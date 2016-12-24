Началась Предновогодняя Распродажа на GOG

Вот и близятся зимнее праздники, а вместе с ними веселье, подарки и конечно игры! В этот раз GOG порадовал нас необычайно качественной подборкой. Помимо множества шикарных бандлов и отдельных игр, команда GOG подводит итоги года, и представляет вам свой избранный бандл из 10 лучших игр 2016 года, половина из которых доступна для Linux.
Список бандлов:
- 10 ярких игр 2016 года
- Коллекция «Ведьмак»
- Star Wars Bundle 1
- Star Wars Bundle 2
- Набор шутеров от Bethesda
- Набор Bethesda Fallout
- Набор Bethesda Elder Scrolls
- Коллекция Double Fine
- Коллекция Daedalic
- Коллекция Team 17
- Коллекция Digerati
А так же большое кол-во отдельных лучших игр последних лет!
Небольшое описание избранных игр 2016 года:
- INSIDE - ужасающий, зловещий, до боли красивый последователь LIMBO – одна из самых запоминающихся игр года и чертовски хороший платформер-головоломка.
- Owlboy - милая игра в стиле пиксель-арт, тронувшая наши сердца своими забавными персонажами и уникальной «платформенной» механикой, позволяющей переносить тех, кто вам дорог.
- Starbound - недавно обновленная и до краев заполненная интересными возможностями, Starbound – одна из самых многообещающих игр, находящихся в разработке.
- Stardew Valley - простая, затягивающая, бесконечная. Абсолютный хит среди «инди»-игр года (разработан всего ОДНИМ человеком!), который позволил каждому из нас побыть фермером, исследователем, сборщиком урожая и любящим супругом.
- Grim Dawn - говорят, у изометрических ролевых экшен-игр теперь новый король. Он облачен в сногсшибательную броню, владеет смертоносным оружием и убивает всего парой щелчков мыши.
- Obduction - духовная наследница Myst от волшебников, создавших оригинальную серию. Это приключение от первого лица переносит нас в ошеломляющие миры, где перемешаны привычные и странные вещи.
- Darkest Dungeon - эта жестокая и безжалостная игра в жанре roguelike затянула нас в бездны отчаяния, чтобы потом озарить толикой надежды в виде точного критического удара. Потом вся команда погибла. Опять.
- Day of the Tentacle Remastered - неординарное приключение в классическом стиле от Тима Шефера напомнило нам об искусстве путешествий во времени. Со вкусом обновленная графика дополнила безупречный дизайн головоломок и нестареющий юмор.
- Ведьмак 3: Дикая Охота - Кровь и Вино - последняя попойка Геральта обернулась мрачным, причудливым и местами драматичным приключением в захватывающих землях Туссента. Идеальное прощание с закаленным в битвах прославленным героем.
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun - эта игра в одиночку смогла оживить жанр тактических стратегий, прославившийся благодаря серии Commandos. Поразительная атмосфера Японии и отлаженный игровой процесс точно сыграли здесь не последнюю роль.
Распродажа продлится до 29 декабря, 01:59 по московскому времени.
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