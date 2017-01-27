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Представлен ноутбук KDE Slimbook

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Проект KDE совместно с испанской компанией Slimbook представил новый ноутбук, поставляющийся с дистрибутивом KDE neon — KDE Slimbook.

По словам разработчиков, цель этого проекта — предоставить пользователям ноутбук, который бы вызывал минимум проблем при использовании с KDE, так как он был протестирован самими разработчиками. Как они заявляют, если в KDE что-то работает не так, как планируется, то причина может быть не только в самом проекте, но и в операционной системе, и в «железе». С выходом дистрибутива KDE neon первая проблема была исправлена, и теперь, выпустив этот ноутбук, они надеются контролировать и эту область, таким образом, предоставив пользователям законченное решение для работы с KDE: Plasma в качестве рабочего окружения, KDE neon в качестве ОС, и KDE Slimbook в качестве «железа», запускающего всё это.

Характеристики ноутбука таковы:

  • процессор Intel i5-6200U или Intel i7-6500U;
  • видеокарта Intel Graphics HD 520;
  • экран диагональю 13.3 дюйма и разрешением 1920×1080;
  • 4, 8, или 16 ГБ оперативной памяти DDR3;
  • 120, 250 или 500 ГБ SSD;
  • клавиатура с подсветкой;
  • 2 года гарантии в Испании;
  • алюминиевый корпус серебряного цвета;
  • Bluetooth 4.0, Wi-Fi, веб-камера, микрофон;
  • RJ45, Mini HDMI, кард-ридер SD/MMC, 2 порта USB 3.0;
  • аккумулятор 6800 mAH;
  • испанская, испано-английская французская, немецкая или английская визуальная раскладка клавиатуры;

Цена за начальную комплектацию составляет 729 евро + стоимость доставки; доставка будет осуществляться после 15 марта.

>>> Официальный сайт

>>> Подробности

Ответ на: комментарий от asaw

13 дюймов мало, не понятно какое качество матрицы. И памяти хотелось бы до 32 гигов уже. В остальном нормально.

Упоролся чтоль? Или геймер чтоль? 13" это самое то для работы, и разрешение нормальное.

anonymous ()

Очень классный ноут по характеристикам и я может быть взял бы даже, как раз что-то такое вписывается в мой рабочий идеал (13-14" FHD, 16Gb, i5), но чую что с такими характеристиками это будет уже не младшая модель и стоимость приблизится к чугунному мосту.

Так что, видимо, возьму Thinkpad.

BaBL ★★★★ ()

испанская, испано-английская французская, немецкая или английская визуальная раскладка клавиатуры;

Значит русской нет? И зачем оно тогда?

anonymous ()

Был бы этот ноут на нашем рынке, с гарантией и кириллической клавиатурой - взял бы. Года назад взял бы. Сам купил с похожими характеристиками. В общем, годно. Надеюсь будет пользоваться успехом и линейку расширят.

Weres ★★ ()
Ответ на: комментарий от LinuxDebian

Ты пробовал играть на ноуте? Лучше я вообще играть не буду.

Я танки гонял (Beta WoT), какой-то древний ай7 и нвидия (не помню уже). Грелся и жужжал пожирая заряд если не от сети.

mandala ★★ ()

4, 8, или 16 ГБ оперативной памяти DDR3

Вся суть KDE...

предоставить пользователям ноутбук, который бы вызывал минимум проблем при использовании с KDE

Вот это да...нет, чтобы признать, и заняться стабильностью KDE, они будут выпускать ноутбук, заточенный под багги KDE...Целый ноутбук, Карл, НОУТБУК....

Odalist ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Odalist

Вся суть KDE...

Вся суть нищеброда-одалиста...

Вот это да...нет, чтобы признать, и заняться стабильностью KDE, они будут выпускать ноутбук, заточенный под багги KDE...Целый ноутбук, Карл, НОУТБУК....

А какая нынче контора гарантирует 100% работоспособность всех модулей своих ноутов в Kubuntu? Что-то не видел я таких ноутов.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от ggrn

чем оно лучше ноутов шаоми?

А этот твой «шаоми» (чем бы это ни было) гарантирует 100% работоспособность в Kubuntu? Ну и сапорт тебя не пошлет соответственно с проблемами куда подальше? Вот и ответ на твой вопрос.

anonymous ()
Hardware and Drivers