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НовостиApple

CUPS переходит на Apache 2.0 с GPLv2

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Лицензия Apache не обязывает открывать исходники с изменениями сторонним компаниям. Также она явно определяет передачу прав на технологии и исходный код.

В качестве оправдания факта смены лицензии упоминается желание добиться лицензионной совместимости с другими открытыми проектами Apple, такими как Swift, WebKit и mDNSResponder, а также решить некоторые проблемы с лицензионной совместимостью с не GPL-проектами в окружениях на базе Linux.

Ценой данного шага станет потеря лицензионной совместимости с проектами, поставляемыми только под лицензией GPLv2 (лицензия Apache 2.0 совместима с GPLv3, но несовместима с GPLv2). При этом, на возможность динамического связывания данная несовместимость не скажется (библиотеку libcups под лицензией Apache 2.0 можно связывать с кодом под GPLv2).

Напомним, что компания Apple полностью контролирует разработку CUPS и владеет имущественными правами на код после поглощения в 2007 году компании Easy Software Products, создавшую CUPS. В 2012 году компания Red Hat предприняла попытку создания альтернативной системы печати printerd, но проект не получил должного развития и не обновлялся уже около трёх лет. CUPS эксплуатируется и по сей день.

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Проверено: Shaman007 ()

В 2012 году компания Red Hat предприняла попытку создания альтернативной системы печати printerd, но проект не получил должного развития

Об этом не имеет смысла говорить, не называя причину создания printerd.

У Редхата возникла правовая коллизия с Эппл: те требовали от инженеров RH подписания документов на передачу ябблу прав на код в патчах, а юристы RH запретили своим это делать. И всё встало мертвяком больше чем на год. За это время и успели написать printerd. Потом всё разрешилось, патчи приняли, острая необходимость в printerd отпала.

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Lowes

А зачем было создавать Systemd, если можно было взять готовый открытый Launchd?

Чисто хронологически, первый зафиксированный на гитхабе релиз systemd вышел всего через несколько месяцев после первого релиза launchd. У меня нет под рукой лога гита (а на гитхабе отматывать в начало мучительно), но скорее всего реальная разработка systemd началась до анонса launchd.

AP ★★★★★ ()
Последнее исправление: AP (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от AP

Чисто хронологически, первый зафиксированный на гитхабе релиз systemd вышел всего через несколько месяцев после первого релиза launchd.

Я прям смузи подавился, буквально.

Ты ничего не путаешь?

Lennart Poettering and Kay Sievers started the project to develop systemd in 2010.

Это сколько там — через всего 56 месяцев?

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от Lowes

Зато на фридесктопе листать логи относительно просто. Давай смотреть.

У launchd согласно https://en.wikipedia.org/wiki/Launchd начальный релиз был 29 апреля 2005 года.

У systemd все изменения по релиз 057 включительно залиты одним днём — 27 апреля 2005 года, за два дня до анонса launchd:

https://cgit.freedesktop.org/systemd/systemd/log/?ofs=19900

Если отмотать совсем в конец (https://cgit.freedesktop.org/systemd/systemd/log/?ofs=21150) и открыть самые первые коммиты, там, например есть изменения от апреля 2003 года:

https://cgit.freedesktop.org/systemd/systemd/commit/?id=a507a0157240640b4fbf0...

Вопросы?

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от fornlr

Ты ничего не путаешь?

Хм. Я щас посмотрел внимательнее в гит. Есть подозрение, что они взяли udev, сохранили его историю коммитов и поверх написали systemd. Тогда, конечно, всё сходится.

AP ★★★★★ ()
Apple