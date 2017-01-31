Simple Viewer GL 2.75

Чем он луче того же самого GPicView?



Вот этим:

- умеет нужные мне форматы (psd, png, ico, dds, scr, age,...);

- показывает цвет пикселя под курсором;

- позволяет выделить область изображения и посмотреть размеры;

- умеет рекурсивно пробегаться по директории;

- позволяет «запоминать» зум при переключении изображения;

- умеет отображать границы изображения;



Обычно я использую так: из-под midnight commander тыкаю в интересующий меня файл; жму space или backspace, если мне нужно посмотреть следующий/предыдущий файл.



Или так: sviewgl -r -a path/to/dir