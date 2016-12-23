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WavPack 5.0.0

 


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Доступна новая версия свободного кодека WavPack. WavPack поддерживает сжатие с потерями и без потерь, а также уникальный «гибридный» режим, позволяющий удобным образом комбинировать оба метода сжатия.

Основные изменения:

  • поддержка форматов RF64, Wave64 и CAF для входных аудио-данных;
  • исправлена поддержка WavPack-файлов размером более 2Гб;
  • поддержка входных файлов размером более 4Гб;
  • увеличено максимальное количество сэмплов с 2^32 до 2^40;
  • проверка контрольной суммы блоков;
  • добавлен блочный декодер для работы в потоковом режиме;
  • удалена поддержка устаревших WavPack-файлов (< 4.0);
  • улучшены библиотеки и утилиты для работы с WavPack.

>>> Подробности

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Ответ на: комментарий от eol3000

И насколько сопоставим его режим сжатия без потерь с Opus и Vorbis?

А что у него вместо в качестве тэгов используется? (Ну, какой-то свой контейнер же у него есть, в который их можно запихивать?)

А на трекерах где-нибудь есть раздачи с этим вот его гибридным режимом? И вообще, что он из себя представляет? Скачиваем базовую самодостаточную lossy-часть, и потом при желании дополняем её до lossless, что ли?

anonymous ()
Ответ на: комментарий от AP

Не умеет, но этого недостаточно (например, лучше два разных хороших кодека, чем один универсальный, но плохой и сложный).

Выше анонимус хорошие вопросы задал. Дополню своими:

  • чем он в режиме «с потерями» лучше Opus/Vorbis?
  • чем он в режиме «без потерь» лучше FLAC?
  • чем он лучше комбинации Opus/Vorbis+FLAC в смысле сложности реализации?
  • как количественно выглядят результаты использования гибридного режима?
intelfx ★★★★★ ()
Последнее исправление: intelfx (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от anonymous

C потерями он жмёт по абсолютно другой схеме, чем opus и vorbis. Там отсутствует dct, вместо этого каким то образом подмешиваются рандомные шумы в сигнал. Вобщем технология не совсем понятная и рассчитанная на битрейты > 320

В качестве тегов - ape

На трекерах видел только lossless раздачи в нём. Гибридный режим - это lossy часть плюс файл разницы, дополняющий до lossless. Иными словами мы можем дома слушать lossless, а на плеер скопировать только lossy часть

eol3000 ()
Ответ на: комментарий от intelfx

В режиме с потерями он не лучше и не хуже, он другой и нацелен на ещё большие битрейты, нечто среднее между lossy от других кодеков и lossless

В режиме без потерь лучше flac чуть большим коэффициентом сжатия и поддержкой 32 бит вместо 24 у flac

Насчёт комбинации Opus/Vorbis+FLAC - ничего не могу сказать кроме того, что в предыдущем посте сказал

Насчёт количественно - не совсем понял вопроса)

eol3000 ()

Не нужно. Совершенно. Форматов и так полно. У кого-то опять руки чешутся повелосипедить?

Используйте opus, flac, vp9, h264, граждане.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Из всего, что ты перечислил, единственная замена - это FLAC.

WavPack в живой природе видел на рутрекере, в варианте iso.wv, когда в один файл укатывается весь альбом с CUE, ковриками и текстами. Поначалу пугался, но привык. QMMP и DeadBeef его нормально играют.

У кого-то опять руки чешутся повелосипедить?

Твоё замечание опоздало лет так на 8, формат не новый.

hobbit ★★★★★ ()
Последнее исправление: hobbit (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от eol3000

В режиме без потерь лучше flac чуть большим коэффициентом сжатия

Сам не сравнивал, но раздачи в wavpack обычно весят больше. При этом, flac обычно используется на среднем сжатии, а не на максимальном.

Axon ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от eol3000

Иными словами мы можем дома слушать lossless, а на плеер скопировать только lossy часть

На заре его появления это была киллерфича. На современных же процессорах flac→vorbis кодируется уже быстрее записи в плеер по usb, держать гибридный вариант смысла уже нет.

redgremlin ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Valeg

Прикольный кодек, но в нём ничего не выкладывают.

