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Stellarium 0.15.1

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25 декабря состоялся корректирующий выпуск Stellarium ветки 0.15. Stellarium — популярный свободный планетарий, визуализирующий реалистичное ночное небо, как если бы мы смотрели на него невооружённым глазом, через бинокль или телескоп.

Несмотря на то что это минорная версия, добавлены новые функции и улучшены старые:

  • Добавлена возможность отображения оцифрованного обзора неба (требуется подключение к сети, фактически это режим фотореалистичного неба).
  • «Астрокалькулятор» получил ряд улучшений и теперь доступен из главного меню.
  • Теперь Stellarium может выступать в качестве отправителя Spout (важно для мультимедийных сред; работает только в Windows).
  • Обновлён ряд плагинов.
  • Удалён плагин «Часовые пояса», т. к. его функциональность была переработана и перемещена в ядро.
  • Со всеми каталогами планетария была проведена работа над ошибками.
  • Реализована часть функций из второй редакции поддержки культур неба.
  • В графический интерфейс внесено множество изменений.

В общей сложности было закрыто более 50 отчётов об ошибках и запросов новых функций. Также команда разработчиков обновила до актуального состояния руководство пользователя, в результате получилась книга на 300 страниц.

>>> Полный список изменений

>>> Руководство пользователя

>>> Официальный сайт

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Проверено: Shaman007 ()

Да, как Господь все устроил, целая бесконечная Вселенная со множеством звезд, и ни одной одинаковой! А теперь я могу наслаждаться небосводом в такой замечательной программе, не выходя из дома. Ведь унылый город не позволяет мне видеть звезды, а выехать на природу возможности нет...

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

а выехать на природу возможности нет...

Всё-таки постарайся изыскать. Планетарий планетарием, а природу он не заменит...

Программа замечательная, поздравления авторам.

hobbit ★★★★★ ()
Последнее исправление: hobbit (всего исправлений: 2)

Stellarium может выступать в качестве отправителя Spout (важно для мультимедийных сред; работает только для Windows);

А Syphon в OS X, случайно, не поддерживается?

hobbit ★★★★★ ()

Интересную ошибку наблюдал этим летом. В плагине со спутниками написан блеск вспышки Иридиумов. И в ряде случаев блеск был написан одним, а сама программа рендерила другой и фактически он такой и был. Откуда он брал фальшивые значения и отображал в табличке, а рендерил по настоящим значениям?

blue_trava ()
Open Source