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Radare2 1.2.0

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Radare2 — это свободный кроссплатформенный фреймворк для реверс-инжиниринга, включающий дизассемблер, шестнадцатеричный редактор и анализатор кода.

Главные изменения

Анализ

  • Улучшен анализ ARM64.
  • ESIL анализ теперь работает примерно на 30 % быстрее.
  • Добавлена поддержка для 24-битных ESIL-операций.

Дизассемблер

  • Добавлена поддержка инструкций CPU ARM Cortex.

Ассемблер

  • Добавлена поддержка cmov* для x86.nz.
  • Добавлены инструкции для ассемблера arm64 (add, sub, hvc, smc, svc, mov, …).

Безопасность

  • http.sandbox теперь включён по умолчанию.

radare2-extras

  • r2snow — новый декомпилятор.
  • Обновлён модуль r2k для Linux/Android.
  • Добавлен плагин дизассемблера rust для 6502.

rahash2

  • Добавлена поддержка DES-шифрования в rahash2.

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Проверено: Shaman007 ()
Open Source