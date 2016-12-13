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Новости - Проприетарное ПО

CrossOver 16.0.0

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Состоялся релиз CrossOver 16.0.0 — разрабатываемой компанией CodeWeavers платной версии Wine, отличающейся улучшениями для более корректной и стабильной работы популярных программ для ОС Windows, таких как Adobe Photoshop, MS Office, Quicken и другие офисные приложения, а также различные игры, в GNU/Linux и macOS, более дружелюбными к пользователю средствами конфигурации и технической поддержкой. Со временем многие наработки CrossOver возвращаются в Wine.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка 64-битных приложений.
  • Добавлена поддержка MS Office 2013, за исключением Project, Visio и Outlook. Поддерживается активация ключом и через Office 365.
  • Проведена синхронизация с кодовой базой Wine 2.0-rc1.

Исправления ошибок:

  • Теперь обновления для Quicken 2014–2016 применяются в процессе установки.
  • Исправлена невозможность сохранения большого файла в Microsoft Excel 2010 и открытия гиперссылок из документов Microsoft Office 2010.
  • Теперь при разворачивании «бутылки» из резервной копии происходит обновление ссылок на Shell folders (директории пользователя с его документами, музыкой и т. п.).
  • Устранена ошибка, приводившая к шумам в играх Blizzard.
  • Приложение Tencent QQ больше не зависает при добавлении нового контакта.
  • Исправлено неправильное отображение Rollercoaster Tycoon 2.

>>> Подробности

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И кто это покупает? Всё равно только старьё поддерживает. Думаю, мало таких идейных линуксоидов в профессиональной среде, они венду предпочтут. А среди идейных линуксоидов много сторонников свободного ПО, которые не захотят покупать проприетарное ПО, которое на их платформе можно запустить только с глюками при помощи написанного путём реверс-инженеринга другого проприетарного ПО.

te111011010 ()
Ответ на: комментарий от te111011010

Представь что ты - хардкорный геймер. Играешь в StarCraft 2. При этом ты используешь Linux по религиозным убеждениям. Ты участвуешь в турнирах по любимой игре, твоя команда занимает какие-то призовые места. Через что ты запустишь игру, через Wine или через Crossover?

Ну окей, через Wine. Игра заглючила, что делать? Отправлять баг-репорт и ждать. А Crossover позволяет получить техподдержку по телефону и по e-mail, и не ждать.

ZenitharChampion ★★★★★ ()
Последнее исправление: ZenitharChampion (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от te111011010

И кто это покупает? Всё равно только старьё поддерживает.

Из 100 виндовых (тестовых) игр в вайне нормально заработало 22, в Crossover 45. Решай сам надо ли тебе.

anonymous ()

В кроссовере dmime с dmusic нормально сделали? Некоторый игорь, например Rise of Nations, использует их для вывода музыки и звуков. Использовать виндовые - получать лаг звука

Zidane ()

Нужно. Позволяет не любиться в консоли с префиксами и вайнтриксами, а просто юзать виндовый софт. Без которого всё ещё иногда бывает никак.

meequz ★★ ()

Вроде как с этого релиза должен был поменяться прайс и типы лицензий (в рассылке указывается, что одна версия без обновлений и поддержки должна стоить $39.95, один год обновлений - $59.95, пожизненная лицензия с неограниченным количеством телефонной поддержки - $499.95), но в магазине [пока?]всё осталось по-старому.

X-Pilot ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от te111011010

И кто это покупает?

Например, я: как ни странно, но под CrossOver меньше проблем с клиентом Battle.net (и хорошо, что этот адский баг с шумами исправили), да и цена в $15/год не такая большая (посмотрим, изменят ли ее [см. выше]).

X-Pilot ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от dk-

Как будто других игор нет. Это фанатики-идиоты покупают и игровой компьютер, и playstation, и xbox, и wii, только потому, что есть игры, которые выпущены только под одну из платформ. Несмотря на то, что всё это по начинке как обычные компьютеры, ps и xbox последнего поколения вообще на x86.

te111011010 ()
Ответ на: комментарий от jeca

И вместо этого интересно для каждой игры покупать отдельный компьютер, просто потому что производители игор вместе с производителями компьютеров (сонсолей) так решили?

te111011010 ()

хардкорный геймер
участвуешь в турнирах по любимой игре

что за школьный бред городишь? ваше *хуеть
ты в натуре паехавший

anonymous ()
Ответ на: комментарий от te111011010

И кто это покупает? Всё равно только старьё поддерживает. Думаю, мало таких идейных линуксоидов в профессиональной среде, они венду предпочтут.

ну как бэ Crossover есть под macOS. И как раз большинство покупателей используют его на этой платформе.

fornlr ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

>> хардкорный геймер
>> участвуешь в турнирах по любимой игре

> что за школьный бред городишь? ваше *хуеть
> ты в натуре паехавший

Если в твоей вселенной этого нет, это не значит что этого нет вообще. Ты мне напоминаешь быдло из моего родного посёлка: они считали что водопровод и холодильник придумали боги, и человеку творить на этом уровне невозможно

ZenitharChampion ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от steemandlinux

> Там даже core profile нет, а ты про какой-то найн спрашиваешь.

MSO2013 хочет DX10, DX10 хочет Compability Profile, Radeon не тянут новый офис. Я так думаю, раз о поддержке MS Office 2013 гордо заявляют, то значит и на Радеонах тоже! Значит Core Profile - фишка коммерческого Wine.

ZenitharChampion ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от sudopacman

И много таких идейных киберспортсменов-линуксоидов?

Мы - есть! Я лично знаю 7 человек, которые используют данный продукт именно для игорей...

anonymous ()
Ответ на: комментарий от jeca

Вот смотри. Есть Windows-ПК, есть Xbox One, есть Playstation4. Обе последние приставки по сути являются компьютерами на x86, но с банальными ограничениями.

Есть задроты, которые покупают и мощный комп с шindows, и xbox one, и ps4. Хотя чисто технически полностью дублируют функционал друг друга. x86-компьютеры одинаковой производительности одинакового форм-фактора. Но не полностью взаимозаменяемы исключительно из-за банальных ограничений. Одна игра идёт только на шindows, другая только на xbox, третья только на ps. То есть, человек, который хочет играть в эти три игры, должен купить и мощный комп, и xbox, и Ps. Просто потому, что дяди так сговорились, чтобы впарить как можно больше железа.

te111011010 ()

Вопрос к тем, кто использует Crossover. Если сравнивать по производительности Crossover и Wine Staging для игр Blizzard (особенно WoW, но также интересуют и другие их игры), то что лучше? Или без разницы? Например, в Heroes of Storm я толком играть не могу. Вроде графических артефактов не наблюдается, но FPS настолько низкий, что просто неудобно. И в WoW тоже постоянно FPS проседает в локациях Legion, особенно когда крутишь камеру. Использую Wine Staging с включенным CSMT.

Rinaldus ★★★★★ ()
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Проприетарное ПО