phpBB 3.2.0 «Rhea»

После 2 лет разработки представлен релиз новой версии открытого движка для создания форумов phpBB 3.2 с кодовым именем «Rhea».
Основные изменения:
- Разработана новая процедура установки, которая может быть использована как в браузере, так и через интерфейс командной строки (CLI).
- Новый парсер BB-кода s9e\TextFormatter, расширяющий возможности использования смайликов (emojii), позволяющий реализовать «умное» цитирование (quote) и другие улучшения BB-кода. BB-код сохраняется в БД в формате XML.
- Добавлено новое право доступа, регулирующее возможность создания важных сообщений, в связи с чем администраторские права для этого больше не обязательны.
- Общие улучшения стиля prosilver. Стиль subsilver2 больше не поддерживается и не обновляется.
- Минимальные требования к PHP повышены до версии 5.4. Полная совместимость с PHP 7.0 и 7.1.
- Используемый свободный фреймворк Symfony обновлён до версии 2.8. Повышено общее быстродействие phpBB.
- Google reCAPTCHA обновлена до последней версии (2.0).
- Настройки уведомлений стали более гибкими, также возможно полное отключение системы уведомлений. Менеджер уведомлений полностью отделен от классов методов и типов уведомлений.
- Добавлена система сред исполнения, позволяющая включать различный набор сервисов в зависимости от типа среды (default, development, installer, production, test).
- Cервисы роутинга, обработчик шаблонов Twig отделены для повышения возможностей расширений.
- Обработка языковых переменных отделена от класса user в отдельный класс.
- Менеджер вложений переработан в простой и расширяемый сервис.
- Генератор SQL улучшен и позволяет строить запросы с использованием выражения WHERE. Это позволяет расширениям гибче изменять SQL запросы.
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