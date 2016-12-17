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Новости - Linux General

Релиз MX-16 Linux

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14 декабря был представлен релиз легковесного дистрибутива MX-16 Linux, созданного в результате совместной работы сообществ antiX и MEPIS.

Выпуск основан на пакетной базе Debian 8.6 и содержит улучшения от проекта antiX, а также собственные приложения для создания Live USB и слепков текущего состояния системы, настройки меню и внешнего вида, управления пользователями, восстановления загрузчика, управления драйверами и кодеками, вывода уведомлений о наличии обновлений, установки пакетов и бекпортов, поиска, переключения пользователей и монтирования USB-накопителей.

Доступны 32- и 64-разрядные сборки размером 1.2 ГБ. Для 32-разрядных систем предлагается ядро версии 3.16 (PAE или non-PAE), для 64-разрядных — 4.7.8. Для получения более новых версий пакетов (в т. ч. ядра) можно подключить бекпорты Debian. Поддерживается установка на UEFI. Автоматически подключается большинство драйверов Broadcom. По умолчанию предлагается окружение рабочего стола Xfce 4.12.2, а также следующие приложения: Firefox 50.0.2, VLC 2.2.4, Clementine 1.3.1, Thunderbird 45.5.1, LibreOffice 5.2.2, LuckyBackup 0.4.8, Passwords and Keys 3.14.0, Xfce4 Terminal 0.6.2.

Для дистрибутива доступна локализация на русский язык, включающая в том числе перевод интерфейса собственных приложений. Руководство пользователя также полностью переведено.

>>> Подробности

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Проверено: Klymedy ()
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по личному опыту antiX был кривой, как не в блоху корм

MEPIS нормальный, но это было давно и неправда, а с тех пор, как Убунта стала выполнять всё то же, что и MEPIS, только больше, лучше и в разноцветных шипитных конвертиках - даже не знаю, как он продолжал жить.

buratino ()

Не взлетит, кроме полтора «основателя и разработчика» этим никто пользоваться не будет.

Если хочешь без systemd, но с плюшками, то есть Void, всё остальное суть однодневки/однолетки.

slon ()
Ответ на: комментарий от mandala

Я помню как над твоим Void-ом ржали и «невзлетит, азаза, школо-велосипедисты».

Дык и не взлетел этот школо-велосипед. Сколько у него пользователей, помимо слона? 0?

DELIRIUM ★★★★★ ()

Почему никто не делает пакетной реализации? Типа взял debian, да и накатил туда нужные либы. Зачем пилить целый дистр ради пары файлов? Этот зоопарк до добра не доведёт...

cheshire_cat ()
Ответ на: комментарий от cheshire_cat

до добра не доведёт...

Ой, одним меньше, одним больше. Дистрибутивы рождаются и умирают, как самобытные, так и различные сборки на чужой базе. Так было, так есть и так будет. Вот эту картинку видел?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timeli...

А в ней отражены далеко не все, devuan я тут не вижу, например.

mandala ★★ ()

Не весь софт имеет полную либо частичную русскую локализацию.

Некоторому софту дали свои названия вводя пользователей в заблуждение.

А так, в принципе дистр работает шустро.

Novichok2014 ()

В mx15 в репе есть ядра liquorix нескольких версий. Я эти репы успешно прицепил к Джесси и на одном из этих ядер успешно сижу. Ну, и еще по мелочам полезности оттуда поставил. А в 16-м пока такого не нашел.

PVOzerski ★★ ()

и слепков текущего состояния системы

Почему этого нет во всех ведущих дистрибутивах? В чем проблема? Никому не нужен функционал снапшотов? Сомневаюсь.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от mandala

Видел ещё в 2009, когда искал с какого дистра начать знакомство с линем. Вон, чуть ниже твоего ответа товарищ sin-ok вообще ссыль дал на операцию по удалению systemd в буквально несколько шагов. Дистр то зачем пилить)? Эта самобытность конечно замечательна, но в таких откровенных вещах ради пары действий... Этож вред! В чём именно? Так ведь перетягивание пользователей с того же нормального Debian на ЭТО. Тут конечно можно возразить, мол ну найдётся пара религиозных фанатиков, которые свалят, их же немного, типа пользовательская база не обеднеет. Ага, а если посмотреть на тот же самый список дистров, который ты мне показал - сколько в общем числе размазанной базы клиентов? Там чуть-чуть, там чуть-чуть... и о-па! Дистровотч уже тысячи накручивает... А если сложить вообще пользователей со всех откровенно говнянных дистров, то там десятки тысяч будут. А это уже нормальная такая база пользователей! И да, ты прав, там не полный список, всё на самом деле ещё хуже.

cheshire_cat ()
Ответ на: комментарий от cheshire_cat

уже куча прог требует ситемдэ в качестве зависимости, все популярные ДЕ, дисплей менеджеры и т.д.
парой файлов не отделаешься, придется многое пересобирать

anonymous ()
Ответ на: комментарий от intelfx

Если возможность «отката» на сохраненные точки (aka TimeMachine) - это отсутствие здравого смысла, то желаю чтоб здравый смысл отсутствовал в Ubuntu/Fedora/Debian/Arch/Suse и еще много где.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от intelfx

А если учесть его историю, то и от трезвости и психического здоровья, куда уж там здравый смысл.

