Релиз MX-16 Linux

14 декабря был представлен релиз легковесного дистрибутива MX-16 Linux, созданного в результате совместной работы сообществ antiX и MEPIS.

Выпуск основан на пакетной базе Debian 8.6 и содержит улучшения от проекта antiX, а также собственные приложения для создания Live USB и слепков текущего состояния системы, настройки меню и внешнего вида, управления пользователями, восстановления загрузчика, управления драйверами и кодеками, вывода уведомлений о наличии обновлений, установки пакетов и бекпортов, поиска, переключения пользователей и монтирования USB-накопителей.

Доступны 32- и 64-разрядные сборки размером 1.2 ГБ. Для 32-разрядных систем предлагается ядро версии 3.16 (PAE или non-PAE), для 64-разрядных — 4.7.8. Для получения более новых версий пакетов (в т. ч. ядра) можно подключить бекпорты Debian. Поддерживается установка на UEFI. Автоматически подключается большинство драйверов Broadcom. По умолчанию предлагается окружение рабочего стола Xfce 4.12.2, а также следующие приложения: Firefox 50.0.2, VLC 2.2.4, Clementine 1.3.1, Thunderbird 45.5.1, LibreOffice 5.2.2, LuckyBackup 0.4.8, Passwords and Keys 3.14.0, Xfce4 Terminal 0.6.2.

Для дистрибутива доступна локализация на русский язык, включающая в том числе перевод интерфейса собственных приложений. Руководство пользователя также полностью переведено.

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