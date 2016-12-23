WavPack 5.0.0

И насколько сопоставим его режим сжатия без потерь с Opus и Vorbis?

А что у него вместо в качестве тэгов используется? (Ну, какой-то свой контейнер же у него есть, в который их можно запихивать?)

А на трекерах где-нибудь есть раздачи с этим вот его гибридным режимом? И вообще, что он из себя представляет? Скачиваем базовую самодостаточную lossy-часть, и потом при желании дополняем её до lossless, что ли?