LINUX.ORG.RU
НовостиGNOME

GTK переходит на этап стабилизации в рамках GTK 4+, GTK 3.22 объявлен Long Term Support.

 , ,


0

1

Ветка GTK 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API. Его можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложение из-за изменения API в очередной ветке GTK+. До полной стабилизации GTK 4 рекомендуется использовать GTK 3.22, который будет поддерживаться 3 года.Рекомендацией воспользовались разработчики RHEL 7.4, создатели его клонов, а также Debian в рамках 9 версии. Остальные разработчики, включая разработчиков Linux Mint (частично) и Ubuntu, рекомендацию предпочли проигнорировать.

>>> Подробности

★★

Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от Norgat

До полной стабилизации GTK 4 рекомендуется использовать GTK 3.22, который будет поддерживаться 3 года.Рекомендацией воспользовались разработчики RHEL 7.4, создатели его клонов, а также Debian в рамках 9 версии. Остальные разработчики, включая разработчиков Linux Mint (частично) и Ubuntu, рекомендацию предпочли проигнорировать.

И где в тексте про это хоть одно слово? Опять нафантазировал не пойми что.

Polugnom ★★★★★ ()

Остальные разработчики, включая разработчиков Linux Mint (частично) и Ubuntu, рекомендацию предпочли проигнорировать.

Ага, и саппортят GTK2 - много софта еще на нем. А портированный на GTK3 - с багами в полный рост.

Linfan ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от kto_tama

почему ?

а смысл всё переписывать через три года? лучше сразу вкрутить гтк4. в редхате-то всё перепишут их обезянки, а другим никто ничего не перепишет.

если что-то сломается - пишите баги в редхат.

anonymous ()
GNOME