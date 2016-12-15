KDE Applications 16.12

Была представлена новая версия набора приложений KDE.
Основные изменения:
- Звуковой редактор KWave стал частью KDE Applications.
- На KDE Frameworks 5 переведены Okular, Konqueror, KGpg, KTouch, Kalzium и др.
- Marble (виртуальный глобус) теперь предоставляет живые обои и виджет для Plasma 5.
- Архиватор Ark получил множество улучшений, в т. ч. возможность перемещать, копировать и переименовывать файлы и папки внутри архива, а также выбирать алгоритм сжатия и шифрования при его создании.
- В KCharSelect добавлены эмодзи Юникода и возможность добавлять символы в закладки.
- Исправлено более 130 ошибок.
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