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Новости - Безопасность

Выпущены 0day-эксплоиты для обработчиков мультимедиа

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Крис Эванс (Chris Evans), автор защищённого FTP-сервера vsftpd и эксперт по безопасности, опубликовал 0day-эксплоиты, использующие уязвимости обработчиков мультимедиа в GNU/Linux.

Для компрометации системы не требуется ничего, кроме открытия «плохого» аудиофайла, ошибка парсинга которого вызывает выполнение произвольного кода. При этом можно получить доступ ко всем данным, доступным текущему пользователю.

Работа эксплоита была продемонстрирована на полностью обновлённых системах Fedora 25 и Ubuntu 16.04 (видео на YouTube). В случае с Fedora эксплоит сработал при открытии файла процессом tracker-extract.

>>> Подробности

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Проверено: Aceler ()
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Подготовлено два эксплоита. Первый оформлен в виде файла с расширением mp3 и позволяет выполнить код атакующего при копировании на рабочий стол или открытии каталога с файлом в файловом менеджере. Второй эксплоит поставляется как flac-файл, который в Fedora достаточно открыть в браузере Chrome (файл автоматически сохраняется на рабочем столе)

Хром лишь сохраняет файл при его открытии. То же самое делает и Firefox (в следующей версии его научат воспроизводить такие файлы). Уязвимость находится в обработчиках мультимедиа.

В Windows подобную (только там были ярлыки, которые при открытии каталога Проводник грузил в память, что-то с ними делал и исполнял вредоносный код) уязвимость устранили несколько лет назад.

MozillaFirefox ()
Ответ на: комментарий от log4tmp

GStreamer слишком огромен. Даже open source фильтр для hw воспроизведения h264 на Apple TV второго поколения в нем изначально реализован, а потом уже по XBMC/FireCore растащен

wieker ★★ ()

Я думал выполнять произвольный код и иметь доступ ко всему, к чему его имеет броузер, можно просто яваскриптом. Никаких уязвимостей не надо. Броузер + жс это уже уязвимость.

unt1tled ★★★★ ()
Последнее исправление: unt1tled (всего исправлений: 1)

Запуск vlc привел к Segmentation fault ну... про конкретные либы он не говорит.

Запуск с валгриндом высрал кучу сообщений про snd_config_hook_load (in /usr/lib/i386-linux-gnu/libasound.so.2.0.0)

deep-purple ★★★ ()

кстати, по ссылке не указывается что за версия libgme используется, но в 0.6 такого кода вообще нет. видимо, в гстримере что-то дремучее.

waker ★★★★★ ()

GStreamer — ужасная свалка говнокода. Открытый проект, который вызывает стыд и смятение.

Собственно, не мудрено, что он полон уязвимого boilerplate-кода.

P.S. http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45700

EXL ★★★ ()
Последнее исправление: EXL (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от EXL

GStreamer — ужасная свалка говнокода. Открытый проект, который вызывает стыд и смятение.

Ты вполне можешь это исправить. Много тут народу найдется чтоб JPEG2000 энкодер написать? Это вам не в доту шпилить.

dmxrand ()
Ответ на: комментарий от dmxrand

Нет, спасибо. То, что другие проекты тянут псевдозависимости GNOME (GLib, GStreamer), в собственные проекты, а потом плачут об уязвимостях — это исключительно их проблемы.

EXL ★★★ ()
Последнее исправление: EXL (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от sudopacman

Там еще tracker-extract надо вырубить

Подготовлено два эксплоита. Первый оформлен в виде файла с расширением mp3 и позволяет выполнить код атакующего при копировании на рабочий стол или открытии каталога с файлом в файловом менеджере. Второй эксплоит поставляется как flac-файл, который в Fedora достаточно открыть в браузре Chrome (файл автоматически сохраняется на рабочем столе). В первом случае атака проводится через процесс gnome-video-thumbnailer, создающий эскиз с пиктограммой, а в втором случае используется процесс tracker-extract, автоматически собирающий метаданные новых файлов.

log4tmp ★★★ ()
Ответ на: комментарий от EXL

Ещё одна причина перейти с Firefox, где этот небезопасный GStreamer используется на Chrom{e,ium}

На самом деле, еще одна причина использовать нормальные дистрибутивы, где гномоговно можно удавить в зародыше: 

