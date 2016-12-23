Python 3.6

Основные изменения
- PEP 498 - форматированные строковые литералы.
- PEP 515 - подчёркивания в числовых литералах.
- PEP 526 - синтаксис аннотаций для переменных.
- PEP 525 - асинхронные генераторы.
- PEP 530 - асинхронные компоновки.
CPython
- Новая реализация словарей, использующая более быстрое и компактное представление аналогично тому, как это сделано в PyPy. Это позволило сократить количество памяти, выделяемой под словари, на 20-25% по сравнению с Python 3.5.
- Добавлена возможность управлять созданием подклассов без использования метаклассов.
- Порядок определения атрибутов класса теперь сохраняется.
- Порядок элементов в
**kwargsтеперь соответствует порядку, в котором именованные аргументы были переданы при вызове функции.
- Новая переменная окружения
PYTHONMALLOC, предназначенная для отслеживания операций выделения памяти и ошибок доступа.
- Добавлена поддержка DTrace и SystemTap.
Стандартная библиотека
- Стабилизировано API модуля asyncio. Также была проведена работа над улучшением юзабилити, производительности и исправлением ряда ошибок.
- Реализованы протокол для путей в файловых системах и его поддержка во всех функциях стандартной библиотеки для работы с путями.
- С целью устранения неоднозначностей для локального времени в
datetime.datetimeи
datetime.timeдобавлен атрибут
fold.
- Модуль typing получил ряд улучшений и объявлен стабильным.
- Значительно переработан модуль tracemalloc.
Безопасность
- Для упрощения генерации криптостойких псевдослучайных чисел добавлен модуль secrets.
- Вызов
os.urandom()на linux-системах теперь блокируется, пока пул энтропии не будет проинициализирован.
- Модули hashlib и ssl теперь поддерживают OpenSSL 1.1.0.
- Улучшены настройки по умолчанию для модуля ssl.
- В модуль hashlib добавлены поддержка алгоритмов BLAKE2, SHA-3 и SHAKE, а также функция scrypt().
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