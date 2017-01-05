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TuxGuitar 1.4

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Вышла новая версия TuxGuitar — свободной программы для записи партитур и редактирования табулатур. Разрабатывается на языке программирования Java, поддерживает форматы партитур GuitarPro до 6-й версии, работает с MIDI. Присутствует возможность проигрывания партитур как через встроенный синтезатор, так и через внешние (fluidsynth, LinuxSampler) посредством jack. Опубликована под лицензией LGPL.

Изменения в версии 1.4:

  • Доступен порт с интерфейсом на Qt 4, выполненный при помощи библиотеки Qt Jambi,
  • Изменен интерфейс — панель инструментов «Редактирование» теперь расположена в боковой части основного окна,
  • Исправлен ряд ошибок.

Программа доступна для операционных систем GNU/Linux, FreeBSD, OS X, Windows.

Скачать новую версию TuxGuitar для любой из поддерживаемых ОС можно по ссылке.

>>> Сообщение о релизе

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Проверено: jollheef ()
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