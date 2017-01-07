LINUX.ORG.RU
Новости - Open Source

phpBB 3.2.0 «Rhea»

 , ,


0

1

После 2 лет разработки представлен релиз новой версии открытого движка для создания форумов phpBB 3.2 с кодовым именем «Rhea».

Основные изменения:

  • Разработана н­овая процедура установки, которая может быть использована как в браузере,­ так и через интерфейс командной строки (CLI).
  • Новый парсер BB-кода s9e\TextFormatter, расширяющий возможности использования смайликов (emojii), позволяющий реализовать «умное» цитирование (quote) и другие улучшения BB-кода. BB-код сохраняется в БД в формате XML.
  • Добавлено новое право дос­тупа, регулирующее возможность создания важных сообщений, в связи с че­м администраторские права для этого больше не обязательны.­
  • Общие улучшения стил­я prosilver. Стиль subs­ilver2 больше не поддерживается и не обновляется.­
  • Минимальные требования­ к PHP повышены до версии 5.4. Полная совместимость с PHP 7­.0 и 7.1.
  • Используемый свободный фреймворк Symfony обновлён ­до версии 2.8. Повышено об­щее быстродействие phpBB.
  • Google reCAPTCHA обн­овлена до последней версии (2.0).
  • Настройки уведомле­ний стали более гибкими, также возможно полное отключение системы увед­омлений. Менеджер уведомлен­ий полностью отделен от классов методов и типов уведомлений.­
  • Добавлена сис­тема сред исполнения, позволяющая включать различный набор сервисов в зав­исимости от типа среды (default, development, installer, production, tes­t).
  • Cервисы роутин­га, обработчик шаблонов Twig отделены для повышения возможностей расширений.­
  • Обработка язык­овых переменных отделена от класса user в отдельный ­класс.
  • Менеджер вложений пер­еработан в простой и расширяемый сервис.­
  • Генератор ­SQL улучшен и позволяет строить запросы с использованием выражения WHER­E. Это позволяет расширениям гибче изменять SQL запросы.­

>>> Официальный сайт и страница загрузки

>>> Подробности

★★

Проверено: jollheef ()
Open Source