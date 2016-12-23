WavPack 5.0.0

Доступна новая версия свободного кодека WavPack. WavPack поддерживает сжатие с потерями и без потерь, а также уникальный «гибридный» режим, позволяющий удобным образом комбинировать оба метода сжатия.
Основные изменения:
- поддержка форматов RF64, Wave64 и CAF для входных аудио-данных;
- исправлена поддержка WavPack-файлов размером более 2Гб;
- поддержка входных файлов размером более 4Гб;
- увеличено максимальное количество сэмплов с 2^32 до 2^40;
- проверка контрольной суммы блоков;
- добавлен блочный декодер для работы в потоковом режиме;
- удалена поддержка устаревших WavPack-файлов (< 4.0);
- улучшены библиотеки и утилиты для работы с WavPack.
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