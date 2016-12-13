CrossOver 16.0.0

Представь что ты - хардкорный геймер. Играешь в StarCraft 2. При этом ты используешь Linux по религиозным убеждениям. Ты участвуешь в турнирах по любимой игре, твоя команда занимает какие-то призовые места. Через что ты запустишь игру, через Wine или через Crossover?

Ну окей, через Wine. Игра заглючила, что делать? Отправлять баг-репорт и ждать. А Crossover позволяет получить техподдержку по телефону и по e-mail, и не ждать.