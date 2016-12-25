Stellarium 0.15.1

25 декабря состоялся корректирующий выпуск Stellarium ветки 0.15. Stellarium — популярный свободный планетарий, визуализирующий реалистичное ночное небо, как если бы мы смотрели на него невооружённым глазом, через бинокль или телескоп.

Несмотря на то что это минорная версия, добавлены новые функции и улучшены старые:

Добавлена возможность отображения оцифрованного обзора неба (требуется подключение к сети, фактически это режим фотореалистичного неба).

«Астрокалькулятор» получил ряд улучшений и теперь доступен из главного меню.

Теперь Stellarium может выступать в качестве отправителя Spout (важно для мультимедийных сред; работает только в Windows).

Обновлён ряд плагинов.

Удалён плагин «Часовые пояса», т. к. его функциональность была переработана и перемещена в ядро.

Со всеми каталогами планетария была проведена работа над ошибками.

Реализована часть функций из второй редакции поддержки культур неба.

В графический интерфейс внесено множество изменений.

В общей сложности было закрыто более 50 отчётов об ошибках и запросов новых функций. Также команда разработчиков обновила до актуального состояния руководство пользователя, в результате получилась книга на 300 страниц.

>>> Полный список изменений

>>> Руководство пользователя

>>> Официальный сайт