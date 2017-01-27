Ищем докладчиков на конференцию DUMP-2017

14 апреля в Екатеринбурге пройдет седьмая конференция для разработчиков, тестировщиков, дизайнеров и менеджеров разработки DUMP-2017.

В этом году мы готовим 8 секций: FrontTalks, Serverside, Mobile, Design, DevOps, Тестирование, Management, Science.

Если вам есть, что рассказать в одной из секций, напишите нам: http://dump-conf.ru

Возможны любые форматы: секционный доклад (40 мин), блиц-доклад (10-20 минут), мастер-класс. Заявки принимаем до 20 февраля.

P.S. Видео докладов прошлого года, чтобы понять, что это за конференция: http://dump-conf.ru/archive/2016/

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