Как и в Opus или Musepack. Потому что большинство портативных плееров, как правило, даже FLAC или Vorbis не поддерживает.

xdimquax ()
Ответ на: комментарий от xdimquax

Зачем кодировать, когда можно кодировать? Ты меня прям в задумчивость ввёл, я над такими вопросами раньше не задумывался. А вообще, за последние годы flac стал самым популярным форматом для loseless, со всеми вытекающими плюшками в плане поддержке софтом/хардом, так что гораздо практичнее хранить всё во флаке, по необходимости перегоняя в vorbis/mp3 (второе — не мой случай, все мои устройства поддерживают ворбис, хотя кое-что из lossy в mp3 хранится, потому что изначально так пришло, но сам я уже ничего в mp3 не перевожу).

redgremlin ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от curufinwe

Когда уже недоплееры как отдельные устройства займут почетное место рядом с кассетными и CD-плеерами.

Когда смартфоны научатся держать зарядку неделями и весить меньше.

xdimquax ()
Ответ на: комментарий от curufinwe

Да вроде уже, почти. Вот только не факт что дефолтные плееры в смартфонах умеют во всё вот это вот.

MP3 живо и является стандартом де-факто музыкального файлообмена потому-что 1) Везде поддерживается; 2) Большинство не ощущают отличий MP3 320 от других lossy-кодеков.

MrClon ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Axon

При этом, flac обычно используется на среднем сжатии, а не на максимальном.

Да ну? А зачем? Кодирование в FLAC не каждый день приходится делать, можно и подождать побольше.

intelfx ★★★★★ ()
Последнее исправление: intelfx (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от redgremlin

гораздо практичнее хранить всё во флаке

Только если железо не поддерживает что-то потенциально лучшее. А то зачем в любой другой lossy-кодек перегонять, когда MP3 наиболее популярен? Или зачем форматировать флешки во что-то кроме NTFS/FAT32, к примеру.

Думаю, что вариант losseless->lossy имеет право на жизнь, но я и использование WavPack не исключаю, не важно, как быстро происходит кодирование.

xdimquax ()
Ответ на: комментарий от curufinwe

Ну вот рассмотрим, например, яббл. Это не недоплеер, но штатный плеер гейОС умеет только MP3 и AAC/ALAC, а пользоваться на гейОСи сторонними плеерами — значит потерять половину интеграции, да и выглядят они все как один угрёбищно. Более того, для штатных кодеков у них есть аппаратный декодер, а для остальных — нет (преимущества, думаю, объяснять не надо).

Скажешь «проблема яббла»? Верно. Но пользователей у них — вагон, как бы нам ни хотелось обратного.

intelfx ★★★★★ ()
Последнее исправление: intelfx (всего исправлений: 3)
Ответ на: комментарий от intelfx

Но пользователей у них — вагон, как бы нам ни хотелось обратного.

Дело даже не в этом, штатные прошивки других производителей немногим лучше. Хорошо, если Vorbis умеют.

xdimquax ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Не нужно. Совершенно. Форматов и так полно. У кого-то опять руки чешутся повелосипедить?

David Bryant started development on WavPack in mid-1998 with the release of version 1.0 (1998-08-15).

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от intelfx

Да ну? А зачем? Кодирование в FLAC не каждый день приходится делать, можно и подождать побольше.

На максимальном сжатии декодирование становится довольно тяжёлой для проца задачей. На десктопе пофиг, а вот у портатива батарейка страдает. Некоторые хилые плееры вообще сильно пожатый флак не тянут.

Axon ★★★★★ ()
Последнее исправление: Axon (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от xdimquax

Только если железо не поддерживает что-то потенциально лучшее

Вот когда появится что-то гораздо лучшее и с поддержкой в железе, тогда и можно будет думать о переводе коллекции из флака во что-нибудь ещё, благо lossless→losless можно гонять хоть до посинения.

А то зачем в любой другой lossy-кодек перегонять, когда MP3 наиболее популярен?

