Представлен ноутбук KDE Slimbook

Проект KDE совместно с испанской компанией Slimbook представил новый ноутбук, поставляющийся с дистрибутивом KDE neon — KDE Slimbook.
По словам разработчиков, цель этого проекта — предоставить пользователям ноутбук, который бы вызывал минимум проблем при использовании с KDE, так как он был протестирован самими разработчиками. Как они заявляют, если в KDE что-то работает не так, как планируется, то причина может быть не только в самом проекте, но и в операционной системе, и в «железе». С выходом дистрибутива KDE neon первая проблема была исправлена, и теперь, выпустив этот ноутбук, они надеются контролировать и эту область, таким образом, предоставив пользователям законченное решение для работы с KDE: Plasma в качестве рабочего окружения, KDE neon в качестве ОС, и KDE Slimbook в качестве «железа», запускающего всё это.
Характеристики ноутбука таковы:
- процессор Intel i5-6200U или Intel i7-6500U;
- видеокарта Intel Graphics HD 520;
- экран диагональю 13.3 дюйма и разрешением 1920×1080;
- 4, 8, или 16 ГБ оперативной памяти DDR3;
- 120, 250 или 500 ГБ SSD;
- клавиатура с подсветкой;
- 2 года гарантии в Испании;
- алюминиевый корпус серебряного цвета;
- Bluetooth 4.0, Wi-Fi, веб-камера, микрофон;
- RJ45, Mini HDMI, кард-ридер SD/MMC, 2 порта USB 3.0;
- аккумулятор 6800 mAH;
- испанская, испано-английская французская, немецкая или английская визуальная раскладка клавиатуры;
Цена за начальную комплектацию составляет 729 евро + стоимость доставки; доставка будет осуществляться после 15 марта.
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