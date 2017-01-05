TuxGuitar 1.4

Вышла новая версия TuxGuitar — свободной программы для записи партитур и редактирования табулатур. Разрабатывается на языке программирования Java, поддерживает форматы партитур GuitarPro до 6-й версии, работает с MIDI. Присутствует возможность проигрывания партитур как через встроенный синтезатор, так и через внешние (fluidsynth, LinuxSampler) посредством jack. Опубликована под лицензией LGPL.

Изменения в версии 1.4:

Доступен порт с интерфейсом на Qt 4, выполненный при помощи библиотеки Qt Jambi,

Изменен интерфейс — панель инструментов «Редактирование» теперь расположена в боковой части основного окна,

Исправлен ряд ошибок.

Программа доступна для операционных систем GNU/Linux, FreeBSD, OS X, Windows.

Скачать новую версию TuxGuitar для любой из поддерживаемых ОС можно по ссылке.

>>> Сообщение о релизе