виджеты для проверки обновлений плагинов, отображения статуса и проверки системы.
- В API cделаны изменения. Для разработчиков плагинов подготовлено руководство по переходу на новую версию.
- Обновлена документация. Также на странице с документацией появилась возможность выбора версии Piwik.
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