$ equery u firefox
[ Legend : U - final flag setting for installation]
[        : I - package is installed with flag     ]
[ Colors : set, unset                             ]
 * Found these USE flags for www-client/firefox-50.0.2:
 U I
 - - bindist              : Disable official Firefox branding (icons, name) which are not binary-redistributable according to upstream.
 - - custom-cflags        : Build with user-specified CFLAGS (unsupported)
 - - custom-optimization  : Build with user-specified compiler optimizations (-Os, -O0, -O1, -O2, -O3) from CFLAGS (unsupported)
 - - dbus                 : Enable dbus support for anything that needs it (gpsd, gnomemeeting, etc)
 - - debug                : Enable extra debug codepaths, like asserts and extra output. If you want to get meaningful backtraces see https://wiki.gentoo.org/wiki/Project:Quality_Assurance/Backtraces
 - - gmp-autoupdate       : Allow Gecko Media Plugins (binary blobs) to be automatically downloaded and kept up-to-date in user profiles
 + + gtk2                 : Use the cairo-gtk2 rendering engine
 - - hardened             : Activate default security enhancements for toolchain (gcc, glibc, binutils)
 + + hwaccel              : Use hardware-accelerated rendering
 - - jack                 : Add support for the JACK Audio Connection Kit
 + + jemalloc             : Enable or disable jemalloc
 + + jit                  : Enable just-in-time compilation for improved performance. May prevent use of some PaX memory protection features in Gentoo Hardened.
 # куча локалей
 - - pgo                  : Add support for profile-guided optimization using gcc-4.5, for faster binaries. This option will double the compile time.
 - - pulseaudio           : Add support for PulseAudio sound server
 - - skia                 : Enable the SKIA engine for 2D rendering as an alternative to cairo
 - - startup-notification : Enable application startup event feedback mechanism
 + + system-harfbuzz      : Use the system-wide media-libs/harfbuzz and media-gfx/graphite2 instead of bundled.
 + + system-icu           : Use the system-wide dev-libs/icu instead of bundled.
 + + system-jpeg          : Use the system-wide media-libs/libjpeg-turbo instead of bundled.
 + + system-libevent      : Use the system-wide dev-libs/libevent instead of bundled.
 + + system-libvpx        : Use the system-wide media-libs/libvpx instead of bundled.
 + + system-sqlite        : Use the system-wide dev-db/sqlite installation with secure-delete enabled
 - - test                 : Workaround to pull in packages needed to run with FEATURES=test. Portage-2.1.2 handles this internally, so don't set it in make.conf/package.use anymore
 - - wifi                 : Enable wireless network functions

kawaii_neko ★★ ()
Ответ на: комментарий от dmxrand

www.linux.org.ru/news/security/6457372
http://scarybeastsecurity.blogspot.com/2011/07/alert-vsftpd-download-backdoor...
для Ъ

$ gpg ./vsftpd-2.3.4.tar.gz.asc
gpg: Signature made Tue 15 Feb 2011 02:38:11 PM PST using DSA key ID 3C0E751C
gpg: BAD signature from «Chris Evans <chris@scary.beasts.org>»


Для тех кто в танке: Автор выложил исходники на площадку, выложил подпись. Злоумышленник подменил исходники. Подпись не подменил. Подпись не проверяется. Вывод: код не авторский, дырки в сервере нету. Дырка есть на площадке. Кто собирал не проверяя подпись - ССЗД.
Печь торт по измененному рецепту и потом жаловаться автору оригинального - каким дебилом нужно быть?

FeyFre ★★★★ ()

открываю mp3шку в убунте 14.04, кликаю, ритмбокс тупит, потом предлагает скачать плагины gstreamer1.0-plugins-bad, gstremer-plugins-bad (i386) с красными восклицательными знаками, кнопкой Отмена по умолчанию, но включенными галочками. Кликать Установить не стал.

bender ★★★★★ ()

охренеть.

две недели как автор расписал у себя в блоге с гордостью и подробностями как это всё работает и какими кривыми руками этот весь гномодекстоп сделан, как вдруг новость про нольдей.

посту три дня на сайте, это 3-day как минимум уже :/

last_man_standing ()
Ответ на: комментарий от aplay

В условиях задачи фигурировал «простой смертный». Простые смертные нынче поголовно на убунте (а кто не на убунте те мнят себя продвинутыми рачебогами :), так-что apt-get. И, как я понял, удаление даже одной libgme в убунте понятент за собой кучу пакетов (вот что мешало сделать её рекомендуемой, а не требуемой? видимо очень нужная либа), думаю с gstreamer всё ещё хуже.

MrClon ★★★★★ ()
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Безопасность