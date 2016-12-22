Спустя почти год вышла новая версия с множеством улучшений, исправлений и обратной совместимостью.

Также ведутся работы над новой документацией:

https://common-lisp.net/project/ecl/static/ecldoc/

Было проведено обширное тестирование релиза на Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, OSX, Windows MSVC, Windows MinGW, Windows Cygwin, Android и Haiku. Было уделено больше внимания над улучшениями на Windows платформе.

Загрузить исходные коды релиза:

https://common-lisp.net/project/ecl/static/files/release/ecl-16.1.3.tgz

Основной особенностью ECL является то, что он компилирует исходный Common Lisp код в байт-код или в портабельный Си-код, который затем компилируется стандартным Си компилятором текущей платформы, что делает компилятор ECL легко переносимым — например известны порты ECL на ARM которые работают на платформах Android и iOS.

ECL также может легко встраиваться в приложения написанные на других языках, как скриптовый язык, но с более богатыми возможностями: Common Lisp, компиляция в байт-код или машинный код (если доступен компилятор языка Си).

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