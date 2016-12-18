Состоялся релиз Vivaldi 1.6 — браузера, следующего принципам организации классического интерфейса Opera (до версии 15) и основанного на движке Blink. От Chromium и остальных браузеров на его основе Vivaldi отличается наличием большого количества настроек, режима вертикального отображения панели вкладок, возможности блокировки нежелательного контента, заметок и многим другим. Пользовательский интерфейс выполнен c использованием JavaScript, React и NodeJS.

Cделанные проектом изменения для Chromium публикуются под открытой лицензией; исходный код интерфейса также открыт, но под несвободной лицензией.

Доступны официальные сборки для GNU/Linux, Windоws и macOS.

Основные изменения: Добавлен счётчик уведомлений, отображаемый поверх вкладок с новыми событиями, такими как полученные сообщения в социальных сетях, и показывающий их количество (скриншот).

Теперь группам вкладок можно давать собственные названия.

Появилась возможность выделять все вкладки, в которых открыты страницы одного сайта, и в дальнейшем производить над ними различные действия: закрывать, объединять в группы, добавлять в закладки и т. п. Выделение производится двойным нажатием ЛКМ по вкладке при зажатой клавише Ctrl.

Добавлена возможность очистки адресной строки для получения ссылки на главную страницу открытого сайта. Для этого нужно, удерживая Ctrl, нажать на адресную строку мышью.

Улучшена поддержка HiDPI.

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