Выпущены 0day-эксплоиты для обработчиков мультимедиа

Крис Эванс (Chris Evans), автор защищённого FTP-сервера vsftpd и эксперт по безопасности, опубликовал 0day-эксплоиты, использующие уязвимости обработчиков мультимедиа в GNU/Linux.

Для компрометации системы не требуется ничего, кроме открытия «плохого» аудиофайла, ошибка парсинга которого вызывает выполнение произвольного кода. При этом можно получить доступ ко всем данным, доступным текущему пользователю.

Работа эксплоита была продемонстрирована на полностью обновлённых системах Fedora 25 и Ubuntu 16.04 (видео на YouTube). В случае с Fedora эксплоит сработал при открытии файла процессом tracker-extract .

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