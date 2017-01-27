Vagga - утилита командной строки для управления контейнерами во время разработки.

Основные изменения в версии 0.7: Persistent volumes - подключение директорий для хранения постоянных данных.

Поддержка docopt для команд - теперь вы можете запускать процессы супервайзера передавая им опции.

Изоляция сети - возможность запуска команды в изолированном сетевом окружении (особенно полезно для запуска тестов на общем CI сервере). Основные особенности Vagga: Конфигурация контейнеров и команд проекта в едином файле vagga.yaml (для больших проектов есть возможность разбиения на несколько конфигурационных файлов и подключения их в основной конфиг).

Автоматическая пересборка контейнеров при изменении зависимостей (может быть несколько версий одного контейнера).

Скорость сборки контейнеров, благодаря кешированию дистрибутивных пакетов, а также пакетов npm, pip, composer, gem. При установке пакетов Ubuntu отключается fsync, что также сильно ускоряет сборку.

Супервизор для запуска нескольких процессов одной командой.

Отсутствие демона - vagga нацелена на удобную и простую работу из командной строки.

Не требует привилегий администратора (но требуется ядро собранное с опцией CONFIG_USER_NS).

Контейнер - это просто директория на файловой системе, что упрощает настройку редакторов для навигации по зависимостям проекта.

Документация

Github

Vagga + VirtualBox

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