GTK переходит на этап стабилизации в рамках GTK 4+, GTK 3.22 объявлен Long Term Support.

Ветка GTK 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API. Его можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложение из-за изменения API в очередной ветке GTK+. До полной стабилизации GTK 4 рекомендуется использовать GTK 3.22, который будет поддерживаться 3 года.Рекомендацией воспользовались разработчики RHEL 7.4, создатели его клонов, а также Debian в рамках 9 версии. Остальные разработчики, включая разработчиков Linux Mint (частично) и Ubuntu, рекомендацию предпочли проигнорировать.

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