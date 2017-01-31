Radare2 1.2.0

Radare2 — это свободный кроссплатформенный фреймворк для реверс-инжиниринга, включающий дизассемблер, шестнадцатеричный редактор и анализатор кода.
Главные изменения
Анализ
- Улучшен анализ ARM64.
- ESIL анализ теперь работает примерно на 30 % быстрее.
- Добавлена поддержка для 24-битных ESIL-операций.
Дизассемблер
- Добавлена поддержка инструкций CPU ARM Cortex.
Ассемблер
- Добавлена поддержка
cmov*для x86.nz.
- Добавлены инструкции для ассемблера arm64 (
add,
sub,
hvc,
smc,
svc,
mov, …).
Безопасность
http.sandboxтеперь включён по умолчанию.
radare2-extras
- r2snow — новый декомпилятор.
- Обновлён модуль r2k для Linux/Android.
- Добавлен плагин дизассемблера rust для 6502.
rahash2
- Добавлена поддержка DES-шифрования в rahash2.