LINUX.ORG.RU
Новости - Open Source

Python 3.6

 ,


0

1

Основные изменения

  • PEP 498 - форматированные строковые литералы.
  • PEP 515 - подчёркивания в числовых литералах.
  • PEP 526 - синтаксис аннотаций для переменных.
  • PEP 525 - асинхронные генераторы.
  • PEP 530 - асинхронные компоновки.

CPython

  • Новая реализация словарей, использующая более быстрое и компактное представление аналогично тому, как это сделано в PyPy. Это позволило сократить количество памяти, выделяемой под словари, на 20-25% по сравнению с Python 3.5.
  • Добавлена возможность управлять созданием подклассов без использования метаклассов.
  • Порядок определения атрибутов класса теперь сохраняется.
  • Порядок элементов в **kwargs теперь соответствует порядку, в котором именованные аргументы были переданы при вызове функции.
  • Новая переменная окружения PYTHONMALLOC, предназначенная для отслеживания операций выделения памяти и ошибок доступа.
  • Добавлена поддержка DTrace и SystemTap.

Стандартная библиотека

Безопасность

  • Для упрощения генерации криптостойких псевдослучайных чисел добавлен модуль secrets.
  • Вызов os.urandom() на linux-системах теперь блокируется, пока пул энтропии не будет проинициализирован.
  • Модули hashlib и ssl теперь поддерживают OpenSSL 1.1.0.
  • Улучшены настройки по умолчанию для модуля ssl.
  • В модуль hashlib добавлены поддержка алгоритмов BLAKE2, SHA-3 и SHAKE, а также функция scrypt().

>>> Подробности

★★★★★

Проверено: Shaman007 ()