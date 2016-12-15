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Новости - KDE

KDE Applications 16.12

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Была представлена новая версия набора приложений KDE.

Основные изменения:

  • Звуковой редактор KWave стал частью KDE Applications.
  • На KDE Frameworks 5 переведены Okular, Konqueror, KGpg, KTouch, Kalzium и др.
  • Marble (виртуальный глобус) теперь предоставляет живые обои и виджет для Plasma 5.
  • Архиватор Ark получил множество улучшений, в т. ч. возможность перемещать, копировать и переименовывать файлы и папки внутри архива, а также выбирать алгоритм сжатия и шифрования при его создании.
  • В KCharSelect добавлены эмодзи Юникода и возможность добавлять символы в закладки.
  • Исправлено более 130 ошибок.

>>> Подробности

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а приложения Okular, Konqueror ... переведены на KDE Frameworks 5

Ура! Очень долго их портировали. А Amarok кстати не стали переносить? Или переносят? В принципе, тот Amarok, что был в KDE 4 — помойка после лаконичного, который был в KDE 3.5, но хоть что-то.

EXL ★★★ ()

Что удивляет больше всего, так это то, что с конкуером до сих пор кто-то возится. Уже как минимум лет пять назад было совершенно непонятно, почему оно еще существует. Дельфин, тем временем, до сих пор торчит на kde4support.

thesis ★★★★★ ()
Последнее исправление: thesis (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от KennyMinigun

Выглядит как багфикс. Однако оно еще живо.

Тем не менее, kde-telepathy с @jabber.ru не работает, молча говоря что неправильный пароль. А kopete говорит что трабла с сертификатом и нормально дает логиниться. Даже kopete из третьекед.

telepathy сыр и недопилен.

wolph ()

На KDE Frameworks 5 переведены Okular, Konqueror, KGpg, KTouch, Kalzium и др.

в любом более или менее длинном обсуждении 5 кед жалуются на то что ещё не всё портировали. теперь уже всё?

NextGenenration ()
Ответ на: комментарий от NextGenenration

Из интересного - KGet ещё не портировали. А кедоразрабы сказали, что если в течении года девелоперы не портируют свои проги с kdelibs4 на KF5 - их выкинут на мороз.

Sunderland93 ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от EXL

В принципе, тот Amarok, что был в KDE 4 — помойка после лаконичного, который был в KDE 3.5, но хоть что-то

Так есть же Clementine. Можно даже с Qt5 его собрать, только разрабы говорят пока сыровато.

Sunderland93 ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от fenris

Я вообще на третьекеды укатился пока вся эта вакханалия с переводом на kf5 и вейландом не устаканится. Тут все работает, и такое ощущение что прог даже больше.

wolph ()

В KCharSelect добавлены эмодзи Юникода

Наконец-то пользователи KDE смогут, как все нормальные люди мир, общаться, обмениваясь дебильными рожами, чтобы выразить свои стандартизированные эмоции! Ура, линукс готов для десктопа.

Alve ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от EXL

тот Amarok, что был в KDE 4 — помойка после лаконичного, который был в KDE 3.5

Тоже так считаю. И судя по тому что после появления Clementine пользовательская база Amarok схлопнулась до такой степени, что разработка фактически остановилась, так считает большинство пользователей прежнего Amarok 1.4.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

только без привязки к KDE, что является плюсом

Нет, плюсом это не является. Плюсом приложений кде всегда была тесная интеграция, а не солянка из разнородных приложений.

wolph ()
Ответ на: комментарий от wolph

Плюсом приложений кде всегда была тесная интеграция, а не солянка из разнородных приложений.

Это маркетинговый бред, приложения на Qt не отличаются от kde-шных в среде KDE.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Отличаются. Взять к примеру kdevelop - он использует kate и konsole внутри себя. QtCreator же использует свои внутренние велосипеды. (Хотя разумеется я не отрицаю, что QtCreator наоборот от KDevelop ушел далеко вперед)

wolph ()
Ответ на: комментарий от fluorite

Да. Ну вот тогда другой пример. Сможет ли он открыть файлик fish://user@1.2.3.4/home/user/file.cpp? Все kde-приложения смогут. И не-кде смогут, правда нечестно - если ими открыть сабж из konqueror к примеру (но синхронизируют они тогда его не когда будет нажата кнопка «сохранить», а когда приложение будет закрыто).

Мелочь бы казалось бы, зато кто-то не знает, и пишет в плюсы виму что его можно удаленно запустить поправить файлик по ssh

wolph ()
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KDE