LINUX.ORG.RU
НовостиOpen Source

Vagga 0.7

 , ,


0

1

Vagga - утилита командной строки для управления контейнерами во время разработки.

Основные изменения в версии 0.7:

  • Persistent volumes - подключение директорий для хранения постоянных данных.
  • Поддержка docopt для команд - теперь вы можете запускать процессы супервайзера передавая им опции.
  • Изоляция сети - возможность запуска команды в изолированном сетевом окружении (особенно полезно для запуска тестов на общем CI сервере).

Основные особенности Vagga:

  • Конфигурация контейнеров и команд проекта в едином файле vagga.yaml (для больших проектов есть возможность разбиения на несколько конфигурационных файлов и подключения их в основной конфиг).
  • Автоматическая пересборка контейнеров при изменении зависимостей (может быть несколько версий одного контейнера).
  • Скорость сборки контейнеров, благодаря кешированию дистрибутивных пакетов, а также пакетов npm, pip, composer, gem. При установке пакетов Ubuntu отключается fsync, что также сильно ускоряет сборку.
  • Супервизор для запуска нескольких процессов одной командой.
  • Отсутствие демона - vagga нацелена на удобную и простую работу из командной строки.
  • Не требует привилегий администратора (но требуется ядро собранное с опцией CONFIG_USER_NS).
  • Контейнер - это просто директория на файловой системе, что упрощает настройку редакторов для навигации по зависимостям проекта.

Документация

Github

Vagga + VirtualBox

>>> Подробности