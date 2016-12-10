Корректирующий релиз Solarus 1.5.2

Вышла новая версия Solarus — движка для создания Action-RPG, включающего в себя также редактор карт и Lua-скриптов, менеджер тайлов, звуков и прочих элементов. С помощью этого инструмента сделаны такие игры, как Zelda Mystery Of Solarus DX, Zelda Mystery Of Solarus XD и Zelda Return Of The Hylian Solarus Edition. Все части Solarus распространяются под лицензиями GPLv3 и CC-BY-SA (для медиафайлов игры-примера).

При работе над выпуском основное внимание было уделено устранению ошибок. Также в этой версии в образец игры было добавлено множество новых элементов, таких как NPC, музыка, HUD и т. д., а для интерфейса редактора появился перевод на испанский язык.

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