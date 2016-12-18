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Vivaldi 1.6

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Состоялся релиз Vivaldi 1.6 — браузера, следующего принципам организации классического интерфейса Opera (до версии 15) и основанного на движке Blink. От Chromium и остальных браузеров на его основе Vivaldi отличается наличием большого количества настроек, режима вертикального отображения панели вкладок, возможности блокировки нежелательного контента, заметок и многим другим. Пользовательский интерфейс выполнен c использованием JavaScript, React и NodeJS.

Cделанные проектом изменения для Chromium публикуются под открытой лицензией; исходный код интерфейса также открыт, но под несвободной лицензией.

Доступны официальные сборки для GNU/Linux, Windоws и macOS.

Основные изменения:

  • Добавлен счётчик уведомлений, отображаемый поверх вкладок с новыми событиями, такими как полученные сообщения в социальных сетях, и показывающий их количество (скриншот).
  • Теперь группам вкладок можно давать собственные названия.
  • Появилась возможность выделять все вкладки, в которых открыты страницы одного сайта, и в дальнейшем производить над ними различные действия: закрывать, объединять в группы, добавлять в закладки и т. п. Выделение производится двойным нажатием ЛКМ по вкладке при зажатой клавише Ctrl.
  • Добавлена возможность очистки адресной строки для получения ссылки на главную страницу открытого сайта. Для этого нужно, удерживая Ctrl, нажать на адресную строку мышью.
  • Улучшена поддержка HiDPI.

>>> Подробности



Проверено: Klymedy ()
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Пользовательский интерфейс выполнен при помощи JavaScript, React, NodeJS и несколькоих других библиотек.

Няшно, даже установить захотелось. Поддержать, так сказать, единственно верный стек для построения интерфейсов будущего.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от GblGbl

Единственный браузер, где можно сделать вкладки снизу окна

Вспомнил че-т себя в молодости, когда смотрел кинцо вверх ногами. Зачем? Не знаю, но так можно было.

Akamanah ★★★★★ ()

Теперь возможно давать собственные имена группам вкладок

Новая эра в развитии браузеров. Как мы раньше то жили без этого?

PS Ушел переименовывать вкладки.

mbivanyuk ★★★★★ ()

Шел второй год, панель разработчика так и болтается отдельным окном. За-то всякие бесполезные рюшечки (типа смены тем по расписанию) клепают чуть ли не в каждом релизе.

DevilStar ()

Наконец-то я ушел с фаейрфокса на хромообразного! На яндекс-браузер! Потому что он единственный, где можно задать минимальную ширину вкладок. И при открытии 100+ вкладок их можно прокручивать, как в файерфоксе, а не наблюдать ножовочное полотно, как в хроме.

Вивальди так может?

anonymous ()

Опера была единственным нормальным монолитным браузером, очень её не хватает. Good hight, sweet prince.

А эта поделка - лишь очередной клон Хрома, делающий рекламу на светлом имени Оперы с пустыми обещаниями сделать «как раньше». Ни единой старой фишечки в нём нет.

Не для провокаций, конечно, исключительно ИМХО.

Fedorast ()

Вы можете перейти на главную страницу сайта при помощи зажатия Ctrl и клика мышью по адресной строке. Таким образом, у вас останется только URL главной страницы сайта, и можно будет перейти на него нажатием Enter.

Нет слов, это киллер-фича.

Zoominger ()
Ответ на: Традиционно без исходников? от anonymous00

Re: Традиционно без исходников?

В конце 2016 года релизить браузер без исходников — это такой способ выпендриться?

В смысле выделится?

Берем самые популярные браузеры: Chrome, Safari, Edge, Opera

Все они являются закрытым ПО, которое все же задействует внутри чего-нибудь с открытыми исходниками (правда что-то больше, что-то меньше)

Vivaldi тоже.

Единственным популярным браузером с открытыми исходниками является фурифокс

anonymous ()
Ответ на: комментарий от ossa

А старый движок оперы все? Почил в бозе? И в андроиде тоже этот хром притащили на оперу?

В ведроиде еще раньше притащили, чем на десктоп.

По сути presto остался только для рендера в Opera Mini. Но она не является по сути html браузером, ибо показывает обрезанные специфичные obml страницы, которые делает их сервер из обычных.

anonymous ()
Ответ на: Re: Традиционно без исходников? от sherba800

Re: Традиционно без исходников?

Изменения в движок Chromium публикуются под открытой лицензией, исходный код интерфейса также открыт, но под несвободной лицензией.

Нахрена я вам вообще новости пишу? ДБ.

Inshallah ()
Ответ на: комментарий от Fedorast

Разделяю. Всё, что могло бы напомнить ценителям о старой Опере в этом новом блинкоподелии нужно было реализовывать, как основное убойное, пусть это было бы сыро (допил всегда приветствуется), зато честно перед теми, кто «схавал» отсылку к «той самой» Опере. Но нет, начали, как заправские студенты, с разукрашивания интерфейса вместо создания нормальных закладок, синхронизации, заметок и а-ля М2. Даром, что бесплатно и по капле пилится. Вроде как норвежцев смутил выходец из гугла (кто там директорствовал на момент смерти «той» Оперы), чувствую, что и тут не без перебежчиков обошлось.

adstudio ()
Ответ на: комментарий от DevilStar

За-то всякие бесполезные рюшечки (типа смены тем по расписанию) клепают чуть ли не в каждом релизе.

Это как раз говорит о том, кто целевая аудитория данной поделки.

mandala ★★ ()
Ответ на: Re: Традиционно без исходников? от anonymous

С каких пор edge и safari стали популярными браузерами? Доля edge сейчас постоянно падает и будет падать дальше. Сафари? Полтора яблочника сидит. Даже Оперу сложно назвать популярной. Популярные это Хром, Фаерфокс и Ослик. Остальные массовка.

th3m3 ★★★ ()
Ответ на: комментарий от isodeska

Ну так ты же не жалуешься, что лиса из репозитория идёт с дефолтными региональными настройками? Пнул бы их, шоб добавили Украину или пофиксили определение.

mandala ★★ ()
Ответ на: комментарий от th3m3

С каких пор edge и safari стали популярными браузерами

Ну ты васек же. Напомнил одну продавщицу

- дайте мне самую дешевую ручку

- а у нас дешевых нет

По думай об относительности. Нет не о теории относительности - этого тебе вообще не осилить. А просто об относительности некоторых вещей относительно других.

anonymous ()

Использовал пару недель после предыдущей новости. Выяснилось что нельзя изменить белый background по-умолчанию (у меня темная тема оформления в DE, при медленном соединение и открытии новых страниц каждый раз белая вспышка на моём темном экране). А так же два раза он каким-то образом умудрялся переполнить 4ГБ своп помимо основных 1,5ГБ памяти. Удалил после такого.

Конечно, удобный интерфейс, но все что понравилось в Vivaldi в результате добавляется в Firefox плагинами.

federk ()
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