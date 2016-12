Началась Предновогодняя Распродажа на GOG

Мои рекомендации:

Однозначно STARDEW VALLEY, наиграл больше 35 часов, и не могу остановиться. Настолько качественный фермер-сим, что даже не верится, что сделан всего одним человеком. Кол-во вещей, которые можно делать в этой игре, просто поражает. Очень теплая ламповая игра для любителей повозиться в огороде. :)

Обязательно SHADOW TACTICS: BLADES OF THE SHOGUN, если вы любитель таких классических тактических RTS, как серия Commandos, а так же Desperados: Wanted Dead or Alive и Robin Hood: The Legend of Sherwood.

Очень понравился STARBOUND, даже больше чем поднадоевшая Terraria (обе игры есть на GOG) , а недавно вышел жирный апдейт 1.2.

DARKEST DUNGEON - пошаговая RPG, на любителя, но мне понравились игровые механики и стиль.

Из виндового:

OWLBOY - офигенно-классный платформер, красивый, красочный, приятный, с хорошим сюжетом и замечательной музыкой.

OBDUCTION - приключения от создателей серии Myst, планка качества поднялась на новые высоты, игровой сюжет достаточно интересный, игра на 10-15 часов, если вы способны проходить игры серии Myst без подсказок.

GRIM DAWN - классика от выходцев из Iron Lore. Потомок Titan Quest как он есть. И пахнет как Titan Quest, но сеттинг иной, и множество отличий. Игра стоит того, если это ваш жанр.

THE WITCHER 3 - что здесь сказать. Мне обещали 200 часов игры. И я таки наиграл 205 часов, выполнив (кажется) 99% всего, что только можно было выполнить, замочить или найти. Но в игре так много секретных квестов и мест, что никогда не можешь знать наверняка. Из этих 205 часов не было ни одного, когда бы я захотел выйти из игры, или мне стало бы скучно. Таких игр я просто не видал. И именно для нее с поставил Windows на 2й диск. Ни о чем не желаю.

Что еще интересного из бандлов:

Любителям классических RTS вроде BG понравится PILLARS OF ETERNITY, так же советую DIVINITY: ORIGINAL SIN - ENHANCED EDITION. Многие нахваливают THE AGE OF DECADENCE, но я пока не играл. Из игр Double Fine понравился BROKEN AGE: THE COMPLETE ADVENTURE, оценки и отзывы неоднозначные, но история кажется целостной и завершенной, игра имеет приятный арт. Из Daedalic конечно серия DEPONIA, а так же игры THE NIGHT OF THE RABBIT, THE WISPERED WORLD, MEMORIA - это их хиты. В Team 17 в основном серия WORMS (под Windows) и серия THE ESCAPISTS (есть Linux), для любителей побега из мест не столь отдаленных. В бандле от Digerati есть одна шикарная игра - DUSTFORCE DX. Это очень клевый динамичный платформер, веселый, яркий, креативный, в свое время получил его еще в одном из Humble Bundle, прошел несколько раз.

В остальном не знаю что еще посоветовать, много интересного, но во все не поиграешь. :)