Ну так лет десять назад я бы первый сказал, что незачем. Но время идёт и ворбис уже не только имеет технические преимущества над mp3, но и практически избавился от главного недостатка — отсутствия поддержки софтом/железом ввиду непопулярности.

redgremlin ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от intelfx

Между прочим, AAC довольно таки хорош. Особенно для прослушки в метро или в тачке послушать. Лучшего и не нужно в быту для 90% населения. А для остального есть Flac / Alac как ты и упоминал. Я за Flac.

menangen ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Axon

На максимальном сжатии декодирование становится довольно тяжёлой для проца задачей

flac -8

BENCHMARKs: VC:   0.000s VO:   0.000s A:   0.584s Sys: 100.930s =  101.513s
BENCHMARK%: VC:  0.0000% VO:  0.0000% A:  0.5749% Sys: 99.4251% = 100.0000%

flac -0

BENCHMARKs: VC:   0.000s VO:   0.000s A:   0.431s Sys: 101.051s =  101.482s
BENCHMARK%: VC:  0.0000% VO:  0.0000% A:  0.4246% Sys: 99.5754% = 100.0000%



Побольше, конечно, но где-то на 1/3, на супертяжесть не тянет.

redgremlin ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от redgremlin

Я к тому, что если у тебя лично девайсы умеют декодировать необходимый кодек, то нет смысла ограничивать себя в выборе какой-то там популярностью. Не важно, сейчас или 10 лет назад.

xdimquax ()
Ответ на: комментарий от xdimquax

Нет, дело именно в этом. curufinwe говорил про то, что вопросы совместимости техники с кодеками уже не важны, т. к. хардварные плееры вымирают, а я говорю про то, что существенная часть смартфонов ничем не лучше хардварных плееров (и не собирается вымирать).

intelfx ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Axon

Некоторые хилые плееры вообще сильно пожатый флак не тянут

Пардон, а зачем lossless на хилых плеерах? Я ещё могу понять какой-нибудь hi-end с отдельным ЦАПом и высокоомными наушниками за сотни денег, но в таких устройствах ведь наверняка поголовно хардварные декодеры FLAC, не?

intelfx ★★★★★ ()
Последнее исправление: intelfx (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от xdimquax

Думаю, пользователей iPod отнюдь не вагон :)

У андроида как раз не должно быть проблем, т. к. экосистема там гораздо более открытая и наверняка есть десятки плееров на любой вкус (а среди них наверняка есть один-два действительно хороших и всеядных).

intelfx ★★★★★ ()
Последнее исправление: intelfx (всего исправлений: 1)

Ну, началось тут извечное «чем оно лучше»-нытьё. Ничем не лучше,ничем не хуже. Хороший кодек, умеет в гибридный режим, что удобно — wv слить на смартфон/плеер, wv+wvc скормить тому же mpd, например. Ну и иногда, бывает, в lossless жмёт получше того же flac. Конечно, нет предела совершенству — тот же tak никто до сих пор не переплюнул ни по скорости, ни по уровню сжатия. Но надежда, как всегда, умирает последней. В общем, хорошая новость, спасибо. :)

slimblyandysh ()
Ответ на: комментарий от intelfx

Пардон, а зачем lossless на хилых плеерах?

А почему бы и нет? Если есть поддержка в софте и достаточно места, то можно не париться с перекодированием.

Я ещё могу понять какой-нибудь hi-end с отдельным ЦАПом и высокоомными наушниками за сотни денег, но в таких устройствах ведь наверняка поголовно хардварные декодеры FLAC, не?

В айподах, например, никаких хардварных декодеров нет. Правда, они-то флак под рокбоксом тянут без проблем, хоть батарейка и садится чуть быстрее.

Axon ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Axon

А почему бы и нет? Если есть поддержка в софте и достаточно места, то можно не париться с перекодированием.

Но места же совсем неприличное количество тратится. Неубедительно.

В айподах, например, никаких хардварных декодеров нет. Правда, они-то флак под рокбоксом тянут без проблем, хоть батарейка и садится чуть быстрее.

рокбокс

Оно ещё живое? И эта вся шняга умеет генерировать достаточно качественный звук, чтобы применение FLAC было оправдано?

intelfx ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от MrClon

Вот только не факт что дефолтные плееры в смартфонах умеют во всё вот это вот.

В том то и суть, что можно поставить недефолтный.

Большинство не ощущают отличий MP3 320 от других lossy-кодеков.

320 и от lossless не отличишь, но если мало места на флешке (хотя эта проблема все менее актуальна) то эффективнее пожать другими кодеками, vorbis или aac.

curufinwe ★★★ ()
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