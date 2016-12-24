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Новости - Проприетарное ПО

Началась Предновогодняя Распродажа на GOG

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Вот и близятся зимнее праздники, а вместе с ними веселье, подарки и конечно игры! В этот раз GOG порадовал нас необычайно качественной подборкой. Помимо множества шикарных бандлов и отдельных игр, команда GOG подводит итоги года, и представляет вам свой избранный бандл из 10 лучших игр 2016 года, половина из которых доступна для Linux.

Список бандлов:

А так же большое кол-во отдельных лучших игр последних лет!

Небольшое описание избранных игр 2016 года:

  • INSIDE - ужасающий, зловещий, до боли красивый последователь LIMBO – одна из самых запоминающихся игр года и чертовски хороший платформер-головоломка.
  • Owlboy - милая игра в стиле пиксель-арт, тронувшая наши сердца своими забавными персонажами и уникальной «платформенной» механикой, позволяющей переносить тех, кто вам дорог.
  • Starbound - недавно обновленная и до краев заполненная интересными возможностями, Starbound – одна из самых многообещающих игр, находящихся в разработке.
  • Stardew Valley - простая, затягивающая, бесконечная. Абсолютный хит среди «инди»-игр года (разработан всего ОДНИМ человеком!), который позволил каждому из нас побыть фермером, исследователем, сборщиком урожая и любящим супругом.
  • Grim Dawn - говорят, у изометрических ролевых экшен-игр теперь новый король. Он облачен в сногсшибательную броню, владеет смертоносным оружием и убивает всего парой щелчков мыши.
  • Obduction - духовная наследница Myst от волшебников, создавших оригинальную серию. Это приключение от первого лица переносит нас в ошеломляющие миры, где перемешаны привычные и странные вещи.
  • Darkest Dungeon - эта жестокая и безжалостная игра в жанре roguelike затянула нас в бездны отчаяния, чтобы потом озарить толикой надежды в виде точного критического удара. Потом вся команда погибла. Опять.
  • Day of the Tentacle Remastered - неординарное приключение в классическом стиле от Тима Шефера напомнило нам об искусстве путешествий во времени. Со вкусом обновленная графика дополнила безупречный дизайн головоломок и нестареющий юмор.
  • Ведьмак 3: Дикая Охота - Кровь и Вино - последняя попойка Геральта обернулась мрачным, причудливым и местами драматичным приключением в захватывающих землях Туссента. Идеальное прощание с закаленным в битвах прославленным героем.
  • Shadow Tactics: Blades of the Shogun - эта игра в одиночку смогла оживить жанр тактических стратегий, прославившийся благодаря серии Commandos. Поразительная атмосфера Японии и отлаженный игровой процесс точно сыграли здесь не последнюю роль.

Распродажа продлится до 29 декабря, 01:59 по московскому времени.

>>> Распродажа

anonymous

Проверено: Shaman007 ()

Мои рекомендации:

Однозначно STARDEW VALLEY, наиграл больше 35 часов, и не могу остановиться. Настолько качественный фермер-сим, что даже не верится, что сделан всего одним человеком. Кол-во вещей, которые можно делать в этой игре, просто поражает. Очень теплая ламповая игра для любителей повозиться в огороде. :)

Обязательно SHADOW TACTICS: BLADES OF THE SHOGUN, если вы любитель таких классических тактических RTS, как серия Commandos, а так же Desperados: Wanted Dead or Alive и Robin Hood: The Legend of Sherwood.

Очень понравился STARBOUND, даже больше чем поднадоевшая Terraria (обе игры есть на GOG) , а недавно вышел жирный апдейт 1.2.

DARKEST DUNGEON - пошаговая RPG, на любителя, но мне понравились игровые механики и стиль.

Из виндового:

OWLBOY - офигенно-классный платформер, красивый, красочный, приятный, с хорошим сюжетом и замечательной музыкой.

OBDUCTION - приключения от создателей серии Myst, планка качества поднялась на новые высоты, игровой сюжет достаточно интересный, игра на 10-15 часов, если вы способны проходить игры серии Myst без подсказок.

