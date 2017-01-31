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Simple Viewer GL 2.75

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Simple Viewer GL — легковесный просмотрщик изображений. Поддерживаемые форматы: PNG, JPEG, BMP, TIFF, GIF, PPM, DDS, BMP, TARGA, PSD, ICO, XWD, SCR (ZX-Spectrum screen), WebP.

Интерфейс — одно окно с опциональной строкой статуса и информацией о пикселе под курсором и/или выделенной области (скриншот). Simple Viewer GL умеет определять тип файла по его сигнатуре, а не только по расширению, а также рекурсивно сканировать директорию.

Работает в GNU/Linux и macOS.

Новое в 2.75

  • Добавлена поддержка формата XPM (собственная реализация).
  • Добавлена поддержка формана TARGA (собственная реализация).
  • Убрана зависимость от библиотеки libconfig++ в пользу ini-подобного конфигурационного файла.
  • Улучшена поддержка форматов DDS, ICO и XWD.
  • Обновлена палитра ZX-Spectrum (теперь это PULSAR, как на «железном» ZX).
  • Добавлена возможность сохранять зум (переключается по хоткею <shift>+<s>).
  • Исправлена ошибка с фильтрацией текстур.
  • Улучшено сканирование директории, поддержка перетаскивания списка файлов.

Поддерживаемые форматы

Сторонняя реализация:

  • PNG (libpng);
  • JPEG (libjpeg);
  • TIFF (libtiff);
  • GIF (giflib);
  • WEBP (webp).

Собственная реализация:

  • PPM (24 raw и 24 ASCII);
  • XPM (только xpm 2);
  • TARGA;
  • DDS (частично);
  • PSD (формат до конца не отреверсили, посему не все функции поддерживаются);
  • ICO (png и «обычные» фреймы);
  • XWD (только x11);
  • SCR (ZX-Spectrum screen);
  • PVR, RAW, AGE (это внутренние форматы).

>>> Simple Viewer GL на BitBucket

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Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от Odalist

Чем он луче того же самого GPicView?

Вот этим:
- умеет нужные мне форматы (psd, png, ico, dds, scr, age,...);
- показывает цвет пикселя под курсором;
- позволяет выделить область изображения и посмотреть размеры;
- умеет рекурсивно пробегаться по директории;
- позволяет «запоминать» зум при переключении изображения;
- умеет отображать границы изображения;

Обычно я использую так: из-под midnight commander тыкаю в интересующий меня файл; жму space или backspace, если мне нужно посмотреть следующий/предыдущий файл.

Или так: sviewgl -r -a path/to/dir

andreyu ★★★★★ ()
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