Разные версии ядер по дефолту для разной разрядности систем - вообще мортира.

Сейчас мне, например, стыдно, что я когда-то антиксом пользовался.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от DELIRIUM

Я помню как над твоим Void-ом ржали и «невзлетит, азаза, школо-велосипедисты».

Дык и не взлетел этот школо-велосипед. Сколько у него пользователей, помимо слона? 0?

больше, чем ты думаешь
вполне адекватный дистр, все мои домашние нужды с легкостью покрывает, довольно простой и быстрый, ставится не сложнее арчика, в качестве бонуса элементарный инит в виде runit

anonymous ()
Ответ на: комментарий от cheshire_cat

Дистр то зачем пилить)?

А разве тут во главу угла ставится отсутствие сустемд? Нет, этот дистр отрыжка сообществ антиикс и мефис.\

Так ведь перетягивание пользователей с того же нормального Debian на ЭТО.

Нормальные пользователи сами разберутся.

Дистровотч уже тысячи накручивает..

Нашёл куда смотреть. Львиная пользовательская база на серверах, это раз. Если смотреть десктопы, то тоже несколько основных дистрибутивов, остальное маргинальщина.

всё на самом деле ещё хуже

Не, всё отлично.

mandala ★★ ()
Ответ на: комментарий от intelfx

Если бы сходил дальше новости фанатика, то увидел бы они там пытаются сделать очередной флешечный дистр, но приятный на глаз и не разваливающийся от дуновения ветра.

Нет сустемд? А на фига она нужна в минималистичненьком дистре, который на что-то серьёзнее флехи не расчитывается?

mandala ★★ ()

релиз легковесного дистрибутива
размером 1.2 GB

Ого, как-то я отстал от жизни совсем. Теперь это легковесный?

свободного от systemd

А, ну да, чего это я. Это ж главный критерий легковесности сейчас.

imul ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от dexpl

Ну разговор о полной ненужности лишь из-за отсутствия сустемд ты начал. Т.е. критерий нужности в современном мире такой: есть systemd? Так что ли? Всё так просто? Ой ли...

mandala ★★ ()
Ответ на: комментарий от mandala

Ну разговор о полной ненужности лишь из-за отсутствия сустемд ты начал.

Не о «ненужности лишь из-за отсутствия системд», а об очередной дебианоподелке с сомнительной мотивацией изготовления. И причем тут «горение»?

dexpl ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от mandala

Вот как раз-таки во флешечном дистре ему можно найти массу хороших применений, вместо того, чтобы велосипедить статысячепятисотый early userspace с блекджеком и оверлеями на баше (который, я уверен, там есть).

intelfx ★★★★★ ()
Последнее исправление: intelfx (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от anonymous

возможность «отката» на сохраненные точки (aka TimeMachine)

Создавать целый новый дистрибутив ради поддержки в нём снапшотов — да, тоже в чистом виде отсутствие здравого смысла.

intelfx ★★★★★ ()
Последнее исправление: intelfx (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от Polugnom

Да ладно, все эти диваны влияют на популярность Debian примерно также, как реактос влияет на популярность Windows.

Платиновые слова.

P.S. Не фанат дебианов, тумбу-юмбу на нетбуке не от хорошей жизни гоняю.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от imul

А они сами-то знают, что у них киллер-фича именно флешечность? А не отсутствие сыстемдэ?

Упоминание сустемдик я там не нашел. Зато диферамбы сами себе распевают какие они стабильные и удобные для юзера.

mandala ★★ ()
Ответ на: комментарий от mandala

Ну так я и спрашиваю, на кой хрен оно нужно в качестве флэшечного, если имеется замечательный портеус с онлайн-конструктором и плюхами.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от dexpl

а об очередной дебианоподелке с сомнительной мотивацией изготовления.

Этих дебианоподелок сотни, да.

И причем тут «горение»?

Потому что один фанатик в первой строчке вспомнил сустемд, чем отлично набросил говнеца на вентилятор. И именно на это добрая половина комментаторов и обратила внимание, как бык на красную тряпку. Что это, если не горение? Какая разница, какой там инит, если пользователю предлагается в качестве ключевых преимуществ дружелюбность гуишных интерфейсов?

mandala ★★ ()
Ответ на: комментарий от intelfx

Вот как раз-таки во флешечном дистре ему можно найти массу хороших применений

Вот там и упор на это. Про сустемд только автор новости вспомнил, у них на сайте я упоминаний я не видел пока.

mandala ★★ ()
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Linux General