GRIM DAWN - классика от выходцев из Iron Lore. Потомок Titan Quest как он есть. И пахнет как Titan Quest, но сеттинг иной, и множество отличий. Игра стоит того, если это ваш жанр.

THE WITCHER 3 - что здесь сказать. Мне обещали 200 часов игры. И я таки наиграл 205 часов, выполнив (кажется) 99% всего, что только можно было выполнить, замочить или найти. Но в игре так много секретных квестов и мест, что никогда не можешь знать наверняка. Из этих 205 часов не было ни одного, когда бы я захотел выйти из игры, или мне стало бы скучно. Таких игр я просто не видал. И именно для нее с поставил Windows на 2й диск. Ни о чем не желаю.

Что еще интересного из бандлов:

Любителям классических RTS вроде BG понравится PILLARS OF ETERNITY, так же советую DIVINITY: ORIGINAL SIN - ENHANCED EDITION. Многие нахваливают THE AGE OF DECADENCE, но я пока не играл. Из игр Double Fine понравился BROKEN AGE: THE COMPLETE ADVENTURE, оценки и отзывы неоднозначные, но история кажется целостной и завершенной, игра имеет приятный арт. Из Daedalic конечно серия DEPONIA, а так же игры THE NIGHT OF THE RABBIT, THE WISPERED WORLD, MEMORIA - это их хиты. В Team 17 в основном серия WORMS (под Windows) и серия THE ESCAPISTS (есть Linux), для любителей побега из мест не столь отдаленных. В бандле от Digerati есть одна шикарная игра - DUSTFORCE DX. Это очень клевый динамичный платформер, веселый, яркий, креативный, в свое время получил его еще в одном из Humble Bundle, прошел несколько раз.

В остальном не знаю что еще посоветовать, много интересного, но во все не поиграешь. :)

anonymous ()

Гог - сокращение от «гогот» разработчиков над теми, кто предзаказал Ведьмака 3 для Linux, и теми кто пытается играть во второго в Linux на топовом железе.

ZenitharChampion ★★★★★ ()
Последнее исправление: ZenitharChampion (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от ZenitharChampion

Мало ли чего там стим наобещал. Эта байда по сети ходит много лет. CDPR никогда и ни в одном интервью не обещал Ведьмак 3 под Linux, влажные мечты Габена это не проблемы CDPR. Ни до предзаказа, ни во время предзаказа, ни в момент релиза, ни после релиза - не было никаких официальных обещаний.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Пока нет GOG Galaxy или Witcher 3 под линуксами, пускай идут куда подальше

Как первое или второе отменяет наличие других (которые не Ведьмак) отличных игр под Linux?

anonymous ()

Я сходил по всем ссылкам, но там одна детская фигня. Есть нормальные игры, чтобы милые девочки делали милые вещи, как в моих JRPG?

d_a ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Никак, просто прыщун ставит ультиматумы, дескать пока не выпустят под ляликс, не получат его пять баксов. А когда выпустят, ему что-нибудь другое не понравится и он какой-нибудь ещё повод придумает. Потому что те, кто хотел играть, прошли его ещё в 2015 году.

env ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Как первое или второе отменяет наличие других (которые не Ведьмак) отличных игр под Linux?

Ну да... Днем с фонарем искал, кое-как одну нашел.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от env

Главное почаще эту мантру повторяй, глядишь и появится больше игор под лялекс (на самом деле нет).

Если ты готов проглотить все что тебе дают, то выходит что система по воспитанию потреблядей работает на 100%.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от env

Никак, просто прыщун ставит ультиматумы, дескать пока не выпустят под ляликс, не получат его пять баксов. А когда выпустят, ему что-нибудь другое не понравится и он какой-нибудь ещё повод придумает. Потому что те, кто хотел играть, прошли его ещё в 2015 году.

Потом он скажет, что под его Gentoo бинарь не собрали, или с его кастомным ядром не взлетает, или у него AMD вместо видеокарты, знаем мы таких... вечно отговорки. :)

anonymous ()
Проприетарное ПО