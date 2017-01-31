Simple Viewer GL 2.75

Simple Viewer GL — легковесный просмотрщик изображений. Поддерживаемые форматы: PNG, JPEG, BMP, TIFF, GIF, PPM, DDS, BMP, TARGA, PSD, ICO, XWD, SCR (ZX-Spectrum screen), WebP.
Интерфейс — одно окно с опциональной строкой статуса и информацией о пикселе под курсором и/или выделенной области (скриншот). Simple Viewer GL умеет определять тип файла по его сигнатуре, а не только по расширению, а также рекурсивно сканировать директорию.
Работает в GNU/Linux и macOS.
Новое в 2.75
- Добавлена поддержка формата XPM (собственная реализация).
- Добавлена поддержка формана TARGA (собственная реализация).
- Убрана зависимость от библиотеки libconfig++ в пользу ini-подобного конфигурационного файла.
- Улучшена поддержка форматов DDS, ICO и XWD.
- Обновлена палитра ZX-Spectrum (теперь это PULSAR, как на «железном» ZX).
- Добавлена возможность сохранять зум (переключается по хоткею <shift>+<s>).
- Исправлена ошибка с фильтрацией текстур.
- Улучшено сканирование директории, поддержка перетаскивания списка файлов.
Поддерживаемые форматы
Сторонняя реализация:
- PNG (libpng);
- JPEG (libjpeg);
- TIFF (libtiff);
- GIF (giflib);
- WEBP (webp).
Собственная реализация:
- PPM (24 raw и 24 ASCII);
- XPM (только xpm 2);
- TARGA;
- DDS (частично);
- PSD (формат до конца не отреверсили, посему не все функции поддерживаются);
- ICO (png и «обычные» фреймы);
- XWD (только x11);
- SCR (ZX-Spectrum screen);
- PVR, RAW, AGE (это внутренние форматы).