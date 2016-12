Выпущены 0day-эксплоиты для обработчиков мультимедиа

На самом деле, еще одна причина использовать нормальные дистрибутивы, где гномоговно можно удавить в зародыше:

$ equery u firefox [ Legend : U - final flag setting for installation] [ : I - package is installed with flag ] [ Colors : set, unset ] * Found these USE flags for www-client/firefox-50.0.2: U I - - bindist : Disable official Firefox branding (icons, name) which are not binary-redistributable according to upstream. - - custom-cflags : Build with user-specified CFLAGS (unsupported) - - custom-optimization : Build with user-specified compiler optimizations (-Os, -O0, -O1, -O2, -O3) from CFLAGS (unsupported) - - dbus : Enable dbus support for anything that needs it (gpsd, gnomemeeting, etc) - - debug : Enable extra debug codepaths, like asserts and extra output. If you want to get meaningful backtraces see https://wiki.gentoo.org/wiki/Project:Quality_Assurance/Backtraces - - gmp-autoupdate : Allow Gecko Media Plugins (binary blobs) to be automatically downloaded and kept up-to-date in user profiles + + gtk2 : Use the cairo-gtk2 rendering engine - - hardened : Activate default security enhancements for toolchain (gcc, glibc, binutils) + + hwaccel : Use hardware-accelerated rendering - - jack : Add support for the JACK Audio Connection Kit + + jemalloc : Enable or disable jemalloc + + jit : Enable just-in-time compilation for improved performance. May prevent use of some PaX memory protection features in Gentoo Hardened. # куча локалей - - pgo : Add support for profile-guided optimization using gcc-4.5, for faster binaries. This option will double the compile time. - - pulseaudio : Add support for PulseAudio sound server - - skia : Enable the SKIA engine for 2D rendering as an alternative to cairo - - startup-notification : Enable application startup event feedback mechanism + + system-harfbuzz : Use the system-wide media-libs/harfbuzz and media-gfx/graphite2 instead of bundled. + + system-icu : Use the system-wide dev-libs/icu instead of bundled. + + system-jpeg : Use the system-wide media-libs/libjpeg-turbo instead of bundled. + + system-libevent : Use the system-wide dev-libs/libevent instead of bundled. + + system-libvpx : Use the system-wide media-libs/libvpx instead of bundled. + + system-sqlite : Use the system-wide dev-db/sqlite installation with secure-delete enabled - - test : Workaround to pull in packages needed to run with FEATURES=test. Portage-2.1.2 handles this internally, so don't set it in make.conf/package.use anymore - - wifi : Enable wireless network functions