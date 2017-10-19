GlobalLogic Embedded Career Day (4 ноября, Киев)

GlobalLogic приглашает вас принять участие в Embedded Career Day: мероприятии, которое будет совмещать демо проектов компании в сфере Embedded и возможность присоединиться к проекту в тот же день.

Мероприятие пройдет 4 ноября 2017 г. (суббота) в Киеве.

Среди проектов, в командах которых нужны новые инженеры: Harmonic, Renesas Electronics, Cambium Networks и Autonomous Driving Project.

Технологии на этих проектах:

- Harmonic: C++-Linux, Networking, Multithreading, STL, Boost.asio, TCP/IP.

- Renesas Electronics: C-Linux, C++-Linux, C/C++, Android, Linux, Embedded.

- Cambium Networks: С, Embedded, Linux, Networking, Linux Kernel.

- Autonomous Driving Project: C++-Linux, Machine Learning, Matlab, Embedded, Computer Vision, Navigation, Linux, Network.

Кроме того, состоится презентация трех проектов GlobalLogic в сфере автопрома и моделирования умных городов.

Количество мест ограничено. Все подробности и регистрационная форма доступны по ссылке ниже.

>>> Подробности (на украинском)