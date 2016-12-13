Состоялся релиз CrossOver 16.0.0 — разрабатываемой компанией CodeWeavers платной версии Wine, отличающейся улучшениями для более корректной и стабильной работы популярных программ для ОС Windows, таких как Adobe Photoshop, MS Office, Quicken и другие офисные приложения, а также различные игры, в GNU/Linux и macOS, более дружелюбными к пользователю средствами конфигурации и технической поддержкой. Со временем многие наработки CrossOver возвращаются в Wine.
Основные изменения:
- Добавлена поддержка 64-битных приложений.
- Добавлена поддержка MS Office 2013, за исключением Project, Visio и Outlook. Поддерживается активация ключом и через Office 365.
- Проведена синхронизация с кодовой базой Wine 2.0-rc1.
Исправления ошибок:
- Теперь обновления для Quicken 2014–2016 применяются в процессе установки.
- Исправлена невозможность сохранения большого файла в Microsoft Excel 2010 и открытия гиперссылок из документов Microsoft Office 2010.
- Теперь при разворачивании «бутылки» из резервной копии происходит обновление ссылок на Shell folders (директории пользователя с его документами, музыкой и т. п.).
- Устранена ошибка, приводившая к шумам в играх Blizzard.
- Приложение Tencent QQ больше не зависает при добавлении нового контакта.
- Исправлено неправильное отображение Rollercoaster Tycoon 2.
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