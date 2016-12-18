Состоялся релиз Vivaldi 1.6 — браузера, следующего принципам организации классического интерфейса Opera (до версии 15) и основанного на движке Blink. От Chromium и остальных браузеров на его основе Vivaldi отличается наличием большого количества настроек, режима вертикального отображения панели вкладок, возможности блокировки нежелательного контента, заметок и многим другим. Пользовательский интерфейс выполнен c использованием JavaScript, React и NodeJS.
Cделанные проектом изменения для Chromium публикуются под открытой лицензией; исходный код интерфейса также открыт, но под несвободной лицензией.
Доступны официальные сборки для GNU/Linux, Windоws и macOS.
Основные изменения:
- Добавлен счётчик уведомлений, отображаемый поверх вкладок с новыми событиями, такими как полученные сообщения в социальных сетях, и показывающий их количество (скриншот).
- Теперь группам вкладок можно давать собственные названия.
- Появилась возможность выделять все вкладки, в которых открыты страницы одного сайта, и в дальнейшем производить над ними различные действия: закрывать, объединять в группы, добавлять в закладки и т. п. Выделение производится двойным нажатием ЛКМ по вкладке при зажатой клавише Ctrl.
- Добавлена возможность очистки адресной строки для получения ссылки на главную страницу открытого сайта. Для этого нужно, удерживая Ctrl, нажать на адресную строку мышью.
- Улучшена поддержка HiDPI.
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